https://ria.ru/20250728/spetsoperatsiya-2031822491.html
Артиллерия "Центра" уничтожила замаскированный опорный пункт ВСУ в ДНР
Артиллерия "Центра" уничтожила замаскированный опорный пункт ВСУ в ДНР - РИА Новости, 28.07.2025
Артиллерия "Центра" уничтожила замаскированный опорный пункт ВСУ в ДНР
Артиллерия группировки "Центр" уничтожила замаскированный опорный пункт ВСУ на Красноармейском направлении, сообщило Минобороны России. РИА Новости, 28.07.2025
2025-07-28T05:01:00+03:00
2025-07-28T05:01:00+03:00
2025-07-28T08:32:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
красноармейск
донецкая народная республика
авдеевка
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
сергей лебедев
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ЛУГАНСК, 28 июл — РИА Новости. Артиллерия группировки "Центр" уничтожила замаскированный опорный пункт ВСУ на Красноармейском направлении, сообщило Минобороны России. "Расчет самоходной артиллерийской установки (САУ) "Мста-С" 90-й гвардейской танковой дивизии группировки войск "Центр" уничтожил замаскированный опорный пункт противника, сорвав ротацию формирований ВСУ на Красноармейском направлении", — говорится в заявлении.Местоположение опорного пункта, который в том числе оборонял рубежи на подступах к Красноармейску, вскрыли операторы разведывательных дронов. Точный удар артиллерии позволил продвинуться штурмовым подразделениям и закрепиться на более выгодных позициях, подчеркнули в ведомстве.В минувший четверг российские бойцы освободили населенный пункт Зверево в ДНР и продолжили наступление на Красноармейском направлении. Как рассказал координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, ВСУ массово отправляют военных на этот участок фронта, но они отказываются туда ехать, в итоге "среди десяти человек — восемь отказников".Красноармейск — один из важнейших узлов противника в ДНР и всей украинской оперативно-стратегической группировки войск "Хортица". Он находится в 66 километрах к северо-западу от Донецка. За город идут бои.
https://ria.ru/20250726/ukraina-2031661674.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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безопасность, красноармейск, донецкая народная республика, авдеевка, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), сергей лебедев
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Красноармейск, Донецкая Народная Республика, Авдеевка, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Сергей Лебедев
Артиллерия "Центра" уничтожила замаскированный опорный пункт ВСУ в ДНР
Минобороны: расчет "Мста-С" уничтожил замаскированный опорный пункт ВСУ в ДНР