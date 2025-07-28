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Сийярто сообщил, что планирует встретиться с Лавровым в сентябре - РИА Новости, 28.07.2025
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07:08 28.07.2025
https://ria.ru/20250728/siyyarto-2031827878.html
Сийярто сообщил, что планирует встретиться с Лавровым в сентябре
Сийярто сообщил, что планирует встретиться с Лавровым в сентябре - РИА Новости, 28.07.2025
Сийярто сообщил, что планирует встретиться с Лавровым в сентябре
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто сообщил в интервью РИА Новости, что планирует встретиться со своим российским коллегой Сергеем Лавровым на полях ГА ООН в... РИА Новости, 28.07.2025
2025-07-28T07:08:00+03:00
2025-07-28T07:08:00+03:00
в мире
венгрия
нью-йорк (город)
сергей лавров
петер сийярто
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ООН, 28 июл - РИА Новости. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто сообщил в интервью РИА Новости, что планирует встретиться со своим российским коллегой Сергеем Лавровым на полях ГА ООН в сентябре в Нью-Йорке. "Когда это необходимо, мы можем встретиться, мы можем поговорить друг с другом по телефону. Думаю, если не раньше, в сентябре мы встретимся здесь, в кулуарах Генеральной Ассамблеи ООН. Мы всегда встречаемся каждый год. Нет причин не делать этого в этом году", - сказал он.
https://ria.ru/20250727/siyyarto-2031691822.html
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в мире, венгрия, нью-йорк (город), сергей лавров, петер сийярто, оон
В мире, Венгрия, Нью-Йорк (город), Сергей Лавров, Петер Сийярто, ООН
Сийярто сообщил, что планирует встретиться с Лавровым в сентябре

Сийярто планирует встретиться с Лавровым в сентябре на полях ГА ООН

© РИА Новости | Перейти в медиабанкПетер Сийярто
Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 28.07.2025
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ООН, 28 июл - РИА Новости. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто сообщил в интервью РИА Новости, что планирует встретиться со своим российским коллегой Сергеем Лавровым на полях ГА ООН в сентябре в Нью-Йорке.
"Когда это необходимо, мы можем встретиться, мы можем поговорить друг с другом по телефону. Думаю, если не раньше, в сентябре мы встретимся здесь, в кулуарах Генеральной Ассамблеи ООН. Мы всегда встречаемся каждый год. Нет причин не делать этого в этом году", - сказал он.
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В миреВенгрияНью-Йорк (город)Сергей ЛавровПетер СийяртоООН
 
 
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