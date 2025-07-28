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При взрыве газа в доме в Саратове погибла глава лаборатории местного завода

При взрыве газа в доме в Саратове погибла глава лаборатории местного завода - РИА Новости, 28.07.2025

При взрыве газа в доме в Саратове погибла глава лаборатории местного завода

Погибшая при взрыве газа в многоквартирном доме в Саратове Екатерина Ерофеева возглавляла центральную заводскую лабораторию Саратовского завода РМК, одного из... РИА Новости, 28.07.2025

2025-07-28T11:50:00+03:00

2025-07-28T11:50:00+03:00

2025-07-28T11:50:00+03:00

происшествия

саратов

россия

саратовская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

взрыв газа в многоэтажке в саратове

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САРАТОВ, 28 июл - РИА Новости. Погибшая при взрыве газа в многоквартирном доме в Саратове Екатерина Ерофеева возглавляла центральную заводскую лабораторию Саратовского завода РМК, одного из крупнейших в РФ производителей резервуаров и металлоконструкций для хранения нефти и нефтепродуктов, сообщило предприятие. МЧС России в пятницу сообщило о разрушении углового (пятого) подъезда с седьмого по десятый этаж после взрыва газа в десятиэтажном доме в Саратове на улице Блинова, 2. Погибли семеро, включая ребенка, за помощью к медикам обратились более 15 человек. В регионе введен режим ЧС. Разбор завалов продолжается. В главке МЧС отметили, что с субботы жители смогли вернуться в свои квартиры в первом, втором и третьем подъездах дома. "С глубоким прискорбием сообщаем, что эта трагедия унесла жизнь сотрудника нашего завода Ерофеевой Екатерины Владимировны, ее мужа и маленького сына. Мы скорбим и соболезнуем родным и близким нашей Кати. Екатерина пришла на предприятие в 2015 году в качестве инженера-химика в центральную заводскую лабораторию. За 10 лет работы на предприятии прошла путь до начальника лаборатории – главного метролога центральной заводской лаборатории. Любила свою работу и была ей предана. Даже находясь в декретном отпуске, она продолжала нам помогать. Сотрудники ценили ее как человека и профессионала. То, что произошло, - большое горе, и никакие слова не смогут выразить нашу скорбь", - говорится на странице завода в соцсети "ВКонтакте". Глава Александрово-Гайского района Саратовской области Сергей Зюзин ранее сообщил, что погибшие Георгий Ерофеев и его супруга Екатерина являлись уроженцами села Александров Гай, вместе с ними погиб их четырехлетний сын. Приволжская железная дорога (филиал РЖД) отмечала, что Ерофеев был начальником железнодорожной станции разъезд Липовский, его родственникам будет оказана материальная помощь.

https://ria.ru/20250728/oblduma-2031858349.html

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происшествия, саратов, россия, саратовская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), взрыв газа в многоэтажке в саратове