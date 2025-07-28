https://ria.ru/20250728/siyyarto-2031827878.html

Сийярто сообщил, что планирует встретиться с Лавровым в сентябре

Сийярто сообщил, что планирует встретиться с Лавровым в сентябре - РИА Новости, 28.07.2025

Сийярто сообщил, что планирует встретиться с Лавровым в сентябре

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто сообщил в интервью РИА Новости, что планирует встретиться со своим российским коллегой Сергеем Лавровым на полях ГА ООН в... РИА Новости, 28.07.2025

2025-07-28T07:08:00+03:00

2025-07-28T07:08:00+03:00

2025-07-28T07:08:00+03:00

в мире

венгрия

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сергей лавров

петер сийярто

оон

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ООН, 28 июл - РИА Новости. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто сообщил в интервью РИА Новости, что планирует встретиться со своим российским коллегой Сергеем Лавровым на полях ГА ООН в сентябре в Нью-Йорке. "Когда это необходимо, мы можем встретиться, мы можем поговорить друг с другом по телефону. Думаю, если не раньше, в сентябре мы встретимся здесь, в кулуарах Генеральной Ассамблеи ООН. Мы всегда встречаемся каждый год. Нет причин не делать этого в этом году", - сказал он.

https://ria.ru/20250727/siyyarto-2031691822.html

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в мире, венгрия, нью-йорк (город), сергей лавров, петер сийярто, оон