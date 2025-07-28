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Слуцкий призвал запретить аборты в России - РИА Новости, 28.07.2025
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20:28 28.07.2025
https://ria.ru/20250728/slutskij-2032025238.html
Слуцкий призвал запретить аборты в России
Слуцкий призвал запретить аборты в России - РИА Новости, 28.07.2025
Слуцкий призвал запретить аборты в России
Проведение медицинской процедуры прерывания беременности следует запретит в России, исключением могут быть случаи, когда для этого есть медицинские показания,... РИА Новости, 28.07.2025
2025-07-28T20:28:00+03:00
2025-07-28T20:28:00+03:00
общество
россия
леонид слуцкий (политик)
сергей миронов
лдпр
аборты
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СОЛНЕЧНОГОРСК, 28 июл - РИА Новости. Проведение медицинской процедуры прерывания беременности следует запретит в России, исключением могут быть случаи, когда для этого есть медицинские показания, считает лидер ЛДПР Леонид Слуцкий. "(Следует - ред.) запретить прерывание беременности, кроме медицинских показаний. Это сегодня действительно имеет большое значение", - сказал Слуцкий в ходе межпартийных дебатов о политических вызовах будущего и будущем политических партий на форуме "Территория смыслов". По мнению лидера СРЗП Сергея Миронова, запрещать проводить аборты в стране нельзя. Парламентарий добавил, что следует сделать так, чтобы "женщина была уверена в завтрашнем дне".
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общество, россия, леонид слуцкий (политик), сергей миронов, лдпр, аборты
Общество, Россия, Леонид Слуцкий (политик), Сергей Миронов, ЛДПР, аборты
Слуцкий призвал запретить аборты в России

Слуцкий призвал запретить аборты, кроме тех, которые проводят по медпоказаниям

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкЛеонид Слуцкий
Леонид Слуцкий - РИА Новости, 1920, 28.07.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
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Леонид Слуцкий. Архивное фото
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СОЛНЕЧНОГОРСК, 28 июл - РИА Новости. Проведение медицинской процедуры прерывания беременности следует запретит в России, исключением могут быть случаи, когда для этого есть медицинские показания, считает лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.
«
"(Следует - ред.) запретить прерывание беременности, кроме медицинских показаний. Это сегодня действительно имеет большое значение", - сказал Слуцкий в ходе межпартийных дебатов о политических вызовах будущего и будущем политических партий на форуме "Территория смыслов".
По мнению лидера СРЗП Сергея Миронова, запрещать проводить аборты в стране нельзя. Парламентарий добавил, что следует сделать так, чтобы "женщина была уверена в завтрашнем дне".
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ОбществоРоссияЛеонид Слуцкий (политик)Сергей МироновЛДПРаборты
 
 
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