https://ria.ru/20250728/slutskij-2032025238.html

Слуцкий призвал запретить аборты в России

Слуцкий призвал запретить аборты в России - РИА Новости, 28.07.2025

Слуцкий призвал запретить аборты в России

Проведение медицинской процедуры прерывания беременности следует запретит в России, исключением могут быть случаи, когда для этого есть медицинские показания,... РИА Новости, 28.07.2025

2025-07-28T20:28:00+03:00

2025-07-28T20:28:00+03:00

2025-07-28T20:28:00+03:00

общество

россия

леонид слуцкий (политик)

сергей миронов

лдпр

аборты

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СОЛНЕЧНОГОРСК, 28 июл - РИА Новости. Проведение медицинской процедуры прерывания беременности следует запретит в России, исключением могут быть случаи, когда для этого есть медицинские показания, считает лидер ЛДПР Леонид Слуцкий. "(Следует - ред.) запретить прерывание беременности, кроме медицинских показаний. Это сегодня действительно имеет большое значение", - сказал Слуцкий в ходе межпартийных дебатов о политических вызовах будущего и будущем политических партий на форуме "Территория смыслов". По мнению лидера СРЗП Сергея Миронова, запрещать проводить аборты в стране нельзя. Парламентарий добавил, что следует сделать так, чтобы "женщина была уверена в завтрашнем дне".

https://ria.ru/20250726/gosduma-2031553109.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, россия, леонид слуцкий (политик), сергей миронов, лдпр, аборты