https://ria.ru/20250728/spetsoperatsiya-2031822491.html

Артиллерия "Центра" уничтожила замаскированный опорный пункт ВСУ в ДНР

Артиллерия "Центра" уничтожила замаскированный опорный пункт ВСУ в ДНР - РИА Новости, 28.07.2025

Артиллерия "Центра" уничтожила замаскированный опорный пункт ВСУ в ДНР

Артиллерия группировки "Центр" уничтожила замаскированный опорный пункт ВСУ на Красноармейском направлении, сообщило Минобороны России. РИА Новости, 28.07.2025

2025-07-28T05:01:00+03:00

2025-07-28T05:01:00+03:00

2025-07-28T08:32:00+03:00

специальная военная операция на украине

безопасность

красноармейск

донецкая народная республика

авдеевка

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

сергей лебедев

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ЛУГАНСК, 28 июл — РИА Новости. Артиллерия группировки "Центр" уничтожила замаскированный опорный пункт ВСУ на Красноармейском направлении, сообщило Минобороны России. "Расчет самоходной артиллерийской установки (САУ) "Мста-С" 90-й гвардейской танковой дивизии группировки войск "Центр" уничтожил замаскированный опорный пункт противника, сорвав ротацию формирований ВСУ на Красноармейском направлении", — говорится в заявлении.Местоположение опорного пункта, который в том числе оборонял рубежи на подступах к Красноармейску, вскрыли операторы разведывательных дронов. Точный удар артиллерии позволил продвинуться штурмовым подразделениям и закрепиться на более выгодных позициях, подчеркнули в ведомстве.В минувший четверг российские бойцы освободили населенный пункт Зверево в ДНР и продолжили наступление на Красноармейском направлении. Как рассказал координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, ВСУ массово отправляют военных на этот участок фронта, но они отказываются туда ехать, в итоге "среди десяти человек — восемь отказников".Красноармейск — один из важнейших узлов противника в ДНР и всей украинской оперативно-стратегической группировки войск "Хортица". Он находится в 66 километрах к северо-западу от Донецка. За город идут бои.

https://ria.ru/20250726/ukraina-2031661674.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

красноармейск

донецкая народная республика

авдеевка

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безопасность, красноармейск, донецкая народная республика, авдеевка, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), сергей лебедев