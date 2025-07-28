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Российские военные уничтожили два украинских танка под Серебрянкой
Российские военные уничтожили два украинских танка под Серебрянкой - РИА Новости, 28.07.2025
Российские военные уничтожили два украинских танка под Серебрянкой
Расчеты БПЛА группировки войск "Южная" поразили два танка противника в Донецкой Народной Республике, сообщили РИА Новости в пресс-службе ЮВО. РИА Новости, 28.07.2025
2025-07-28T17:09:00+03:00
2025-07-28T17:09:00+03:00
2025-07-28T17:09:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
южный военный округ
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ЛУГАНСК, 28 июл – РИА Новости. Расчеты БПЛА группировки войск "Южная" поразили два танка противника в Донецкой Народной Республике, сообщили РИА Новости в пресс-службе ЮВО. В распоряжении РИА Новости оказалось видео уничтожения расчетами FPV-дронов 7-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады 3-й общевойсковой армии "Южной" группировки войск двух танков ВСУ под Серебрянкой в ДНР. "Подразделения БПЛА "Южной" группировки ликвидировали два вражеских танка в районе населенного пункта Серебрянка. Противник пытался скрыть в лесополосе два танка, выступавших отрядом огневой поддержки обороняющихся подразделений ВСУ. Расчетами БПЛА оба вражеских танка были обнаружены и незамедлительно поражены", - сказали в пресс-службе ЮВО. Там уточнили, что отсутствие у обороняющихся сил ВСУ огневой поддержки и потеря противником двух единиц техники позволили подразделениям российской армии успешно продвинуться вперед на данном участке.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, южный военный округ
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Южный военный округ
Российские военные уничтожили два украинских танка под Серебрянкой
Расчеты БПЛА "Южной" группировки войск уничтожили два танка ВСУ под Серебрянкой