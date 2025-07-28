Рейтинг@Mail.ru
Американский сенатор отказался поддержать новые санкции против России - РИА Новости, 28.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:54 28.07.2025
https://ria.ru/20250728/senator-2031986107.html
Американский сенатор отказался поддержать новые санкции против России
Американский сенатор отказался поддержать новые санкции против России - РИА Новости, 28.07.2025
Американский сенатор отказался поддержать новые санкции против России
Американский сенатор-республиканец Рэнд Пол отказался поддержать законопроект о новых санкциях против России, заявив, что это станет "самой губительной"... РИА Новости, 28.07.2025
2025-07-28T16:54:00+03:00
2025-07-28T16:54:00+03:00
в мире
россия
сша
дональд трамп
рэнд пол
джон тьюн
еврокомиссия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0d/1902433782_0:121:3072:1848_1920x0_80_0_0_d79a1353b67c2256094a610c850eb4a7.jpg
МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Американский сенатор-республиканец Рэнд Пол отказался поддержать законопроект о новых санкциях против России, заявив, что это станет "самой губительной" законодательной инициативой для экономики Штатов. "Он будет иметь разрушительные последствия для мировой торговли и, вероятно, станет самым губительным законопроектом для нашей экономики", - заявил Пол порталу Semafor. Согласно порталу, сенатор добавил, что не поддержит законопроект, даже если президент США Дональд Трамп даст согласие на продвижение документа. При этом он подчеркнул, что также не поддерживает предложение Трампа ввести пошлины на товары из РФ в размере 100% и вторичные санкции против стран, закупающих российскую нефть. Лидер Республиканской партии в верхней палате американского конгресса Джон Тьюн 17 июля сообщал, что сенат США готов принять законопроект о новых санкциях против России, когда получит на это "зеленый свет" от американского президента Дональда Трампа. Двадцатого июля он заявил, что законопроект о новых санкциях против России остается в повестке сената США, работа с Белым домом по этому вопросу продолжается. Ранее американский сенатор Линдси Грэм*, известный своей антироссийской риторикой, внес законопроект по санкциям, предусматривающий введение США импортных пошлин в размере 500% на товары, импортируемые из тех стран, которые закупают у России нефть, нефтепродукты, природный газ и уран. Позднее агентство Блумберг передавало, что сенаторы не готовы принять законопроект без одобрения со стороны президента США, а глава Еврокомиссии заявила Грэму о необходимости скоординированного введения санкций против РФ. Сам президент Трамп заявлял, что перспектива принятия конгрессом сенатского законопроекта о новых санкциях против России будет полностью зависеть от его собственного решения.* Внесен в список террористов и экстремистов
https://ria.ru/20250611/sanktsii-2022384718.html
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0d/1902433782_94:0:2825:2048_1920x0_80_0_0_ec0b7ef9fc3ef118ed0046188feceb90.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, сша, дональд трамп, рэнд пол, джон тьюн, еврокомиссия
В мире, Россия, США, Дональд Трамп, Рэнд Пол, Джон Тьюн, Еврокомиссия
Американский сенатор отказался поддержать новые санкции против России

Сенатор Пол отказался поддержать законопроект о новых санкциях против России

© AP Photo / Manuel Balce CenetaСенатор-республиканец Рэнд Пол
Сенатор-республиканец Рэнд Пол - РИА Новости, 1920, 28.07.2025
© AP Photo / Manuel Balce Ceneta
Сенатор-республиканец Рэнд Пол. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Американский сенатор-республиканец Рэнд Пол отказался поддержать законопроект о новых санкциях против России, заявив, что это станет "самой губительной" законодательной инициативой для экономики Штатов.
"Он будет иметь разрушительные последствия для мировой торговли и, вероятно, станет самым губительным законопроектом для нашей экономики", - заявил Пол порталу Semafor.
Согласно порталу, сенатор добавил, что не поддержит законопроект, даже если президент США Дональд Трамп даст согласие на продвижение документа. При этом он подчеркнул, что также не поддерживает предложение Трампа ввести пошлины на товары из РФ в размере 100% и вторичные санкции против стран, закупающих российскую нефть.
Лидер Республиканской партии в верхней палате американского конгресса Джон Тьюн 17 июля сообщал, что сенат США готов принять законопроект о новых санкциях против России, когда получит на это "зеленый свет" от американского президента Дональда Трампа. Двадцатого июля он заявил, что законопроект о новых санкциях против России остается в повестке сената США, работа с Белым домом по этому вопросу продолжается.
Ранее американский сенатор Линдси Грэм*, известный своей антироссийской риторикой, внес законопроект по санкциям, предусматривающий введение США импортных пошлин в размере 500% на товары, импортируемые из тех стран, которые закупают у России нефть, нефтепродукты, природный газ и уран. Позднее агентство Блумберг передавало, что сенаторы не готовы принять законопроект без одобрения со стороны президента США, а глава Еврокомиссии заявила Грэму о необходимости скоординированного введения санкций против РФ. Сам президент Трамп заявлял, что перспектива принятия конгрессом сенатского законопроекта о новых санкциях против России будет полностью зависеть от его собственного решения.
* Внесен в список террористов и экстремистов
Министр финансов США Скотт Бессент - РИА Новости, 1920, 11.06.2025
Глава Минфина США предупредил о последствиях новых санкций против России
11 июня, 22:24
 
В миреРоссияСШАДональд ТрампРэнд ПолДжон ТьюнЕврокомиссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала