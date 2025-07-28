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Слуцкий отреагировал на иск против АНО "Евразия" - РИА Новости, 28.07.2025
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18:32 28.07.2025
https://ria.ru/20250728/slutskiy-2032007607.html
Слуцкий отреагировал на иск против АНО "Евразия"
Слуцкий отреагировал на иск против АНО "Евразия" - РИА Новости, 28.07.2025
Слуцкий отреагировал на иск против АНО "Евразия"
Инициирование судебного разбирательства против автономной некоммерческой организации "Евразия" - это звено одной цепи лжи и провокаций по устранению... РИА Новости, 28.07.2025
2025-07-28T18:32:00+03:00
2025-07-28T18:32:00+03:00
молдавия
илан шор
леонид слуцкий (политик)
майя санду
евросоюз
госдума рф
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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Инициирование судебного разбирательства против автономной некоммерческой организации "Евразия" - это звено одной цепи лжи и провокаций по устранению политических конкурентов, подавления инакомыслия в Молдавии, заявил РИА Новости глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий. Ранее служба информации и безопасности (СИБ) Молдавии подала гражданский иск против АНО "Евразия", соответствующая заявка опубликована в понедельник на портале судебных инстанций. СИБ мотивирует свой запрос тем, что деятельность организации "Евразия" связана с молдавским бизнесменом и политиком Иланом Шором, который находится в санкционном списке Евросоюза и США. "Молдавские власти продолжают заниматься политическими и судебными репрессиями. Арест Гуцул, отстранение от выборов блока "Победа", теперь инициирование судебного разбирательства против ассоциации "Евразия" - все это звенья одной большой цепи лжи и провокаций по устранению политических конкурентов, подавления инакомыслия и, в конечном счете, стремления к диктатуре", - сказал он. Депутат добавил, что режим президента Молдавии Майи Санду "пляшет на украинских граблях". "Цензура, запрет политических партий - и все это под знаменами "европейских ценностей". Само понятие демократия девальвируется в Молдавии русофобскими марионетками", - добавил депутат. ЕС внес в санкционный список три молдавские организации, включая политблок "Победа", и семь физлиц за якобы дестабилизацию ситуации в Молдавии, следует из опубликованного в официальном журнале ЕС документа. Ранее в воскресенье молдавский премьер-министр Дорин Речан заявил, что в Молдавии заблокируют счета политиков и компаний, связанных с лидером оппозиционного в республике блока "Победа" Иланом Шором, которых недавно включили в санкционный список ЕС. Ранее в понедельник в комментарии РИА Новости Шор заявил, что в результате действий властей заложниками ситуации оказались простые граждане. По его словам, когда в стране блокируются банковские счета, это напрямую затрагивает пенсионеров и бюджетников, которые лишаются возможности получать социальные выплаты и расплачиваться в магазинах. Шор подчеркнул, что именно простые граждане становятся мишенью для атак со стороны правящей партии ПДС, а власть, по его утверждению, не занималась их интересами и не собирается этого делать. Он добавил, что поддержку населению оказывает оппозиция, в частности блок "Победа", который продолжает оказывать помощь и реализовывать проекты в условиях, когда, по его выражению, "режим отбирает у людей последнее".
https://ria.ru/20250719/shor-2030195114.html
https://ria.ru/20250728/moldavija-2031994343.html
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молдавия, илан шор, леонид слуцкий (политик), майя санду, евросоюз, госдума рф
Молдавия, Илан Шор, Леонид Слуцкий (политик), Майя Санду, Евросоюз, Госдума РФ
Слуцкий отреагировал на иск против АНО "Евразия"

Слуцкий: разбирательства против АНО "Евразия" это звено одной цепи лжи

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкЛеонид Слуцкий
Леонид Слуцкий - РИА Новости, 1920, 28.07.2025
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Леонид Слуцкий. Архивное фото
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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Инициирование судебного разбирательства против автономной некоммерческой организации "Евразия" - это звено одной цепи лжи и провокаций по устранению политических конкурентов, подавления инакомыслия в Молдавии, заявил РИА Новости глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.
Ранее служба информации и безопасности (СИБ) Молдавии подала гражданский иск против АНО "Евразия", соответствующая заявка опубликована в понедельник на портале судебных инстанций. СИБ мотивирует свой запрос тем, что деятельность организации "Евразия" связана с молдавским бизнесменом и политиком Иланом Шором, который находится в санкционном списке Евросоюза и США.
Молдавский бизнесмен Илан Шор - РИА Новости, 1920, 19.07.2025
Молдавия нашла новые горизонты абсурда, заявил Шор
19 июля, 20:27
"Молдавские власти продолжают заниматься политическими и судебными репрессиями. Арест Гуцул, отстранение от выборов блока "Победа", теперь инициирование судебного разбирательства против ассоциации "Евразия" - все это звенья одной большой цепи лжи и провокаций по устранению политических конкурентов, подавления инакомыслия и, в конечном счете, стремления к диктатуре", - сказал он.
Депутат добавил, что режим президента Молдавии Майи Санду "пляшет на украинских граблях".
"Цензура, запрет политических партий - и все это под знаменами "европейских ценностей". Само понятие демократия девальвируется в Молдавии русофобскими марионетками", - добавил депутат.
ЕС внес в санкционный список три молдавские организации, включая политблок "Победа", и семь физлиц за якобы дестабилизацию ситуации в Молдавии, следует из опубликованного в официальном журнале ЕС документа. Ранее в воскресенье молдавский премьер-министр Дорин Речан заявил, что в Молдавии заблокируют счета политиков и компаний, связанных с лидером оппозиционного в республике блока "Победа" Иланом Шором, которых недавно включили в санкционный список ЕС.
Ранее в понедельник в комментарии РИА Новости Шор заявил, что в результате действий властей заложниками ситуации оказались простые граждане. По его словам, когда в стране блокируются банковские счета, это напрямую затрагивает пенсионеров и бюджетников, которые лишаются возможности получать социальные выплаты и расплачиваться в магазинах.
Шор подчеркнул, что именно простые граждане становятся мишенью для атак со стороны правящей партии ПДС, а власть, по его утверждению, не занималась их интересами и не собирается этого делать. Он добавил, что поддержку населению оказывает оппозиция, в частности блок "Победа", который продолжает оказывать помощь и реализовывать проекты в условиях, когда, по его выражению, "режим отбирает у людей последнее".
Здание парламента Молдавии в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 28.07.2025
Блок "Победа": Молдавия уничтожает оппозицию руками правоохранителей
Вчера, 17:33
 
МолдавияИлан ШорЛеонид Слуцкий (политик)Майя СандуЕвросоюзГосдума РФ
 
 
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