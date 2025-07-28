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Аэропорт Жуковский сообщил об исправности информационных систем - РИА Новости, 28.07.2025
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13:01 28.07.2025
https://ria.ru/20250728/sistemy-2031902022.html
Аэропорт Жуковский сообщил об исправности информационных систем
Аэропорт Жуковский сообщил об исправности информационных систем - РИА Новости, 28.07.2025
Аэропорт Жуковский сообщил об исправности информационных систем
Внутренние информационные системы аэропорта "Жуковский" исправны, рейсы принимаются и отправляются в соответствии с расписанием, сообщил аэропорт. РИА Новости, 28.07.2025
2025-07-28T13:01:00+03:00
2025-07-28T13:01:00+03:00
аэропорт "жуковский"
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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Внутренние информационные системы аэропорта "Жуковский" исправны, рейсы принимаются и отправляются в соответствии с расписанием, сообщил аэропорт. "Внутренние информационные системы аэропорта исправны, рейсы принимаются и отправляются в соответствии с расписанием", - сообщили в авиагавани.
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аэропорт "жуковский"
Аэропорт "Жуковский"
Аэропорт Жуковский сообщил об исправности информационных систем

Аэропорт Жуковский сообщил об исправных информационных системах аэропорта

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкМеждународный аэропорт Жуковский
Международный аэропорт Жуковский - РИА Новости, 1920, 28.07.2025
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Международный аэропорт Жуковский. Архивное фото
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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Внутренние информационные системы аэропорта "Жуковский" исправны, рейсы принимаются и отправляются в соответствии с расписанием, сообщил аэропорт.
"Внутренние информационные системы аэропорта исправны, рейсы принимаются и отправляются в соответствии с расписанием", - сообщили в авиагавани.
Международный аэропорт Жуковский - РИА Новости, 1920, 28.07.2025
Жуковский предупредил об ограничениях к сайту аэропорта из-за технеполадок
Вчера, 12:54
 
Аэропорт "Жуковский"
 
 
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