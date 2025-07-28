https://ria.ru/20250728/spasateli-2031885337.html

МЧС устанавливает, остались ли люди в обрушившемся доме в Астрахани

МЧС устанавливает, остались ли люди в обрушившемся доме в Астрахани - РИА Новости, 28.07.2025

МЧС устанавливает, остались ли люди в обрушившемся доме в Астрахани

Спасатели устанавливают, остались ли жильцы в частично обрушившемся доме в Астрахани, сообщил РИА Новости представитель ГУМЧС России по Астраханской области. РИА Новости, 28.07.2025

2025-07-28T12:09:00+03:00

2025-07-28T12:09:00+03:00

2025-07-28T12:20:00+03:00

происшествия

астрахань

россия

астраханская область

обрушение подъезда в жилом доме в астрахани

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 28 июл - РИА Новости, Юлия Насулина. Спасатели устанавливают, остались ли жильцы в частично обрушившемся доме в Астрахани, сообщил РИА Новости представитель ГУМЧС России по Астраханской области. Часть подъезда многоквартирного жилого дома на улица Ляхова, 6 обрушилась в Астрахани. Спасатели разбирают конструкции и проводят эвакуацию жильцов. "Спасатели простукивают сейчас квартиры, чтобы определить, остались ли там жильцы", - сказал собеседник агентства.

https://ria.ru/20250728/astrakhani-2031885223.html

астрахань

россия

астраханская область

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Кадры с места обрушения жилого дома в Астрахани Кадры с места обрушения жилого дома в Астрахани 2025-07-28T12:09 true PT0M10S

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происшествия, астрахань, россия, астраханская область, обрушение подъезда в жилом доме в астрахани