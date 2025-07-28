https://ria.ru/20250728/spasateli-2031885337.html
МЧС устанавливает, остались ли люди в обрушившемся доме в Астрахани
МЧС устанавливает, остались ли люди в обрушившемся доме в Астрахани - РИА Новости, 28.07.2025
МЧС устанавливает, остались ли люди в обрушившемся доме в Астрахани
Спасатели устанавливают, остались ли жильцы в частично обрушившемся доме в Астрахани, сообщил РИА Новости представитель ГУМЧС России по Астраханской области. РИА Новости, 28.07.2025
2025-07-28T12:09:00+03:00
2025-07-28T12:09:00+03:00
2025-07-28T12:20:00+03:00
происшествия
астрахань
россия
астраханская область
обрушение подъезда в жилом доме в астрахани
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1c/2031884239_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_5c2fee72c2707d6658ea411619e2aadd.jpg
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 28 июл - РИА Новости, Юлия Насулина. Спасатели устанавливают, остались ли жильцы в частично обрушившемся доме в Астрахани, сообщил РИА Новости представитель ГУМЧС России по Астраханской области. Часть подъезда многоквартирного жилого дома на улица Ляхова, 6 обрушилась в Астрахани. Спасатели разбирают конструкции и проводят эвакуацию жильцов. "Спасатели простукивают сейчас квартиры, чтобы определить, остались ли там жильцы", - сказал собеседник агентства.
https://ria.ru/20250728/astrakhani-2031885223.html
астрахань
россия
астраханская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1c/2031884239_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_ef9f4becd92112f8276c836d5d753363.jpg
Кадры с места обрушения жилого дома в Астрахани
Кадры с места обрушения жилого дома в Астрахани
2025-07-28T12:09
true
PT0M10S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, астрахань, россия, астраханская область, обрушение подъезда в жилом доме в астрахани
Происшествия, Астрахань, Россия, Астраханская область, Обрушение подъезда в жилом доме в Астрахани
МЧС устанавливает, остались ли люди в обрушившемся доме в Астрахани
Спасатели выясняют, остались ли жильцы в частично обрушившемся доме в Астрахани