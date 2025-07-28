https://ria.ru/20250728/sevastopol-2031980058.html

Воздушная тревога в Севастополе продолжалась 30 минут

Воздушная тревога в Севастополе продолжалась 30 минут - РИА Новости, 28.07.2025

Воздушная тревога в Севастополе продолжалась 30 минут

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев объявил об отмене воздушной тревоги в городе, она длилась полчаса. РИА Новости, 28.07.2025

2025-07-28T16:32:00+03:00

2025-07-28T16:32:00+03:00

2025-07-28T16:34:00+03:00

специальная военная операция на украине

севастополь

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июл - РИА Новости. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев объявил об отмене воздушной тревоги в городе, она длилась полчаса. Воздушная тревога была объявлена в 15.45 мск. "Отбой воздушной тревоги", - написал Развожаев в своем Telegram-канале.

https://ria.ru/20250725/kiev-2031168170.html

севастополь

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Наталья Макарова

севастополь, михаил развожаев, вооруженные силы украины, украина, безопасность