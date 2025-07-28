https://ria.ru/20250728/saratov-2031846396.html

После взрыва газа в доме Саратова помощь медиков понадобилась 18 жителям

После взрыва газа в доме Саратова помощь медиков понадобилась 18 жителям - РИА Новости, 28.07.2025

После взрыва газа в доме Саратова помощь медиков понадобилась 18 жителям

Помощь медиков потребовалась 18 жителям многоквартирного дома в Саратове, где взорвался газ, из них двое госпитализированы, сообщили РИА Новости в экстренных... РИА Новости, 28.07.2025

2025-07-28T10:05:00+03:00

2025-07-28T10:05:00+03:00

2025-07-28T10:05:00+03:00

происшествия

саратов

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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

взрыв газа в многоэтажке в саратове

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САРАТОВ, 28 июл - РИА Новости. Помощь медиков потребовалась 18 жителям многоквартирного дома в Саратове, где взорвался газ, из них двое госпитализированы, сообщили РИА Новости в экстренных службах. "За медицинской помощью обратились 18 человек, из них два человека были госпитализированы", - сказал собеседник агентства. МЧС России в пятницу сообщило о разрушении углового (пятого) подъезда с седьмого по десятый этаж после взрыва газа в десятиэтажном доме на улице Блинова, 2, в Саратове. Изначально сообщалось о трех погибших, позже их число увеличилось до семи, включая ребенка. В регионе введен режим ЧС. Разбор завалов продолжается. По данным главка МЧС, за помощью к медикам обратились 16 человек. Прокуратура начала проверку по факту взрыва газа в доме. Следователи возбудили уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. В главке МЧС отметили, что с субботы жители смогли вернуться в свои квартиры в первом, втором и третьем подъездах дома.

https://ria.ru/20250727/saratov-2031792133.html

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происшествия, саратов, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), взрыв газа в многоэтажке в саратове