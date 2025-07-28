https://ria.ru/20250728/saper-2031850398.html

Саперы разминировали 53 населенных пункта в приграничье Курской области

Саперы разминировали 53 населенных пункта в приграничье Курской области - РИА Новости, 28.07.2025

Саперы разминировали 53 населенных пункта в приграничье Курской области

На территории приграничья Курской области на сегодняшний день разминированы 53 населенных пункта, в работе находятся семь муниципалитетов, заявил врио... РИА Новости, 28.07.2025

2025-07-28T10:20:00+03:00

2025-07-28T10:20:00+03:00

2025-07-28T10:20:00+03:00

курская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

безопасность

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КУРСК, 28 июл – РИА Новости. На территории приграничья Курской области на сегодняшний день разминированы 53 населенных пункта, в работе находятся семь муниципалитетов, заявил врио заместителя губернатора Владимир Базаров. В июне Базаров сообщал, что силами Минобороны, МЧС и Росгвардии разминированы 44 населенных пункта, 817 километров дорог и более 12 тысяч зданий в приграничье Курской области. "На сегодняшний день разминировано 53 населенных пункта. В работе семь", – сказал Базаров в ходе еженедельного оперативного заседания правительства региона. Кроме того, по его словам, за прошедшую неделю обезврежено более 20 тысяч взрывоопасных предметов. "Всего на территории Курской области с начала проведения этих работ разминировано... 67 200 гектар. За предыдущую неделю 3140 гектар разминировано. Обезврежено за прошлую неделю 21 тысяча взрывоопасных предметов. Всего с начала проведения этих работ обезврежено 636 700 взрывоопасных предметов", – добавил он.

https://ria.ru/20250713/saper-2028831895.html

https://ria.ru/20250704/vsu-2027208433.html

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курская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), безопасность