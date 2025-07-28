https://ria.ru/20250728/spg-2031244158.html

"Теперь все будет по-другому". США надавили Европе на больное место

"Теперь все будет по-другому". США надавили Европе на больное место - РИА Новости, 28.07.2025

"Теперь все будет по-другому". США надавили Европе на больное место

Несмотря на наращивание производственных мощностей и экспорта СПГ, американцы не спешат помогать ЕС — в июле поставки серьезно просели. По другим каналам тоже... РИА Новости, 28.07.2025

2025-07-28T08:00:00+03:00

2025-07-28T08:00:00+03:00

2025-07-28T08:03:00+03:00

сша

норвегия

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евросоюз

турецкий поток

северный поток

спг

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МОСКВА, 28 июл — РИА Новости, Надежда Сарапина. Несмотря на наращивание производственных мощностей и экспорта СПГ, американцы не спешат помогать ЕС — в июле поставки серьезно просели. По другим каналам тоже неутешительная динамика, а надеяться на Россию поздно. Где европейцам брать газ — разбиралось РИА Новости.Успеть до зимыЕС активно пытается восстановить запасы в подземных хранилищах газа (ПХГ) — после тяжелой зимы они опустились до 33,63%. До 1 декабря необходимо заполнить ПХГ на 90%, плюс в этом году не меньше пяти миллиардов кубометров придется отдать Украине. По данным Gas Infrastructure Europe (GIE), к началу недели удалось достигнуть 65,42%, однако жара и сокращение поставок из США затрудняют задачу.По расчетам GIE, в первой половине месяца ЕС получал от американцев 370 миллионов кубометров в сутки, тогда как в июне было порядка 404 миллионов кубометров. При этом экспортные показатели Штатов обновляют рекорды. По данным RonhEnergy, в конце июня поставки превышали 420 миллионов кубометров в сутки, а 13 июля побита отметка в 450 миллионов кубометров. Дополнительный рост обеспечил завод Sabine Pass на берегу Мексиканского залива, увеличивший мощность до 121 миллиона кубометров в сутки.Дело в том, что США не заключают долгосрочных контрактов на поставки, предпочитая продавать СПГ тому, кто больше заплатит, объясняют эксперты. Именно этим обусловлена июльская просадка. Фактически ЕС приходится участвовать в аукционе с азиатскими потребителями, не имеющими альтернативы СПГ, а также со странами Южной Америки, где сейчас зимний период, отмечает замглавы Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач. В итоге пополнение хранилищ в Евросоюзе пока сильно отстает от графика.Каждый сам за себяОсновной локальный поставщик голубого топлива в ЕС — Норвегия, но тут другие проблемы. На прошлой неделе стране пришлось внепланово снизить экспорт с 320 до 264 миллионов кубометров в сутки, сообщает оператор Gassco. Причина — сбои в обеспечении газоперерабатывающих предприятий электроэнергией. Шестнадцатого июля неприятности возникли на ГПЗ "Нихамна", в итоге переработка упала с 80 до 30 миллионов кубометров в сутки. На следующий день на заводе "Коллснес" предупредили, что из-за тех же проблем переработка сократится с 153 до 102 миллионов кубометров газа в сутки."Перебои с поставками из Норвегии — не редкость, периодически они случаются в том числе из-за ремонтов на заводах или самих газопроводах", — замечает ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве России Игорь Юшков.Есть еще "Турецкий поток", но сужение пропускной мощности газопроводных систем по мере продвижения вглубь Европы не позволяет полностью задействовать его мощность, поясняет генеральный директор Независимого аналитического агентства нефтегазового сектора ("НААНС-Медиа") Тамара Сафонова. Хотя трубопроводные отгрузки тоже растут — за пять месяцев 2025-го ЕС потратил на них 2,55 миллиарда евро.Но так или иначе в основном европейцам приходится надеяться на американский СПГ: "Северные потоки" перекрыты, а новые российские СПГ-проекты под санкциями. Плюс с остановкой украинского транзита в ЕС освободилась еще одна ниша в 15 миллиардов кубометров в год.Общие приоритетыСША активно развивают газовую отрасль. Например, в конце 2024-го первые партии сжиженного газа были получены на заводах Plaquemines и Corpus Christi. А в январе 2025-го администрация Трампа отменила введенный Джо Байденом мораторий на выдачу лицензий на экспорт СПГ, что открыло путь к реализации новых проектов.Среди ближайших — "Порт-Артур": первую очередь крупнейшего американского завода должны запустить в 2027-м. Сначала заработают две линии мощностью 13 миллионов тонн в год, затем увеличат производство до 26. Максимально проект могут расширить до восьми линий общей мощностью 45 миллионов тонн в год. Затем, в 2029-м, стартует проект "Содружество СПГ": шесть линий на 9,5 миллиона тонн СПГ в год.Также идут переговоры относительно совместного с Японией проекта "Аляска СПГ" — три линии сжижения до 20 миллионов топлива тонн в год. Трамп заявил, что стороны близки к соглашению. Подробности пока не разглашаются.Впрочем, перенасыщать рынок и удешевлять ресурс американцы тоже не хотят, замечает Юшков. "Вероятно, Вашингтон надеется, что за счет общего роста потребления СПГ мировой рынок переварит эти дополнительные мощности без просадки цен. Но такое количество мощностей все же рискует привести к переизбытку предложения. С другой стороны, заводы могут не обеспечить полную загрузку — без роста производства газа будет нечего сжижать, а масштабных инвестиций в добычу пока не видно", — рассуждает эксперт.Как бы то ни было, в планах у американцев к 2030-му удвоить экспорт СПГ. А ЕС к 2027-му рассчитывает полностью отказаться от российских энергоресурсов. Однако сколько газа Европа сможет получить от США — вопрос открытый.

https://ria.ru/20250724/poshliny-2030640539.html

https://ria.ru/20250723/gaz-2030571932.html

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норвегия

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сша, норвегия, украина, евросоюз, турецкий поток, северный поток, спг