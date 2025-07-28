https://ria.ru/20250728/sevastopol-2031968732.html
В Севастополе объявили воздушную тревогу
В Севастополе объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 28.07.2025
В Севастополе объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в Севастополе, сообщил губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости, 28.07.2025
2025-07-28T15:53:00+03:00
2025-07-28T15:53:00+03:00
2025-07-28T15:54:00+03:00
севастополь
михаил развожаев
безопасность
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июл - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Севастополе, сообщил губернатор города Михаил Развожаев. "Внимание! Воздушная тревога", - написал в своем Telegram-канале губернатор в 15.45 понедельника. Общественный наземный и морской транспорт в регионе прекратил работу.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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севастополь, михаил развожаев, безопасность
Севастополь, Михаил Развожаев, Безопасность
В Севастополе объявили воздушную тревогу
Развозжаев: в Севастополе объявили воздушную тревогу