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Огнеметчик уничтожил минометный расчет и склад с боекомплектом ВСУ - РИА Новости, 28.07.2025
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00:11 28.07.2025
https://ria.ru/20250728/spetsoperatsiya-2031813701.html
Огнеметчик уничтожил минометный расчет и склад с боекомплектом ВСУ
Огнеметчик уничтожил минометный расчет и склад с боекомплектом ВСУ - РИА Новости, 28.07.2025
Огнеметчик уничтожил минометный расчет и склад с боекомплектом ВСУ
Лейтенант Максим Сибирко уничтожил из реактивного пехотного огнемета РПО-А минометный расчет противника и склад с боекомплектом, а также лишил выживших боевиков РИА Новости, 28.07.2025
2025-07-28T00:11:00+03:00
2025-07-28T00:11:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Лейтенант Максим Сибирко уничтожил из реактивного пехотного огнемета РПО-А минометный расчет противника и склад с боекомплектом, а также лишил выживших боевиков возможности сбежать на другую позицию, сообщило Минобороны РФ. "В ходе штурмовых действий по освобождению населенного пункта на одном из тактических направлений СВО лейтенант Максим Сибирко уничтожил из реактивного пехотного огнемета РПО-А минометный расчет противника и склад с боекомплектом. Выбрав удачный момент, пока уцелевший личный состав ВСУ замешкался, лейтенант Сибирко пробрался к оставленному без внимания бронеавтомобилю и отогнал его, лишив противника возможности передислокации и эвакуации", - говорится в сообщении министерства. МО отметило, что грамотные и умелые действия командира штурмовой группы Сибирко позволили выполнить задачу по продвижению и закреплению подразделения, а также улучшить позиции наших войск на линии боевого соприкосновения. "За проявленные личные мужество и отвагу лейтенант Максим Сибирко награжден орденом Мужества", - добавило Минобороны.
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безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины
Огнеметчик уничтожил минометный расчет и склад с боекомплектом ВСУ

Минобороны: огнеметчик уничтожил минометный расчет и склад с боекомплектом ВСУ

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 28.07.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Лейтенант Максим Сибирко уничтожил из реактивного пехотного огнемета РПО-А минометный расчет противника и склад с боекомплектом, а также лишил выживших боевиков возможности сбежать на другую позицию, сообщило Минобороны РФ.
"В ходе штурмовых действий по освобождению населенного пункта на одном из тактических направлений СВО лейтенант Максим Сибирко уничтожил из реактивного пехотного огнемета РПО-А минометный расчет противника и склад с боекомплектом. Выбрав удачный момент, пока уцелевший личный состав ВСУ замешкался, лейтенант Сибирко пробрался к оставленному без внимания бронеавтомобилю и отогнал его, лишив противника возможности передислокации и эвакуации", - говорится в сообщении министерства.
МО отметило, что грамотные и умелые действия командира штурмовой группы Сибирко позволили выполнить задачу по продвижению и закреплению подразделения, а также улучшить позиции наших войск на линии боевого соприкосновения.
"За проявленные личные мужество и отвагу лейтенант Максим Сибирко награжден орденом Мужества", - добавило Минобороны.
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