https://ria.ru/20250728/sheremetevo-2032026190.html

В "Росавиации" рассказали о ситуации в аэропорту Шереметьево

В "Росавиации" рассказали о ситуации в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 28.07.2025

В "Росавиации" рассказали о ситуации в аэропорту Шереметьево

Очередей и скоплений людей в аэропорту "Шереметьево" на фоне хакерских атак на информационные системы "Аэрофлота" и последующих отмен рейсов нет, сообщил... РИА Новости, 28.07.2025

2025-07-28T20:37:00+03:00

2025-07-28T20:37:00+03:00

2025-07-28T20:37:00+03:00

артем кореняко

шереметьево (аэропорт)

аэрофлот

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

хакерская атака на "аэрофлот"

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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Очередей и скоплений людей в аэропорту "Шереметьево" на фоне хакерских атак на информационные системы "Аэрофлота" и последующих отмен рейсов нет, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко. "Еще небольшое включение из терминала В аэропорта Шереметьево. Чистая зона, ситуация в целом спокойная. Люди комфортно сидят, ожидают вылета своих рейсов… Как вы можете видеть, все в целом спокойно. Каких-то очередей нет", - сообщил Кореняко на видео, опубликованном в его Telegram-канале."Я нахожусь около касс "Аэрофлота". Здесь, вы видите, есть и в достаточном наличии вода. Очередь в кассы абсолютно небольшая. Люди подходят к окошкам, получают ответы на свои вопросы... Остаемся на связи", - рассказал представитель Росавиации. Ранее "Аэрофлот" предупреждал, что в работе информационных систем авиакомпании произошел сбой и возможны перебои в работе сервисов. Авиакомпания в связи со сбоем отменила 54 рейса. Прокуратура взяла на контроль ситуацию в аэропорту "Шереметьево".

https://ria.ru/20250728/aeroflot-2032021722.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

артем кореняко, шереметьево (аэропорт), аэрофлот, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), хакерская атака на "аэрофлот"