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При взрыве газа в доме в Саратове погибла глава лаборатории местного завода - РИА Новости, 28.07.2025
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11:50 28.07.2025
https://ria.ru/20250728/saratov-2031876803.html
При взрыве газа в доме в Саратове погибла глава лаборатории местного завода
При взрыве газа в доме в Саратове погибла глава лаборатории местного завода - РИА Новости, 28.07.2025
При взрыве газа в доме в Саратове погибла глава лаборатории местного завода
Погибшая при взрыве газа в многоквартирном доме в Саратове Екатерина Ерофеева возглавляла центральную заводскую лабораторию Саратовского завода РМК, одного из... РИА Новости, 28.07.2025
2025-07-28T11:50:00+03:00
2025-07-28T11:50:00+03:00
происшествия
саратов
россия
саратовская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
взрыв газа в многоэтажке в саратове
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САРАТОВ, 28 июл - РИА Новости. Погибшая при взрыве газа в многоквартирном доме в Саратове Екатерина Ерофеева возглавляла центральную заводскую лабораторию Саратовского завода РМК, одного из крупнейших в РФ производителей резервуаров и металлоконструкций для хранения нефти и нефтепродуктов, сообщило предприятие. МЧС России в пятницу сообщило о разрушении углового (пятого) подъезда с седьмого по десятый этаж после взрыва газа в десятиэтажном доме в Саратове на улице Блинова, 2. Погибли семеро, включая ребенка, за помощью к медикам обратились более 15 человек. В регионе введен режим ЧС. Разбор завалов продолжается. В главке МЧС отметили, что с субботы жители смогли вернуться в свои квартиры в первом, втором и третьем подъездах дома. "С глубоким прискорбием сообщаем, что эта трагедия унесла жизнь сотрудника нашего завода Ерофеевой Екатерины Владимировны, ее мужа и маленького сына. Мы скорбим и соболезнуем родным и близким нашей Кати. Екатерина пришла на предприятие в 2015 году в качестве инженера-химика в центральную заводскую лабораторию. За 10 лет работы на предприятии прошла путь до начальника лаборатории – главного метролога центральной заводской лаборатории. Любила свою работу и была ей предана. Даже находясь в декретном отпуске, она продолжала нам помогать. Сотрудники ценили ее как человека и профессионала. То, что произошло, - большое горе, и никакие слова не смогут выразить нашу скорбь", - говорится на странице завода в соцсети "ВКонтакте". Глава Александрово-Гайского района Саратовской области Сергей Зюзин ранее сообщил, что погибшие Георгий Ерофеев и его супруга Екатерина являлись уроженцами села Александров Гай, вместе с ними погиб их четырехлетний сын. Приволжская железная дорога (филиал РЖД) отмечала, что Ерофеев был начальником железнодорожной станции разъезд Липовский, его родственникам будет оказана материальная помощь.
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происшествия, саратов, россия, саратовская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), взрыв газа в многоэтажке в саратове
Происшествия, Саратов, Россия, Саратовская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Взрыв газа в многоэтажке в Саратове
При взрыве газа в доме в Саратове погибла глава лаборатории местного завода

При взрыве газа в многоэтажке в Саратове погибла глава лаборатории завода МРК

© Фото : АО "Саратовский завод РМК"Екатерина Ерофеева
Екатерина Ерофеева - РИА Новости, 1920, 28.07.2025
© Фото : АО "Саратовский завод РМК"
Екатерина Ерофеева. Архивное фото
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САРАТОВ, 28 июл - РИА Новости. Погибшая при взрыве газа в многоквартирном доме в Саратове Екатерина Ерофеева возглавляла центральную заводскую лабораторию Саратовского завода РМК, одного из крупнейших в РФ производителей резервуаров и металлоконструкций для хранения нефти и нефтепродуктов, сообщило предприятие.
МЧС России в пятницу сообщило о разрушении углового (пятого) подъезда с седьмого по десятый этаж после взрыва газа в десятиэтажном доме в Саратове на улице Блинова, 2. Погибли семеро, включая ребенка, за помощью к медикам обратились более 15 человек. В регионе введен режим ЧС. Разбор завалов продолжается. В главке МЧС отметили, что с субботы жители смогли вернуться в свои квартиры в первом, втором и третьем подъездах дома.
"С глубоким прискорбием сообщаем, что эта трагедия унесла жизнь сотрудника нашего завода Ерофеевой Екатерины Владимировны, ее мужа и маленького сына. Мы скорбим и соболезнуем родным и близким нашей Кати. Екатерина пришла на предприятие в 2015 году в качестве инженера-химика в центральную заводскую лабораторию. За 10 лет работы на предприятии прошла путь до начальника лаборатории – главного метролога центральной заводской лаборатории. Любила свою работу и была ей предана. Даже находясь в декретном отпуске, она продолжала нам помогать. Сотрудники ценили ее как человека и профессионала. То, что произошло, - большое горе, и никакие слова не смогут выразить нашу скорбь", - говорится на странице завода в соцсети "ВКонтакте".
Глава Александрово-Гайского района Саратовской области Сергей Зюзин ранее сообщил, что погибшие Георгий Ерофеев и его супруга Екатерина являлись уроженцами села Александров Гай, вместе с ними погиб их четырехлетний сын. Приволжская железная дорога (филиал РЖД) отмечала, что Ерофеев был начальником железнодорожной станции разъезд Липовский, его родственникам будет оказана материальная помощь.
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ПроисшествияСаратовРоссияСаратовская областьМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Взрыв газа в многоэтажке в Саратове
 
 
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