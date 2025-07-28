https://ria.ru/20250728/soveschanie-2031988947.html
Замминистра транспорта провел совещание в Шереметьево
Замминистра транспорта провел совещание в Шереметьево - РИА Новости, 28.07.2025
Замминистра транспорта провел совещание в Шереметьево
Заместитель министра транспорта Владимир Потешкин провел в аэропорту "Шереметьево" совещание с участием представителей Минтранса, Росавиации, аэропорта и... РИА Новости, 28.07.2025
2025-07-28T17:10:00+03:00
2025-07-28T17:10:00+03:00
2025-07-28T17:10:00+03:00
шереметьево (аэропорт)
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
аэрофлот
хакерская атака на "аэрофлот"
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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Заместитель министра транспорта Владимир Потешкин провел в аэропорту "Шереметьево" совещание с участием представителей Минтранса, Росавиации, аэропорта и авиакомпании "Аэрофлот", - сообщили в Минтрансе. "Заместитель министра транспорта Владимир Потешкин провел в аэропорту Шереметьево совещание с участием представителей Минтранса, Росавиации, аэропорта и авиакомпании", - сообщили в Минтрансе. Ранее "Аэрофлот" предупреждал, что в работе информационных систем авиакомпании произошел сбой и возможны перебои в работе сервисов. Авиакомпания в связи со сбоем отменила 49 рейса. Прокуратура взяла на контроль ситуацию в аэропорту "Шереметьево".
https://ria.ru/20250728/mintrans-2031986379.html
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шереметьево (аэропорт), федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), аэрофлот, хакерская атака на "аэрофлот"
Шереметьево (аэропорт), Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Аэрофлот, Хакерская атака на "Аэрофлот"
Замминистра транспорта провел совещание в Шереметьево
В Шереметьево прошло совещание Минтранса, Росавиации, аэропорта и "Аэрофлота"