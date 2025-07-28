https://ria.ru/20250728/sputniki-2031835675.html
В "Роскосмосе" рассказали о стоимости спутников частных компаний
В "Роскосмосе" рассказали о стоимости спутников частных компаний - РИА Новости, 28.07.2025
В "Роскосмосе" рассказали о стоимости спутников частных компаний
Спутники, которые в рамках Национального проекта по космосу построят частные компании, будут стоить по 1-2 миллиарда рублей, сообщил гендиректор "Роскосмоса"... РИА Новости, 28.07.2025
2025-07-28T08:44:00+03:00
2025-07-28T08:44:00+03:00
2025-07-28T08:44:00+03:00
строительство
земля
дмитрий баканов
роскосмос
рбк (медиагруппа)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/17/2024758759_0:302:3032:2008_1920x0_80_0_0_01137551bd027d9e6f913b96cde3afd6.jpg
МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Спутники, которые в рамках Национального проекта по космосу построят частные компании, будут стоить по 1-2 миллиарда рублей, сообщил гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Баканов в эфире телеканала "РБК". "Каждый аппарат дистанционного зондирования Земли, который, в том числе, разрабатывают, изготавливают такие компании, как Sitronics, "Стилсофт", БАРЛ, стоят порядка одного-двух миллиардов рублей. То есть это серьёзные деньги помимо того, что выделено", - заявил он, отвечая на вопрос о том, какую сумму частных средств планирует привлечь госкорпорация.
https://ria.ru/20250728/roskosmos-2031821032.html
земля
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/17/2024758759_355:0:3032:2008_1920x0_80_0_0_07fae2290be47aa083811fef33b24603.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
строительство, земля, дмитрий баканов, роскосмос, рбк (медиагруппа)
Строительство, Земля, Дмитрий Баканов, Роскосмос, РБК (медиагруппа)
В "Роскосмосе" рассказали о стоимости спутников частных компаний
Глава "Роскосмоса" Баканов: частные спутники будут стоить по 1-2 млрд рублей