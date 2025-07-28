https://ria.ru/20250728/sheremetevo-2031851425.html
Кассы в Шереметьево временно не осуществляют возвраты билетов
Кассы в Шереметьево временно не осуществляют возвраты билетов - РИА Новости, 28.07.2025
Кассы в Шереметьево временно не осуществляют возвраты билетов
Кассы в аэропорту "Шереметьево" временно не осуществляют возвраты и не переоформляют билеты "Аэрофлота" на фоне сбоев в работе информсистем компании, сообщил... РИА Новости, 28.07.2025
2025-07-28T10:24:00+03:00
2025-07-28T10:24:00+03:00
2025-07-28T10:41:00+03:00
шереметьево (аэропорт)
аэрофлот
происшествия
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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Кассы в аэропорту "Шереметьево" временно не осуществляют возвраты и не переоформляют билеты "Аэрофлота" на фоне сбоев в работе информсистем компании, сообщил перевозчик.Ранее "Аэрофлот" предупреждал, что в работе информационных систем авиакомпании произошел сбой и возможны перебои в работе сервисов. Авиакомпания в связи со сбоем отменила 42 рейса. Прокуратура взяла на контроль ситуацию в аэропорту "Шереметьево"."Пассажирам отмененных рейсов доступны: возврат денежных средств или переоформление на рейсы в ближайшие 10 дней. Обратите внимание: кассы в аэропорту временно не осуществляют возвраты и не переоформляют билеты", - сообщили в компании.Там обратили внимание, что оформить возврат или переоформить билет, купленный у агента, необходимо по месту покупки."От имени авиакомпании приносим извинения за доставленные неудобства", - подчеркнул перевозчик.
https://ria.ru/20250723/aeroflot-2030863966.html
https://ria.ru/20250728/sboy-2031849085.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
шереметьево (аэропорт), аэрофлот, происшествия
Шереметьево (аэропорт), Аэрофлот, Происшествия
Кассы в Шереметьево временно не осуществляют возвраты билетов
Кассы в Шереметьево временно не осуществляют возвраты и не переоформляют билеты
МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Кассы в аэропорту "Шереметьево" временно не осуществляют возвраты и не переоформляют билеты "Аэрофлота" на фоне сбоев в работе информсистем компании, сообщил перевозчик.
Ранее "Аэрофлот
" предупреждал, что в работе информационных систем авиакомпании произошел сбой и возможны перебои в работе сервисов. Авиакомпания в связи со сбоем отменила 42 рейса. Прокуратура взяла на контроль ситуацию в аэропорту "Шереметьево
".
"Пассажирам отмененных рейсов доступны: возврат денежных средств или переоформление на рейсы в ближайшие 10 дней. Обратите внимание: кассы в аэропорту временно не осуществляют возвраты и не переоформляют билеты", - сообщили в компании.
Там обратили внимание, что оформить возврат или переоформить билет, купленный у агента, необходимо по месту покупки.
"От имени авиакомпании приносим извинения за доставленные неудобства", - подчеркнул перевозчик.