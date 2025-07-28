Украина и Запад пытаются устроить в России бунт, заявила Симоньян
Симоньян: Украина и Запад пытаются устроить в России бунт
Маргарита Симоньян. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 28 июл - РИА Новости. Украина и страны Запада стараются расшатать Россию изнутри, чтобы устроить бунт в надежде на то, что пока еще нейтральные россияне идеологически примут их сторону, заявила главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян.
"Сейчас Украина и все они... пытаются устроить бунт у нас... Они пытаются ... сделать так, чтобы люди, которые ... нейтрально относятся к происходящему, не болеют ни за детей Донбасса, есть же такие люди... расшатать этих людей с тем, чтобы они стали политизированы, но в другую сторону", - заявила Симоньян в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1".
Она напомнила об атаках беспилотников на Сочи и Сириус, рассказав, что во время налета там были и ее дети.
"Они зачем устраивают коллапс в наших аэропортах в разгар курортного сезона? Зачем они на этой неделе пустили, я даже не знаю сколько, беспилотников, но огромное количество, на Сочи и на Сириус? Это какие такие военные объекты в Сириусе? Это одна большая школа... Мои дети, которые в этот момент были там, а я была в Москве, ночь провели в коридоре в количестве девяти человек. Трое наши с Тиграном, двое всегда с нами живут, племянники еще на лето приезжают, естественно", - рассказала она, уточнив, что ситуация была "очень переживательной".
Симоньян отметила, что такой тактикой пытаются определенным образом настроить пока еще нейтральных россиян.
"С тем, чтобы возможность улететь, отдыхать куда-то на море, для них стала важнее, чем будущее страны. А будущее страны - это и есть исход СВО. А исход СВО - это... такая необходимость мириться с тем, что вот дети спят в коридоре. Иногда можно куда-то не улететь, отпуск, может быть, даже придется отменить. Они пытаются сделать так, чтобы мы сами себя победили и в результате сами себе проиграли, как мы уже делали дважды в XX веке, в начале и в конце", - подытожила она.
В ночь на четверг город Сочи подвергся атаке беспилотников, на улице Авиационной в Адлерском районе произошел пожар из-за падения обломков БПЛА. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщал, что в результате атак двое погибли, 11 пострадали и четверо в больнице.
Как заявляла официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, удары БПЛА ВСУ по Сочи являются прицельной террористической атакой по мирным жителям.