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Прокуратура контролирует ситуацию со сбоем в Шереметьево - РИА Новости, 28.07.2025
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10:26 28.07.2025
https://ria.ru/20250728/situatsiya-2031851958.html
Прокуратура контролирует ситуацию со сбоем в Шереметьево
Прокуратура контролирует ситуацию со сбоем в Шереметьево - РИА Новости, 28.07.2025
Прокуратура контролирует ситуацию со сбоем в Шереметьево
Ситуация со сбоем информационных систем в аэропорту "Шереметьево" находится на контроле, заявили в Московской межрегиональной транспортной прокуратуре. РИА Новости, 28.07.2025
2025-07-28T10:26:00+03:00
2025-07-28T10:26:00+03:00
происшествия
аэрофлот
шереметьево (аэропорт)
московская межрегиональная транспортная прокуратура
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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Ситуация со сбоем информационных систем в аэропорту "Шереметьево" находится на контроле, заявили в Московской межрегиональной транспортной прокуратуре. Ранее компания "Аэрофлот" предупредила, что в работе информационных систем авиакомпании произошел сбой, возможны перебои в работе сервисов. Расписание в работе информационных систем компании корректировалось по причине сбоя. "Ситуация в аэропорту Шереметьево, связанная со сбоем в работе ПАО "Аэрофлот", находится на контроле. Московской прокуратурой по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте в связи со сбоем в работе информационных систем и сервисов ПАО "Аэрофлот" организованы надзорные мероприятия", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства. Отмечается, что вопрос соблюдения прав пассажиров при осуществлении перевозок также находится на контроле в транспортной прокуратуре.
https://ria.ru/20250727/sheremetevo-2031787519.html
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происшествия, аэрофлот, шереметьево (аэропорт), московская межрегиональная транспортная прокуратура
Происшествия, Аэрофлот, Шереметьево (аэропорт), Московская межрегиональная транспортная прокуратура
Прокуратура контролирует ситуацию со сбоем в Шереметьево

Московская транспортная прокуратура контролирует ситуацию со сбоем в Шереметьево

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкАэропорт Шереметьево
Аэропорт Шереметьево - РИА Новости, 1920, 28.07.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Аэропорт Шереметьево. Архивное фото
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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Ситуация со сбоем информационных систем в аэропорту "Шереметьево" находится на контроле, заявили в Московской межрегиональной транспортной прокуратуре.
Ранее компания "Аэрофлот" предупредила, что в работе информационных систем авиакомпании произошел сбой, возможны перебои в работе сервисов. Расписание в работе информационных систем компании корректировалось по причине сбоя.
"Ситуация в аэропорту Шереметьево, связанная со сбоем в работе ПАО "Аэрофлот", находится на контроле. Московской прокуратурой по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте в связи со сбоем в работе информационных систем и сервисов ПАО "Аэрофлот" организованы надзорные мероприятия", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
Отмечается, что вопрос соблюдения прав пассажиров при осуществлении перевозок также находится на контроле в транспортной прокуратуре.
Пассажиры у стоек регистрации в международном аэропорту Шереметьево перед вылетом в Пхеньян. 27 июля 2025 года - РИА Новости, 1920, 27.07.2025
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ПроисшествияАэрофлотШереметьево (аэропорт)Московская межрегиональная транспортная прокуратура
 
 
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