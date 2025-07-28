https://ria.ru/20250728/sistemy-2031902022.html
Аэропорт Жуковский сообщил об исправности информационных систем
Аэропорт Жуковский сообщил об исправности информационных систем - РИА Новости, 28.07.2025
Аэропорт Жуковский сообщил об исправности информационных систем
Внутренние информационные системы аэропорта "Жуковский" исправны, рейсы принимаются и отправляются в соответствии с расписанием, сообщил аэропорт. РИА Новости, 28.07.2025
2025-07-28T13:01:00+03:00
2025-07-28T13:01:00+03:00
2025-07-28T13:01:00+03:00
аэропорт "жуковский"
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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Внутренние информационные системы аэропорта "Жуковский" исправны, рейсы принимаются и отправляются в соответствии с расписанием, сообщил аэропорт. "Внутренние информационные системы аэропорта исправны, рейсы принимаются и отправляются в соответствии с расписанием", - сообщили в авиагавани.
https://ria.ru/20250728/zhukovskiy-2031899392.html
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аэропорт "жуковский"
Аэропорт Жуковский сообщил об исправности информационных систем
Аэропорт Жуковский сообщил об исправных информационных системах аэропорта