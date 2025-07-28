https://ria.ru/20250728/sevastopol-2031968732.html

В Севастополе объявили воздушную тревогу

В Севастополе объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 28.07.2025

В Севастополе объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога объявлена в Севастополе, сообщил губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости, 28.07.2025

2025-07-28T15:53:00+03:00

2025-07-28T15:53:00+03:00

2025-07-28T15:54:00+03:00

севастополь

михаил развожаев

безопасность

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июл - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Севастополе, сообщил губернатор города Михаил Развожаев. "Внимание! Воздушная тревога", - написал в своем Telegram-канале губернатор в 15.45 понедельника. Общественный наземный и морской транспорт в регионе прекратил работу.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

севастополь

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2025

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севастополь, михаил развожаев, безопасность