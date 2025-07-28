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Слуцкий прокомментировал заявление Трампа о сокращении срока перемирия - РИА Новости, 28.07.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
19:44 28.07.2025
https://ria.ru/20250728/slutskij-2032020328.html
Слуцкий прокомментировал заявление Трампа о сокращении срока перемирия
Слуцкий прокомментировал заявление Трампа о сокращении срока перемирия - РИА Новости, 28.07.2025
Слуцкий прокомментировал заявление Трампа о сокращении срока перемирия
Разговаривать с Россией языком давления и ультиматумов бесполезно и контрпродуктивно, а американские призывы или угрозы надо направлять Киеву, заявил глава... РИА Новости, 28.07.2025
2025-07-28T19:44:00+03:00
2025-07-28T19:44:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
россия
сша
украина
дональд трамп
леонид слуцкий (политик)
владимир зеленский
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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Разговаривать с Россией языком давления и ультиматумов бесполезно и контрпродуктивно, а американские призывы или угрозы надо направлять Киеву, заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, комментируя слова президента США Дональда Трампа о сокращении установленного им ранее 50-дневный срока для достижения перемирия между РФ и Украиной. Президент США Дональд Трамп ранее в понедельник заявил, что сокращает установленный им ранее 50-дневный срок для достижения перемирия между Россией и Украиной до 10–12 дней, сославшись на отсутствие прогресса в урегулировании конфликта. Он сообщил, что планирует в ближайшие сутки официально объявить о новом сроке. В то же время Трамп пригрозил ввести вторичные санкции и пошлины против стран, сотрудничающих с Россией, если соглашение по Украине не будет достигнуто. По его словам, такие меры могут включать "100-процентные тарифы", этот сценарий всё еще рассматривается. "Коалиция желающих" затягивает в петлю Дональда Трампа. После встречи с премьером Великобритании Киром Стармером президент США стал угрожать ужесточить свой ультиматум по украинскому урегулированию, сократив 50-дневный срок. Разговаривать с Россией языком давления и ультиматумов бесполезно и контрпродуктивно! Трамп рискует пойти на поводу однобоких подходов еврорусофобов, которые ради собственной выгоды полностью извращают картину конфликта на Украине", - написал Слуцкий в своем Telegram-канале. Депутат считает, что новой американской администрации стоит разобраться в первопричинах украинского кризиса, проведя ревизию собственного политического наследия. "Иначе "война Байдена" получит все шансы превратиться в "войну Трампа". Акценты Трампа или (госсекретаря США Марко - ред.) Рубио в сторону Москвы неверны в корне. Мы неоднократно подтверждали свою приверженность политико-дипломатическому решению украинского вопроса. Российская "дорожная карта" возвращения к мирной жизни и обеспечения безопасности - равной и неделимой для всех сторон - на столе переговоров", - подчеркнул парламентарий. Он также добавил, что "американские призывы или угрозы надо направлять в адрес Киева". По мнению Слуцкого, Трамп действительно может внести вклад в мирное урегулирование, если примет единственно правильное решение по свертыванию поддержки киевского режима Владимира Зеленского. "Невзирая на визги и вопли "евроэлитки", грязно провоцирующей продолжение войны до последнего украинца. Мир не нужен ни Зеленскому, ни его покровителям в Лондоне, Берлине и Париже! Нужен ли реально мир Трампу? Установлением "дедлайнов" для России конфликт не решить, не закончить его и угрозами санкций. Цели СВО в любом случае будут достигнуты - либо за столом переговоров, либо Победой русского оружия", - заключил Слуцкий.
https://ria.ru/20250728/tramp-2031972814.html
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в мире, россия, сша, украина, дональд трамп, леонид слуцкий (политик), владимир зеленский, госдума рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, США, Украина, Дональд Трамп, Леонид Слуцкий (политик), Владимир Зеленский, Госдума РФ
Слуцкий прокомментировал заявление Трампа о сокращении срока перемирия

Слуцкий ответил на слова Трампа: разговаривать с РФ языком давления бесполезно

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкЛеонид Слуцкий
Леонид Слуцкий - РИА Новости, 1920, 28.07.2025
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Леонид Слуцкий. Архивное фото
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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Разговаривать с Россией языком давления и ультиматумов бесполезно и контрпродуктивно, а американские призывы или угрозы надо направлять Киеву, заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, комментируя слова президента США Дональда Трампа о сокращении установленного им ранее 50-дневный срока для достижения перемирия между РФ и Украиной.
Президент США Дональд Трамп ранее в понедельник заявил, что сокращает установленный им ранее 50-дневный срок для достижения перемирия между Россией и Украиной до 10–12 дней, сославшись на отсутствие прогресса в урегулировании конфликта. Он сообщил, что планирует в ближайшие сутки официально объявить о новом сроке. В то же время Трамп пригрозил ввести вторичные санкции и пошлины против стран, сотрудничающих с Россией, если соглашение по Украине не будет достигнуто. По его словам, такие меры могут включать "100-процентные тарифы", этот сценарий всё еще рассматривается.
Президент США Дональд Трамп на встрече с премьер-министром Великобритании Киром Стармером в гольф-клубе Trump Turnberry в Шотландии - РИА Новости, 1920, 28.07.2025
Трамп сокращает срок для достижения перемирия на Украине
Вчера, 16:10
«
"Коалиция желающих" затягивает в петлю Дональда Трампа. После встречи с премьером Великобритании Киром Стармером президент США стал угрожать ужесточить свой ультиматум по украинскому урегулированию, сократив 50-дневный срок. Разговаривать с Россией языком давления и ультиматумов бесполезно и контрпродуктивно! Трамп рискует пойти на поводу однобоких подходов еврорусофобов, которые ради собственной выгоды полностью извращают картину конфликта на Украине", - написал Слуцкий в своем Telegram-канале.
Депутат считает, что новой американской администрации стоит разобраться в первопричинах украинского кризиса, проведя ревизию собственного политического наследия.
"Иначе "война Байдена" получит все шансы превратиться в "войну Трампа". Акценты Трампа или (госсекретаря США Марко - ред.) Рубио в сторону Москвы неверны в корне. Мы неоднократно подтверждали свою приверженность политико-дипломатическому решению украинского вопроса. Российская "дорожная карта" возвращения к мирной жизни и обеспечения безопасности - равной и неделимой для всех сторон - на столе переговоров", - подчеркнул парламентарий.
Он также добавил, что "американские призывы или угрозы надо направлять в адрес Киева". По мнению Слуцкого, Трамп действительно может внести вклад в мирное урегулирование, если примет единственно правильное решение по свертыванию поддержки киевского режима Владимира Зеленского.
"Невзирая на визги и вопли "евроэлитки", грязно провоцирующей продолжение войны до последнего украинца. Мир не нужен ни Зеленскому, ни его покровителям в Лондоне, Берлине и Париже! Нужен ли реально мир Трампу? Установлением "дедлайнов" для России конфликт не решить, не закончить его и угрозами санкций. Цели СВО в любом случае будут достигнуты - либо за столом переговоров, либо Победой русского оружия", - заключил Слуцкий.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 26.07.2025
СВО не будет остановлена из-за ультиматумов Трампа, заявил Косачев
26 июля, 00:13
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияСШАУкраинаДональд ТрампЛеонид Слуцкий (политик)Владимир ЗеленскийГосдума РФ
 
 
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