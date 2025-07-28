https://ria.ru/20250728/ssha-2031822159.html

СМИ: в США остановили эксперимент по созданию облаков из морской воды

СМИ: в США остановили эксперимент по созданию облаков из морской воды - РИА Новости, 28.07.2025

СМИ: в США остановили эксперимент по созданию облаков из морской воды

Ученые в США планировали масштабный эксперимент по приглушению солнечного света с помощью облаков из морской воды, однако первоначальное тестирование технологии РИА Новости, 28.07.2025

2025-07-28T04:51:00+03:00

2025-07-28T04:51:00+03:00

2025-07-28T05:49:00+03:00

сша

калифорния

северная америка

politico

https://cdnn21.img.ria.ru/images/17554/71/175547108_0:168:3888:2355_1920x0_80_0_0_436eafed25c0ff8710c7c1f49d2f1df0.jpg

МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Ученые в США планировали масштабный эксперимент по приглушению солнечного света с помощью облаков из морской воды, однако первоначальное тестирование технологии остановили из-за несогласия местных властей, сообщает издание Politico со ссылкой на внутренние документы. "Группа исследователей в Калифорнии получило негативную реакцию в прошлом году после отмененного эксперимента на списанном авианосце по тестированию машины для создания облаков, но они планировали намного более масштабное и рискованное исследование оборудования для распыления морской воды, которое в конечном счете могло бы быть использовано для приглушения солнечных лучей", — говорится в публикации.Хотя изначально исследователи смогли получить государственное финансирование на свою работу и планировали добиться доступа к правительственным судам и самолетам, после неудачи с изначальным тестом они были вынуждены признать, что не смогут заручиться значительной поддержкой со стороны местных властей, уточняет Politico. Издание отмечает, что исследователи обсуждали со спонсорами и консультантами проведение теста по созданию облаков на территории площадью около 10 тысяч квадратных километров у западных берегов Северной Америки, Чили или у берегов южной части центральной Африки.

https://ria.ru/20250726/csha-2031562072.html

сша

калифорния

северная америка

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сша, калифорния, северная америка, politico