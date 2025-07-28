В "Росавиации" рассказали о ситуации в аэропорту Шереметьево
Росавиация: очередей и скоплений людей в Шереметьево после хакерских атак нет
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкПассажиры у табло вылета в Международном аэропорту Шереметьево имени А.С. Пушкина
Пассажиры у табло вылета в Международном аэропорту Шереметьево имени А.С. Пушкина
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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Очередей и скоплений людей в аэропорту "Шереметьево" на фоне хакерских атак на информационные системы "Аэрофлота" и последующих отмен рейсов нет, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.
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"Еще небольшое включение из терминала В аэропорта Шереметьево. Чистая зона, ситуация в целом спокойная. Люди комфортно сидят, ожидают вылета своих рейсов… Как вы можете видеть, все в целом спокойно. Каких-то очередей нет", - сообщил Кореняко на видео, опубликованном в его Telegram-канале.
"Я нахожусь около касс "Аэрофлота". Здесь, вы видите, есть и в достаточном наличии вода. Очередь в кассы абсолютно небольшая. Люди подходят к окошкам, получают ответы на свои вопросы... Остаемся на связи", - рассказал представитель Росавиации.
Ранее "Аэрофлот" предупреждал, что в работе информационных систем авиакомпании произошел сбой и возможны перебои в работе сервисов. Авиакомпания в связи со сбоем отменила 54 рейса. Прокуратура взяла на контроль ситуацию в аэропорту "Шереметьево".
"Аэрофлот" отменил еще 12 пар рейсов
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