https://ria.ru/20250728/sheremetevo-2031851425.html

Кассы в Шереметьево временно не осуществляют возвраты билетов

Кассы в Шереметьево временно не осуществляют возвраты билетов - РИА Новости, 28.07.2025

Кассы в Шереметьево временно не осуществляют возвраты билетов

Кассы в аэропорту "Шереметьево" временно не осуществляют возвраты и не переоформляют билеты "Аэрофлота" на фоне сбоев в работе информсистем компании, сообщил... РИА Новости, 28.07.2025

2025-07-28T10:24:00+03:00

2025-07-28T10:24:00+03:00

2025-07-28T10:41:00+03:00

шереметьево (аэропорт)

аэрофлот

происшествия

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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Кассы в аэропорту "Шереметьево" временно не осуществляют возвраты и не переоформляют билеты "Аэрофлота" на фоне сбоев в работе информсистем компании, сообщил перевозчик.Ранее "Аэрофлот" предупреждал, что в работе информационных систем авиакомпании произошел сбой и возможны перебои в работе сервисов. Авиакомпания в связи со сбоем отменила 42 рейса. Прокуратура взяла на контроль ситуацию в аэропорту "Шереметьево"."Пассажирам отмененных рейсов доступны: возврат денежных средств или переоформление на рейсы в ближайшие 10 дней. Обратите внимание: кассы в аэропорту временно не осуществляют возвраты и не переоформляют билеты", - сообщили в компании.Там обратили внимание, что оформить возврат или переоформить билет, купленный у агента, необходимо по месту покупки."От имени авиакомпании приносим извинения за доставленные неудобства", - подчеркнул перевозчик.

https://ria.ru/20250723/aeroflot-2030863966.html

https://ria.ru/20250728/sboy-2031849085.html

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2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

шереметьево (аэропорт), аэрофлот, происшествия