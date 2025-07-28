https://ria.ru/20250728/spas-2031824872.html

Гендиректор "Спаса" рассказал об ограничении рекламы на телеканале

Гендиректор "Спаса" рассказал об ограничении рекламы на телеканале - РИА Новости, 28.07.2025

Гендиректор "Спаса" рассказал об ограничении рекламы на телеканале

Генеральный директор и генеральный продюсер телеканала "Спас" Борис Корчевников рассказал в интервью РИА Новости, что канал получает до 45% дохода от рекламы,... РИА Новости, 28.07.2025

2025-07-28T05:34:00+03:00

2025-07-28T05:34:00+03:00

2025-07-28T05:34:00+03:00

борис корчевников

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/08/18/1576243631_0:0:3006:1692_1920x0_80_0_0_492e9f0900a8cbe86b759f50a619cd99.jpg

МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Генеральный директор и генеральный продюсер телеканала "Спас" Борис Корчевников рассказал в интервью РИА Новости, что канал получает до 45% дохода от рекламы, но этически ограничивает ее содержание. "Очень на глаз: примерно 40-45% - это доходы от рекламы в телеэфире. Она у нас имеет массу ограничений, которые мы ввели, чтобы не смущать ни себя, ни лояльную и самую преданную часть нашей аудитории. Все, что в рекламе указывает на греховное, страстное, даже на избыточную любовь к себе и эгоизм (а на этом строится море рекламных кампаний сегодня), на "Спасе" не выходит. Это лишает части рекламных доходов, но это наш принцип: мы не можем быть одними до рекламной отбивки и другими - после нее", - рассказал Корчевников.

https://ria.ru/20250727/operatsiya-2031737312.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

борис корчевников