https://ria.ru/20250728/spetsoperatsiya-2031822906.html

Военные "Центра" сбили 121 дрон, освобождая Новоэкономическое в ДНР

Военные "Центра" сбили 121 дрон, освобождая Новоэкономическое в ДНР - РИА Новости, 28.07.2025

Военные "Центра" сбили 121 дрон, освобождая Новоэкономическое в ДНР

Военнослужащие группировки войск "Центр" рассказали подробности освобождения Новоэкономического в ДНР на красноармейском направлении, в частности, как военные... РИА Новости, 28.07.2025

2025-07-28T05:06:00+03:00

2025-07-28T05:06:00+03:00

2025-07-28T05:54:00+03:00

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

россия

красноармейск

александр захарченко

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Военнослужащие группировки войск "Центр" рассказали подробности освобождения Новоэкономического в ДНР на красноармейском направлении, в частности, как военные сбили 121 дрон в боях за населенный пункт, сообщило Минобороны России. Освобождение Новоэкономического имеет важное стратегическое значение: поселок расположен рядом с ключевыми транспортными артериями, контроль над которыми нарушает логистику ВСУ, отметило министерство. Минобороны добавило, что особую роль в операции сыграли беспилотники, которые не только корректировали огонь, но и перехватывали вражеские тяжелые дроны типа "Баба-Яга". "Мы сбили 121 дрон, включая четырехвинтовые - если повредить один винт, они падают", — рассказал командир взвода БПЛА Михаил Маликов.Гвардейцы при поддержке расчетов артиллерии и ударных FPV-дронов молниеносно перешли в атаку, разгромив формирования ВСУ, подчеркнуло министерство. "Сначала — артподготовка, потом мы вместе заходим. Если граната не берет - тогда уже РПГ", — сказал помощник гранатометчика Асылбек Шуенбеков. Противник, по словам гранатометчика, не успевал окопаться и часто откатывался без боя. "Продвижение осложнялось открытыми пространствами вокруг поселка, но бойцы использовали тактику скрытного захода на мотоциклах и перебежки малыми группами", — говорится в сообщении оборонного ведомтсва. Подразделения ВСУ, по наблюдениям штурмовика Ивана Роговенко, в основном бегут, а те, кто пытается держать оборону, прячутся в подвалах, избегая высоток. Они даже не ожидали, что мы так быстро зайдем, заключил штурмовик. Красноармейск считается одним из важнейших узлов ВСУ на участке фронта в ДНР и всей украинской оперативно-стратегической группировки войск "Хортица". Именно через него снабжались гарнизоны Авдеевки и городов к западу от нее, а также, в значительной степени, эта артерия, наряду с Изюмом, "подпитывает" северо-запад республики, пока остающийся под контролем киевского режима.

https://ria.ru/20250728/naemnik-2031822766.html

https://ria.ru/20250728/spetsoperatsiya-2031822619.html

https://ria.ru/20250728/spetsoperatsiya-2031822491.html

донецкая народная республика

россия

красноармейск

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донецкая народная республика, россия, красноармейск, александр захарченко, вооруженные силы украины