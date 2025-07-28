Американский сенатор отказался поддержать новые санкции против России
Сенатор Пол отказался поддержать законопроект о новых санкциях против России
© AP Photo / Manuel Balce CenetaСенатор-республиканец Рэнд Пол
© AP Photo / Manuel Balce Ceneta
Сенатор-республиканец Рэнд Пол. Архивное фото
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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Американский сенатор-республиканец Рэнд Пол отказался поддержать законопроект о новых санкциях против России, заявив, что это станет "самой губительной" законодательной инициативой для экономики Штатов.
Согласно порталу, сенатор добавил, что не поддержит законопроект, даже если президент США Дональд Трамп даст согласие на продвижение документа. При этом он подчеркнул, что также не поддерживает предложение Трампа ввести пошлины на товары из РФ в размере 100% и вторичные санкции против стран, закупающих российскую нефть.
Лидер Республиканской партии в верхней палате американского конгресса Джон Тьюн 17 июля сообщал, что сенат США готов принять законопроект о новых санкциях против России, когда получит на это "зеленый свет" от американского президента Дональда Трампа. Двадцатого июля он заявил, что законопроект о новых санкциях против России остается в повестке сената США, работа с Белым домом по этому вопросу продолжается.
Ранее американский сенатор Линдси Грэм*, известный своей антироссийской риторикой, внес законопроект по санкциям, предусматривающий введение США импортных пошлин в размере 500% на товары, импортируемые из тех стран, которые закупают у России нефть, нефтепродукты, природный газ и уран. Позднее агентство Блумберг передавало, что сенаторы не готовы принять законопроект без одобрения со стороны президента США, а глава Еврокомиссии заявила Грэму о необходимости скоординированного введения санкций против РФ. Сам президент Трамп заявлял, что перспектива принятия конгрессом сенатского законопроекта о новых санкциях против России будет полностью зависеть от его собственного решения.
* Внесен в список террористов и экстремистов
* Внесен в список террористов и экстремистов