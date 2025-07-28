https://ria.ru/20250728/sevastopol-2031980058.html
Воздушная тревога в Севастополе продолжалась 30 минут
Воздушная тревога в Севастополе продолжалась 30 минут - РИА Новости, 28.07.2025
Воздушная тревога в Севастополе продолжалась 30 минут
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев объявил об отмене воздушной тревоги в городе, она длилась полчаса. РИА Новости, 28.07.2025
2025-07-28T16:32:00+03:00
2025-07-28T16:32:00+03:00
2025-07-28T16:34:00+03:00
специальная военная операция на украине
севастополь
михаил развожаев
вооруженные силы украины
украина
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/realty/40723/43/407234320_0:266:3076:1996_1920x0_80_0_0_de7baecca0ec7a882989e13c381d0577.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июл - РИА Новости. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев объявил об отмене воздушной тревоги в городе, она длилась полчаса. Воздушная тревога была объявлена в 15.45 мск. "Отбой воздушной тревоги", - написал Развожаев в своем Telegram-канале.
https://ria.ru/20250725/kiev-2031168170.html
севастополь
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/realty/40723/43/407234320_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_cef7bce2b5349c3257490ae47f2167a1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
севастополь, михаил развожаев, вооруженные силы украины, украина, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Севастополь, Михаил Развожаев, Вооруженные силы Украины, Украина, Безопасность
Воздушная тревога в Севастополе продолжалась 30 минут
Развожаев: в Севастополе отменили воздушную тревогу, она продлилась 30 минут