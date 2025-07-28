https://ria.ru/20250728/sputniki-2031835675.html

В "Роскосмосе" рассказали о стоимости спутников частных компаний

В "Роскосмосе" рассказали о стоимости спутников частных компаний - РИА Новости, 28.07.2025

В "Роскосмосе" рассказали о стоимости спутников частных компаний

Спутники, которые в рамках Национального проекта по космосу построят частные компании, будут стоить по 1-2 миллиарда рублей, сообщил гендиректор "Роскосмоса"... РИА Новости, 28.07.2025

2025-07-28T08:44:00+03:00

2025-07-28T08:44:00+03:00

2025-07-28T08:44:00+03:00

строительство

земля

дмитрий баканов

роскосмос

рбк (медиагруппа)

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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Спутники, которые в рамках Национального проекта по космосу построят частные компании, будут стоить по 1-2 миллиарда рублей, сообщил гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Баканов в эфире телеканала "РБК". "Каждый аппарат дистанционного зондирования Земли, который, в том числе, разрабатывают, изготавливают такие компании, как Sitronics, "Стилсофт", БАРЛ, стоят порядка одного-двух миллиардов рублей. То есть это серьёзные деньги помимо того, что выделено", - заявил он, отвечая на вопрос о том, какую сумму частных средств планирует привлечь госкорпорация.

https://ria.ru/20250728/roskosmos-2031821032.html

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строительство, земля, дмитрий баканов, роскосмос, рбк (медиагруппа)