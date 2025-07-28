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Гендиректор "Спаса" рассказал об ограничении рекламы на телеканале - РИА Новости, 28.07.2025
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05:34 28.07.2025
https://ria.ru/20250728/spas-2031824872.html
Гендиректор "Спаса" рассказал об ограничении рекламы на телеканале
Гендиректор "Спаса" рассказал об ограничении рекламы на телеканале - РИА Новости, 28.07.2025
Гендиректор "Спаса" рассказал об ограничении рекламы на телеканале
Генеральный директор и генеральный продюсер телеканала "Спас" Борис Корчевников рассказал в интервью РИА Новости, что канал получает до 45% дохода от рекламы,... РИА Новости, 28.07.2025
2025-07-28T05:34:00+03:00
2025-07-28T05:34:00+03:00
борис корчевников
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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Генеральный директор и генеральный продюсер телеканала "Спас" Борис Корчевников рассказал в интервью РИА Новости, что канал получает до 45% дохода от рекламы, но этически ограничивает ее содержание. "Очень на глаз: примерно 40-45% - это доходы от рекламы в телеэфире. Она у нас имеет массу ограничений, которые мы ввели, чтобы не смущать ни себя, ни лояльную и самую преданную часть нашей аудитории. Все, что в рекламе указывает на греховное, страстное, даже на избыточную любовь к себе и эгоизм (а на этом строится море рекламных кампаний сегодня), на "Спасе" не выходит. Это лишает части рекламных доходов, но это наш принцип: мы не можем быть одними до рекламной отбивки и другими - после нее", - рассказал Корчевников.
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борис корчевников
Борис Корчевников
Гендиректор "Спаса" рассказал об ограничении рекламы на телеканале

Корчевников: "Спас" этически ограничивает содержание рекламы на телеканале

© РИА Новости / Александр Натрускин | Перейти в медиабанкБорис Корчевников
Борис Корчевников - РИА Новости, 1920, 28.07.2025
© РИА Новости / Александр Натрускин
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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Генеральный директор и генеральный продюсер телеканала "Спас" Борис Корчевников рассказал в интервью РИА Новости, что канал получает до 45% дохода от рекламы, но этически ограничивает ее содержание.
"Очень на глаз: примерно 40-45% - это доходы от рекламы в телеэфире. Она у нас имеет массу ограничений, которые мы ввели, чтобы не смущать ни себя, ни лояльную и самую преданную часть нашей аудитории. Все, что в рекламе указывает на греховное, страстное, даже на избыточную любовь к себе и эгоизм (а на этом строится море рекламных кампаний сегодня), на "Спасе" не выходит. Это лишает части рекламных доходов, но это наш принцип: мы не можем быть одними до рекламной отбивки и другими - после нее", - рассказал Корчевников.
Борис Корчевников - РИА Новости, 1920, 27.07.2025
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