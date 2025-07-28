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СМИ: в США остановили эксперимент по созданию облаков из морской воды
СМИ: в США остановили эксперимент по созданию облаков из морской воды - РИА Новости, 28.07.2025
СМИ: в США остановили эксперимент по созданию облаков из морской воды
Ученые в США планировали масштабный эксперимент по приглушению солнечного света с помощью облаков из морской воды, однако первоначальное тестирование технологии РИА Новости, 28.07.2025
2025-07-28T04:51:00+03:00
2025-07-28T04:51:00+03:00
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МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Ученые в США планировали масштабный эксперимент по приглушению солнечного света с помощью облаков из морской воды, однако первоначальное тестирование технологии остановили из-за несогласия местных властей, сообщает издание Politico со ссылкой на внутренние документы. "Группа исследователей в Калифорнии получило негативную реакцию в прошлом году после отмененного эксперимента на списанном авианосце по тестированию машины для создания облаков, но они планировали намного более масштабное и рискованное исследование оборудования для распыления морской воды, которое в конечном счете могло бы быть использовано для приглушения солнечных лучей", — говорится в публикации.Хотя изначально исследователи смогли получить государственное финансирование на свою работу и планировали добиться доступа к правительственным судам и самолетам, после неудачи с изначальным тестом они были вынуждены признать, что не смогут заручиться значительной поддержкой со стороны местных властей, уточняет Politico. Издание отмечает, что исследователи обсуждали со спонсорами и консультантами проведение теста по созданию облаков на территории площадью около 10 тысяч квадратных километров у западных берегов Северной Америки, Чили или у берегов южной части центральной Африки.
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сша, калифорния, северная америка, politico
США, Калифорния, Северная Америка, Politico
СМИ: в США остановили эксперимент по созданию облаков из морской воды
Politico: в США остановили эксперимент по созданию облаков из морской воды