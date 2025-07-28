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В "Росавиации" рассказали о ситуации в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 28.07.2025
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20:37 28.07.2025
https://ria.ru/20250728/sheremetevo-2032026190.html
В "Росавиации" рассказали о ситуации в аэропорту Шереметьево
В "Росавиации" рассказали о ситуации в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 28.07.2025
В "Росавиации" рассказали о ситуации в аэропорту Шереметьево
Очередей и скоплений людей в аэропорту "Шереметьево" на фоне хакерских атак на информационные системы "Аэрофлота" и последующих отмен рейсов нет, сообщил... РИА Новости, 28.07.2025
2025-07-28T20:37:00+03:00
2025-07-28T20:37:00+03:00
артем кореняко
шереметьево (аэропорт)
аэрофлот
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
хакерская атака на "аэрофлот"
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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Очередей и скоплений людей в аэропорту "Шереметьево" на фоне хакерских атак на информационные системы "Аэрофлота" и последующих отмен рейсов нет, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко. &quot;Еще небольшое включение из терминала В аэропорта Шереметьево. Чистая зона, ситуация в целом спокойная. Люди комфортно сидят, ожидают вылета своих рейсов… Как вы можете видеть, все в целом спокойно. Каких-то очередей нет&quot;, - сообщил Кореняко на видео, опубликованном в его Telegram-канале."Я нахожусь около касс "Аэрофлота". Здесь, вы видите, есть и в достаточном наличии вода. Очередь в кассы абсолютно небольшая. Люди подходят к окошкам, получают ответы на свои вопросы... Остаемся на связи", - рассказал представитель Росавиации. Ранее "Аэрофлот" предупреждал, что в работе информационных систем авиакомпании произошел сбой и возможны перебои в работе сервисов. Авиакомпания в связи со сбоем отменила 54 рейса. Прокуратура взяла на контроль ситуацию в аэропорту "Шереметьево".
https://ria.ru/20250728/aeroflot-2032021722.html
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артем кореняко, шереметьево (аэропорт), аэрофлот, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), хакерская атака на "аэрофлот"
Артем Кореняко, Шереметьево (аэропорт), Аэрофлот, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Хакерская атака на "Аэрофлот"
В "Росавиации" рассказали о ситуации в аэропорту Шереметьево

Росавиация: очередей и скоплений людей в Шереметьево после хакерских атак нет

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкПассажиры у табло вылета в Международном аэропорту Шереметьево имени А.С. Пушкина
Пассажиры у табло вылета в Международном аэропорту Шереметьево имени А.С. Пушкина - РИА Новости, 1920, 28.07.2025
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Пассажиры у табло вылета в Международном аэропорту Шереметьево имени А.С. Пушкина
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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Очередей и скоплений людей в аэропорту "Шереметьево" на фоне хакерских атак на информационные системы "Аэрофлота" и последующих отмен рейсов нет, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.
«

"Еще небольшое включение из терминала В аэропорта Шереметьево. Чистая зона, ситуация в целом спокойная. Люди комфортно сидят, ожидают вылета своих рейсов… Как вы можете видеть, все в целом спокойно. Каких-то очередей нет", - сообщил Кореняко на видео, опубликованном в его Telegram-канале.

"Я нахожусь около касс "Аэрофлота". Здесь, вы видите, есть и в достаточном наличии вода. Очередь в кассы абсолютно небольшая. Люди подходят к окошкам, получают ответы на свои вопросы... Остаемся на связи", - рассказал представитель Росавиации.
Ранее "Аэрофлот" предупреждал, что в работе информационных систем авиакомпании произошел сбой и возможны перебои в работе сервисов. Авиакомпания в связи со сбоем отменила 54 рейса. Прокуратура взяла на контроль ситуацию в аэропорту "Шереметьево".
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Артем КоренякоШереметьево (аэропорт)АэрофлотФедеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)Хакерская атака на "Аэрофлот"
 
 
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