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В "Роскосмосе" рассказали о стоимости спутников частных компаний - РИА Новости, 28.07.2025
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08:44 28.07.2025
https://ria.ru/20250728/sputniki-2031835675.html
В "Роскосмосе" рассказали о стоимости спутников частных компаний
В "Роскосмосе" рассказали о стоимости спутников частных компаний - РИА Новости, 28.07.2025
В "Роскосмосе" рассказали о стоимости спутников частных компаний
Спутники, которые в рамках Национального проекта по космосу построят частные компании, будут стоить по 1-2 миллиарда рублей, сообщил гендиректор "Роскосмоса"... РИА Новости, 28.07.2025
2025-07-28T08:44:00+03:00
2025-07-28T08:44:00+03:00
строительство
земля
дмитрий баканов
роскосмос
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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Спутники, которые в рамках Национального проекта по космосу построят частные компании, будут стоить по 1-2 миллиарда рублей, сообщил гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Баканов в эфире телеканала "РБК". "Каждый аппарат дистанционного зондирования Земли, который, в том числе, разрабатывают, изготавливают такие компании, как Sitronics, "Стилсофт", БАРЛ, стоят порядка одного-двух миллиардов рублей. То есть это серьёзные деньги помимо того, что выделено", - заявил он, отвечая на вопрос о том, какую сумму частных средств планирует привлечь госкорпорация.
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строительство, земля, дмитрий баканов, роскосмос, рбк (медиагруппа)
Строительство, Земля, Дмитрий Баканов, Роскосмос, РБК (медиагруппа)
В "Роскосмосе" рассказали о стоимости спутников частных компаний

Глава "Роскосмоса" Баканов: частные спутники будут стоить по 1-2 млрд рублей

© NASAВид Землю из космоса
Вид Землю из космоса - РИА Новости, 1920, 28.07.2025
© NASA
Вид Землю из космоса. Архивное фото
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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Спутники, которые в рамках Национального проекта по космосу построят частные компании, будут стоить по 1-2 миллиарда рублей, сообщил гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Баканов в эфире телеканала "РБК".
"Каждый аппарат дистанционного зондирования Земли, который, в том числе, разрабатывают, изготавливают такие компании, как Sitronics, "Стилсофт", БАРЛ, стоят порядка одного-двух миллиардов рублей. То есть это серьёзные деньги помимо того, что выделено", - заявил он, отвечая на вопрос о том, какую сумму частных средств планирует привлечь госкорпорация.
Генеральный директор государственной корпорации по космической деятельности Роскосмос Дмитрий Баканов - РИА Новости, 1920, 28.07.2025
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СтроительствоЗемляДмитрий БакановРоскосмосРБК (медиагруппа)
 
 
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