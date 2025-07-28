https://ria.ru/20250728/situatsiya-2031851958.html

Прокуратура контролирует ситуацию со сбоем в Шереметьево

Прокуратура контролирует ситуацию со сбоем в Шереметьево - РИА Новости, 28.07.2025

Прокуратура контролирует ситуацию со сбоем в Шереметьево

Ситуация со сбоем информационных систем в аэропорту "Шереметьево" находится на контроле, заявили в Московской межрегиональной транспортной прокуратуре. РИА Новости, 28.07.2025

2025-07-28T10:26:00+03:00

2025-07-28T10:26:00+03:00

2025-07-28T10:26:00+03:00

происшествия

аэрофлот

шереметьево (аэропорт)

московская межрегиональная транспортная прокуратура

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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Ситуация со сбоем информационных систем в аэропорту "Шереметьево" находится на контроле, заявили в Московской межрегиональной транспортной прокуратуре. Ранее компания "Аэрофлот" предупредила, что в работе информационных систем авиакомпании произошел сбой, возможны перебои в работе сервисов. Расписание в работе информационных систем компании корректировалось по причине сбоя. "Ситуация в аэропорту Шереметьево, связанная со сбоем в работе ПАО "Аэрофлот", находится на контроле. Московской прокуратурой по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте в связи со сбоем в работе информационных систем и сервисов ПАО "Аэрофлот" организованы надзорные мероприятия", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства. Отмечается, что вопрос соблюдения прав пассажиров при осуществлении перевозок также находится на контроле в транспортной прокуратуре.

https://ria.ru/20250727/sheremetevo-2031787519.html

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происшествия, аэрофлот, шереметьево (аэропорт), московская межрегиональная транспортная прокуратура