https://ria.ru/20250728/spas-2031824872.html
Гендиректор "Спаса" рассказал об ограничении рекламы на телеканале
Гендиректор "Спаса" рассказал об ограничении рекламы на телеканале - РИА Новости, 28.07.2025
Гендиректор "Спаса" рассказал об ограничении рекламы на телеканале
Генеральный директор и генеральный продюсер телеканала "Спас" Борис Корчевников рассказал в интервью РИА Новости, что канал получает до 45% дохода от рекламы,... РИА Новости, 28.07.2025
2025-07-28T05:34:00+03:00
2025-07-28T05:34:00+03:00
2025-07-28T05:34:00+03:00
борис корчевников
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/08/18/1576243631_0:0:3006:1692_1920x0_80_0_0_492e9f0900a8cbe86b759f50a619cd99.jpg
МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Генеральный директор и генеральный продюсер телеканала "Спас" Борис Корчевников рассказал в интервью РИА Новости, что канал получает до 45% дохода от рекламы, но этически ограничивает ее содержание. "Очень на глаз: примерно 40-45% - это доходы от рекламы в телеэфире. Она у нас имеет массу ограничений, которые мы ввели, чтобы не смущать ни себя, ни лояльную и самую преданную часть нашей аудитории. Все, что в рекламе указывает на греховное, страстное, даже на избыточную любовь к себе и эгоизм (а на этом строится море рекламных кампаний сегодня), на "Спасе" не выходит. Это лишает части рекламных доходов, но это наш принцип: мы не можем быть одними до рекламной отбивки и другими - после нее", - рассказал Корчевников.
https://ria.ru/20250727/operatsiya-2031737312.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/08/18/1576243631_275:0:3006:2048_1920x0_80_0_0_adbdfa2c9f1ba045e5e32d0cd5f53410.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
борис корчевников
Гендиректор "Спаса" рассказал об ограничении рекламы на телеканале
Корчевников: "Спас" этически ограничивает содержание рекламы на телеканале