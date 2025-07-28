https://ria.ru/20250728/soveschanie-2031988947.html

Замминистра транспорта провел совещание в Шереметьево

Замминистра транспорта провел совещание в Шереметьево - РИА Новости, 28.07.2025

Замминистра транспорта провел совещание в Шереметьево

Заместитель министра транспорта Владимир Потешкин провел в аэропорту "Шереметьево" совещание с участием представителей Минтранса, Росавиации, аэропорта и... РИА Новости, 28.07.2025

2025-07-28T17:10:00+03:00

2025-07-28T17:10:00+03:00

2025-07-28T17:10:00+03:00

шереметьево (аэропорт)

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

аэрофлот

хакерская атака на "аэрофлот"

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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Заместитель министра транспорта Владимир Потешкин провел в аэропорту "Шереметьево" совещание с участием представителей Минтранса, Росавиации, аэропорта и авиакомпании "Аэрофлот", - сообщили в Минтрансе. "Заместитель министра транспорта Владимир Потешкин провел в аэропорту Шереметьево совещание с участием представителей Минтранса, Росавиации, аэропорта и авиакомпании", - сообщили в Минтрансе. Ранее "Аэрофлот" предупреждал, что в работе информационных систем авиакомпании произошел сбой и возможны перебои в работе сервисов. Авиакомпания в связи со сбоем отменила 49 рейса. Прокуратура взяла на контроль ситуацию в аэропорту "Шереметьево".

https://ria.ru/20250728/mintrans-2031986379.html

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шереметьево (аэропорт), федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), аэрофлот, хакерская атака на "аэрофлот"