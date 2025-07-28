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Военные "Центра" сбили 121 дрон, освобождая Новоэкономическое в ДНР - РИА Новости, 28.07.2025
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05:06 28.07.2025 (обновлено: 05:54 28.07.2025)
https://ria.ru/20250728/spetsoperatsiya-2031822906.html
Военные "Центра" сбили 121 дрон, освобождая Новоэкономическое в ДНР
Военные "Центра" сбили 121 дрон, освобождая Новоэкономическое в ДНР - РИА Новости, 28.07.2025
Военные "Центра" сбили 121 дрон, освобождая Новоэкономическое в ДНР
Военнослужащие группировки войск "Центр" рассказали подробности освобождения Новоэкономического в ДНР на красноармейском направлении, в частности, как военные... РИА Новости, 28.07.2025
2025-07-28T05:06:00+03:00
2025-07-28T05:54:00+03:00
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
россия
красноармейск
александр захарченко
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Военнослужащие группировки войск "Центр" рассказали подробности освобождения Новоэкономического в ДНР на красноармейском направлении, в частности, как военные сбили 121 дрон в боях за населенный пункт, сообщило Минобороны России. Освобождение Новоэкономического имеет важное стратегическое значение: поселок расположен рядом с ключевыми транспортными артериями, контроль над которыми нарушает логистику ВСУ, отметило министерство. Минобороны добавило, что особую роль в операции сыграли беспилотники, которые не только корректировали огонь, но и перехватывали вражеские тяжелые дроны типа "Баба-Яга". &quot;Мы сбили 121 дрон, включая четырехвинтовые - если повредить один винт, они падают&quot;, — рассказал командир взвода БПЛА Михаил Маликов.Гвардейцы при поддержке расчетов артиллерии и ударных FPV-дронов молниеносно перешли в атаку, разгромив формирования ВСУ, подчеркнуло министерство. "Сначала — артподготовка, потом мы вместе заходим. Если граната не берет - тогда уже РПГ", — сказал помощник гранатометчика Асылбек Шуенбеков. Противник, по словам гранатометчика, не успевал окопаться и часто откатывался без боя. "Продвижение осложнялось открытыми пространствами вокруг поселка, но бойцы использовали тактику скрытного захода на мотоциклах и перебежки малыми группами", — говорится в сообщении оборонного ведомтсва. Подразделения ВСУ, по наблюдениям штурмовика Ивана Роговенко, в основном бегут, а те, кто пытается держать оборону, прячутся в подвалах, избегая высоток. Они даже не ожидали, что мы так быстро зайдем, заключил штурмовик. Красноармейск считается одним из важнейших узлов ВСУ на участке фронта в ДНР и всей украинской оперативно-стратегической группировки войск "Хортица". Именно через него снабжались гарнизоны Авдеевки и городов к западу от нее, а также, в значительной степени, эта артерия, наряду с Изюмом, "подпитывает" северо-запад республики, пока остающийся под контролем киевского режима.
https://ria.ru/20250728/naemnik-2031822766.html
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донецкая народная республика
россия
красноармейск
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донецкая народная республика, россия, красноармейск, александр захарченко, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Россия, Красноармейск, Александр Захарченко, Вооруженные силы Украины
Военные "Центра" сбили 121 дрон, освобождая Новоэкономическое в ДНР

Минобороны: бойцы "Центра" сбили 121 дрон при освобождении Новоэкономического

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 28.07.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Российские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Военнослужащие группировки войск "Центр" рассказали подробности освобождения Новоэкономического в ДНР на красноармейском направлении, в частности, как военные сбили 121 дрон в боях за населенный пункт, сообщило Минобороны России.

Ранее в ведомстве объявили, что военнослужащие 5-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады имени Александра Захарченко 51-й гвардейской общевойсковой армии в составе группировки войск "Центр" полностью освободили от украинских боевиков населенный пункт Новоэкономическое Донецкой Народной Республики.

Освобождение Новоэкономического имеет важное стратегическое значение: поселок расположен рядом с ключевыми транспортными артериями, контроль над которыми нарушает логистику ВСУ, отметило министерство. Минобороны добавило, что особую роль в операции сыграли беспилотники, которые не только корректировали огонь, но и перехватывали вражеские тяжелые дроны типа "Баба-Яга".
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"Мы сбили 121 дрон, включая четырехвинтовые - если повредить один винт, они падают", — рассказал командир взвода БПЛА Михаил Маликов.

Гвардейцы при поддержке расчетов артиллерии и ударных FPV-дронов молниеносно перешли в атаку, разгромив формирования ВСУ, подчеркнуло министерство.
"Сначала — артподготовка, потом мы вместе заходим. Если граната не берет - тогда уже РПГ", — сказал помощник гранатометчика Асылбек Шуенбеков.
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Противник, по словам гранатометчика, не успевал окопаться и часто откатывался без боя.
"Продвижение осложнялось открытыми пространствами вокруг поселка, но бойцы использовали тактику скрытного захода на мотоциклах и перебежки малыми группами", — говорится в сообщении оборонного ведомтсва.
Подразделения ВСУ, по наблюдениям штурмовика Ивана Роговенко, в основном бегут, а те, кто пытается держать оборону, прячутся в подвалах, избегая высоток.
Они даже не ожидали, что мы так быстро зайдем, заключил штурмовик.
Красноармейск считается одним из важнейших узлов ВСУ на участке фронта в ДНР и всей украинской оперативно-стратегической группировки войск "Хортица". Именно через него снабжались гарнизоны Авдеевки и городов к западу от нее, а также, в значительной степени, эта артерия, наряду с Изюмом, "подпитывает" северо-запад республики, пока остающийся под контролем киевского режима.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаРоссияКрасноармейскАлександр ЗахарченкоВооруженные силы Украины
 
 
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