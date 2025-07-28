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В Сочи объяснили, почему на пляжах могут брать доплату за места в тени - РИА Новости, 28.07.2025
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17:28 28.07.2025
https://ria.ru/20250728/sochi-2031992532.html
В Сочи объяснили, почему на пляжах могут брать доплату за места в тени
В Сочи объяснили, почему на пляжах могут брать доплату за места в тени - РИА Новости, 28.07.2025
В Сочи объяснили, почему на пляжах могут брать доплату за места в тени
Арендаторы пляжей в Сочи могут сами определять цены на продаваемые товары, в том числе устанавливать дополнительную плату за шезлонги, бунгало и навесы, однако... РИА Новости, 28.07.2025
2025-07-28T17:28:00+03:00
2025-07-28T17:28:00+03:00
сочи
сергей ромашкин
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
ассоциация туроператоров россии (атор)
общество
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СОЧИ, 28 июл - РИА Новости. Арендаторы пляжей в Сочи могут сами определять цены на продаваемые товары, в том числе устанавливать дополнительную плату за шезлонги, бунгало и навесы, однако при этом должна быть организована полоса для доступа гостей на общих основаниях, пояснили РИА Новости в городской администрации. Ранее в социальных сетях распространилась информация о том, что на пляжах Сочи стали брать деньги за возможность укрыться в тени под навесом, даже если отдыхающий использует свое полотенце и не арендует лежак. "Практически на всех оборудованных пляжах Сочи имеются зоны повышенного комфорта с платными дополнительными услугами, в том числе на аренду шезлонгов, бунгало и навесов. В соответствии со статьей 8 Федерального закона от 28.12.2009 № 381-ФЗ "Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации", при организации торговой деятельности и ее осуществлении пользователи (арендаторы) самостоятельно определяют цены на продаваемые товары. При этом, согласно требованиям договора аренды, в непосредственной близости к воде должна быть организована полоса для доступа гостей на общих основаниях площадью не менее 30% от всей пляжной территории", - говорится в сообщении. Корреспондент РИА Новости в ходе беседы с администраторами пляжей в Сочи выяснил, что действительно имеются муниципальные пляжные территории, где необходимо заплатить деньги за размещение в тени под оборудованными навесами, однако в прайс-листе пляжа такая позиция отсутствовала. В мэрии рассказали, что за счет дохода от данного вида деятельности пользователи пляжей содержат общественные зоны и предоставляют высокий уровень сервиса. В то же время, по данным городской администрации, с руководителями пляжей Сочи постоянно проводятся профилактические беседы о недопустимости ограничения свободного доступа к водному объекту. В случае выявления многократных нарушений может ставиться вопрос о досрочном расторжении договора и поиска более ответственного арендатора, подчеркнули в мэрии. Вице-президент АТОР по внутреннему туризму Сергей Ромашкин в Telegram-канале ассоциации туроператоров ранее рекомендовал при обнаружении подобных нарушений обращаться в Роспотребнадзор или в городскую администрацию. "В таком случае можно обратиться в Роспотребнадзор или в городскую администрацию с разъяснением вопроса, насколько это правомерно, как это дело юридически оформлено. Думаю, что аргументация арендатора пляжа будет очень слабой", - сказал Ромашкин.
https://ria.ru/20250727/rossiya-2031748873.html
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сочи, сергей ромашкин, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), ассоциация туроператоров россии (атор), общество
Сочи, Сергей Ромашкин, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Ассоциация туроператоров России (АТОР), Общество
В Сочи объяснили, почему на пляжах могут брать доплату за места в тени

Арендаторы пляжей в Сочи сами определяют цены на шезлонги, бунгало и навесы

© РИА Новости / Екатерина Лызлова | Перейти в медиабанкОтдыхающие на набережной в Сочи.
Отдыхающие на набережной в Сочи. - РИА Новости, 1920, 28.07.2025
© РИА Новости / Екатерина Лызлова
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Отдыхающие на набережной в Сочи.. Архивное фото
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СОЧИ, 28 июл - РИА Новости. Арендаторы пляжей в Сочи могут сами определять цены на продаваемые товары, в том числе устанавливать дополнительную плату за шезлонги, бунгало и навесы, однако при этом должна быть организована полоса для доступа гостей на общих основаниях, пояснили РИА Новости в городской администрации.
Ранее в социальных сетях распространилась информация о том, что на пляжах Сочи стали брать деньги за возможность укрыться в тени под навесом, даже если отдыхающий использует свое полотенце и не арендует лежак.
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"Практически на всех оборудованных пляжах Сочи имеются зоны повышенного комфорта с платными дополнительными услугами, в том числе на аренду шезлонгов, бунгало и навесов. В соответствии со статьей 8 Федерального закона от 28.12.2009 № 381-ФЗ "Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации", при организации торговой деятельности и ее осуществлении пользователи (арендаторы) самостоятельно определяют цены на продаваемые товары. При этом, согласно требованиям договора аренды, в непосредственной близости к воде должна быть организована полоса для доступа гостей на общих основаниях площадью не менее 30% от всей пляжной территории", - говорится в сообщении.
Корреспондент РИА Новости в ходе беседы с администраторами пляжей в Сочи выяснил, что действительно имеются муниципальные пляжные территории, где необходимо заплатить деньги за размещение в тени под оборудованными навесами, однако в прайс-листе пляжа такая позиция отсутствовала.
В мэрии рассказали, что за счет дохода от данного вида деятельности пользователи пляжей содержат общественные зоны и предоставляют высокий уровень сервиса. В то же время, по данным городской администрации, с руководителями пляжей Сочи постоянно проводятся профилактические беседы о недопустимости ограничения свободного доступа к водному объекту. В случае выявления многократных нарушений может ставиться вопрос о досрочном расторжении договора и поиска более ответственного арендатора, подчеркнули в мэрии.
Вице-президент АТОР по внутреннему туризму Сергей Ромашкин в Telegram-канале ассоциации туроператоров ранее рекомендовал при обнаружении подобных нарушений обращаться в Роспотребнадзор или в городскую администрацию. "В таком случае можно обратиться в Роспотребнадзор или в городскую администрацию с разъяснением вопроса, насколько это правомерно, как это дело юридически оформлено. Думаю, что аргументация арендатора пляжа будет очень слабой", - сказал Ромашкин.
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СочиСергей РомашкинФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Ассоциация туроператоров России (АТОР)Общество
 
 
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