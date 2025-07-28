https://ria.ru/20250728/spetsoperatsiya-2031988402.html

Российские военные уничтожили два украинских танка под Серебрянкой

Российские военные уничтожили два украинских танка под Серебрянкой - РИА Новости, 28.07.2025

Российские военные уничтожили два украинских танка под Серебрянкой

Расчеты БПЛА группировки войск "Южная" поразили два танка противника в Донецкой Народной Республике, сообщили РИА Новости в пресс-службе ЮВО. РИА Новости, 28.07.2025

2025-07-28T17:09:00+03:00

2025-07-28T17:09:00+03:00

2025-07-28T17:09:00+03:00

специальная военная операция на украине

безопасность

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

южный военный округ

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ЛУГАНСК, 28 июл – РИА Новости. Расчеты БПЛА группировки войск "Южная" поразили два танка противника в Донецкой Народной Республике, сообщили РИА Новости в пресс-службе ЮВО. В распоряжении РИА Новости оказалось видео уничтожения расчетами FPV-дронов 7-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады 3-й общевойсковой армии "Южной" группировки войск двух танков ВСУ под Серебрянкой в ДНР. "Подразделения БПЛА "Южной" группировки ликвидировали два вражеских танка в районе населенного пункта Серебрянка. Противник пытался скрыть в лесополосе два танка, выступавших отрядом огневой поддержки обороняющихся подразделений ВСУ. Расчетами БПЛА оба вражеских танка были обнаружены и незамедлительно поражены", - сказали в пресс-службе ЮВО. Там уточнили, что отсутствие у обороняющихся сил ВСУ огневой поддержки и потеря противником двух единиц техники позволили подразделениям российской армии успешно продвинуться вперед на данном участке.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецкая народная республика

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

безопасность, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, южный военный округ