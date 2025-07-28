https://ria.ru/20250728/slutskij-2032020328.html

Слуцкий прокомментировал заявление Трампа о сокращении срока перемирия

Слуцкий прокомментировал заявление Трампа о сокращении срока перемирия - РИА Новости, 28.07.2025

Слуцкий прокомментировал заявление Трампа о сокращении срока перемирия

Разговаривать с Россией языком давления и ультиматумов бесполезно и контрпродуктивно, а американские призывы или угрозы надо направлять Киеву, заявил глава... РИА Новости, 28.07.2025

2025-07-28T19:44:00+03:00

2025-07-28T19:44:00+03:00

2025-07-28T19:44:00+03:00

специальная военная операция на украине

в мире

россия

сша

украина

дональд трамп

леонид слуцкий (политик)

владимир зеленский

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/03/1573843778_0:0:3113:1752_1920x0_80_0_0_78be68c2a781ec4d167ff00a4f234735.jpg

МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Разговаривать с Россией языком давления и ультиматумов бесполезно и контрпродуктивно, а американские призывы или угрозы надо направлять Киеву, заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, комментируя слова президента США Дональда Трампа о сокращении установленного им ранее 50-дневный срока для достижения перемирия между РФ и Украиной. Президент США Дональд Трамп ранее в понедельник заявил, что сокращает установленный им ранее 50-дневный срок для достижения перемирия между Россией и Украиной до 10–12 дней, сославшись на отсутствие прогресса в урегулировании конфликта. Он сообщил, что планирует в ближайшие сутки официально объявить о новом сроке. В то же время Трамп пригрозил ввести вторичные санкции и пошлины против стран, сотрудничающих с Россией, если соглашение по Украине не будет достигнуто. По его словам, такие меры могут включать "100-процентные тарифы", этот сценарий всё еще рассматривается. "Коалиция желающих" затягивает в петлю Дональда Трампа. После встречи с премьером Великобритании Киром Стармером президент США стал угрожать ужесточить свой ультиматум по украинскому урегулированию, сократив 50-дневный срок. Разговаривать с Россией языком давления и ультиматумов бесполезно и контрпродуктивно! Трамп рискует пойти на поводу однобоких подходов еврорусофобов, которые ради собственной выгоды полностью извращают картину конфликта на Украине", - написал Слуцкий в своем Telegram-канале. Депутат считает, что новой американской администрации стоит разобраться в первопричинах украинского кризиса, проведя ревизию собственного политического наследия. "Иначе "война Байдена" получит все шансы превратиться в "войну Трампа". Акценты Трампа или (госсекретаря США Марко - ред.) Рубио в сторону Москвы неверны в корне. Мы неоднократно подтверждали свою приверженность политико-дипломатическому решению украинского вопроса. Российская "дорожная карта" возвращения к мирной жизни и обеспечения безопасности - равной и неделимой для всех сторон - на столе переговоров", - подчеркнул парламентарий. Он также добавил, что "американские призывы или угрозы надо направлять в адрес Киева". По мнению Слуцкого, Трамп действительно может внести вклад в мирное урегулирование, если примет единственно правильное решение по свертыванию поддержки киевского режима Владимира Зеленского. "Невзирая на визги и вопли "евроэлитки", грязно провоцирующей продолжение войны до последнего украинца. Мир не нужен ни Зеленскому, ни его покровителям в Лондоне, Берлине и Париже! Нужен ли реально мир Трампу? Установлением "дедлайнов" для России конфликт не решить, не закончить его и угрозами санкций. Цели СВО в любом случае будут достигнуты - либо за столом переговоров, либо Победой русского оружия", - заключил Слуцкий.

https://ria.ru/20250728/tramp-2031972814.html

https://ria.ru/20250726/kosachev-2031547763.html

россия

сша

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, россия, сша, украина, дональд трамп, леонид слуцкий (политик), владимир зеленский, госдума рф