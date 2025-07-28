https://ria.ru/20250728/simonyan-2031815944.html

Симоньян предложила сделать из дома, занятого посольством Франции, музей

Симоньян предложила сделать из дома, занятого посольством Франции, музей - РИА Новости, 28.07.2025

Симоньян предложила сделать из дома, занятого посольством Франции, музей

Главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян на фоне недружественных шагов Франции предложила вернуть России... РИА Новости, 28.07.2025

2025-07-28T01:36:00+03:00

2025-07-28T01:36:00+03:00

2025-07-28T01:36:00+03:00

москва

франция

россия

маргарита симоньян

владимир соловьев (телеведущий)

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ВЛАДИВОСТОК, 28 июл - РИА Новости. Главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян на фоне недружественных шагов Франции предложила вернуть России дом купца Игумнова в Москве, которое принадлежит французскому посольству, и сделать там музей для москвичей и гостей российской столицы. "Потрясающий особняк Игумнова, весь такой резной, в русском эклектичном стиле,.. русский-прерусский стиль, богатый, боярский,.. И там находится... французское посольство... То есть они нас выгоняют отовсюду... забирают наше имущество, а самое красивое здание в Москве принадлежит еще с советских времен почему-то французскому посольству. С этого можно было бы и начать", - сказала Симоньян в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1". Она рассказала, что что ей очень обидно, когда она проезжает по Большой Якиманке мимо самого красивого здания в Москве - особняка купца Игумнова. С особняком, добавила она, связаны потрясающие московские легенды, это "огромная часть нашей истории". "Неужели нам ценнее, чтобы порадовались французы, чем то, что наши люди, как принято говорить, москвичи и гости столицы, с детками, будут ходить по этому особняку? Я же не призываю его отдать какому-нибудь богатенькому Буратино. Музей надо из него сделать, и замечательно... Это будет жестик. Жестик... вполне внятный и понятный", - добавила она.

https://ria.ru/20250728/simonyan-2031813937.html

https://ria.ru/20250727/rossiya-2031812025.html

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москва, франция, россия, маргарита симоньян, владимир соловьев (телеведущий)