https://ria.ru/20250728/situatsiya-2032002526.html

Зеленский пытается отыграть ситуацию с НАБУ, заявили в Раде

Зеленский пытается отыграть ситуацию с НАБУ, заявили в Раде - РИА Новости, 28.07.2025

Зеленский пытается отыграть ситуацию с НАБУ, заявили в Раде

Владимир Зеленский под давлением США и внутренней оппозиции пытается отыграть ситуацию с восстановлением независимости Национального антикоррупционного бюро... РИА Новости, 28.07.2025

2025-07-28T18:11:00+03:00

2025-07-28T18:11:00+03:00

2025-07-28T18:11:00+03:00

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владимир зеленский

дональд трамп

национальное антикоррупционное бюро украины (набу)

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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Владимир Зеленский под давлением США и внутренней оппозиции пытается отыграть ситуацию с восстановлением независимости Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специальной антикоррупционной прокуратуры (САП), но нет гарантий, что ему удастся это сделать, заявил РИА Новости бывший депутат Верховной рады, участник движения "Другая Украина" Спиридон Килинкаров. Верховная рада 22 июля поддержала проект, отменяющий независимость двух антикоррупционных ведомств – НАБУ и САП. Впоследствии законопроект был подписан Зеленским. Ряд украинских парламентариев расценили законопроект как ликвидацию антикоррупционных структур страны. По сообщениям украинских СМИ, с 22 июля по всей стране проходили акции протеста против принятого закона, отменяющего независимость НАБУ и САП. Зеленский 24 июля на фоне массовых протестов по всей Украине против подписанного им закона, лишающего независимости НАБУ и САП, заявил, что согласовал законопроект, который якобы укрепит независимость этих ведомств. Согласно документам на сайте Рады, законопроект был внесен 24 июля. Ранее спикер украинского парламента Руслан Стефанчук заявил, что Рада рассмотрит законопроект уже 31 июля. Стефанчук добавил, что предложит принять законопроект сразу в первом и втором чтении, а также немедленно направить его на подпись Зеленскому. "Протесты организовали западные НКО и админресурс в лице (мэра Киева Виталия – ред.) Кличко и других опальных мэров. Плюс внутренняя оппозиция в лице (экс-президента Петра – ред.) Порошенко (внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму) и других обиженных олигархов, денег у них достаточно, с этим проблем нет. Им дали зелёный свет, это очевидно. Почитайте заголовки западной прессы, это команда "фас", - заявил Килинкаров РИА Новости. По его оценке, атака на режим Зеленского организована из Вашингтона. "Выстроить все под себя, контролируя процессы внутри Украины. Я думаю, это сценарий американцев, и мне кажется, они кукловодят всем этим процессом", - отметил Килинкаров. По его мнению, президент США Дональд Трамп дал команду "разобраться с Зеленским" сразу после их ссоры в Овальном кабинете Белого дома. Килинкаров обратил внимание, что до этого НАБУ и САП десять лет практически бездействовали - их работа не приводила к каким-либо серьезным последствиям, все эти годы они просто собирали материалы на представителей киевского режима. "Скандал в Овальном кабинете. Как вы думаете, что сделал разъяренный Трамп сразу после этого скандала? Уверен, дал команду разобраться с этим коррумпированным и обнаглевшим хамлом. Именно в такой форме и была дана команда, понимая, насколько эмоционален Трамп. Взяли под козырёк и начали работать. Запросили все материалы, которые годами собирали НАБУ и САП, но не пускали в дело, потому что администрация (экс-президента США Джо – ред.) Байдена не была заинтересована в раскрутке коррупционного кейса, хотя бы потому, что в нем она не просто участвовала, а возглавляла и координировала", - считает Килинкаров. Он также полагает, что сейчас Зеленский, столкнувшись с противодействием, пытается отыграть назад, "укрепив" независимость НАБУ и САП. "Он ничего не отыграл пока, и вряд ли получится отыграть. Если решение по переформатированию власти (на Украине – ред.) принято (американцами – ред.), то высока вероятность, что так и будет", - считает Килинкаров.

https://ria.ru/20250728/ermak-2031922050.html

https://ria.ru/20250727/nabu-2031736428.html

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в мире, украина, сша, вашингтон (штат), спиридон килинкаров, владимир зеленский, дональд трамп, национальное антикоррупционное бюро украины (набу), протесты на украине из-за закона о набу