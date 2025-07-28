Сербия заявила, что не будет вводить санкции против России
Министр по евроинтеграции Сербии Старович: Белград не введет санкции против РФ
Парламент Сербии в Белграде. Архивное фото
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БЕЛГРАД, 28 июл - РИА Новости. Министр по европейской интеграции Сербии Неманья Старович заявил РИА Новости, что страна не будет вводить санкции против России, несмотря на интерпретацию его заявлений в СМИ.
Австрийское информагентство APA ранее опубликовало интервью Старовича с фразой о том, что Белград готов поддержать антироссийские санкции Евросоюза в обмен на реальную перспективу членства в ЕС. Сербский президент Александр Вучич затем заявил, что официальный Белград не будет вводить санкции против России, а министр по евроинтеграции выразился неосторожно и СМИ его неточно интерпретировали.
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"Прежде всего, я хочу четко и недвусмысленно cказать: моя личная позиция полностью соответствует политике правительства Сербии, о которой неоднократно заявлял глава правительства профессор Джуро Мацут, что, пока он возглавляет правительство, никаких санкций против России не будет. То же самое неоднократно повторял президент республики Александр Вучич. В интервью, которое я дал австрийскому агентству, я подробно объяснил, почему Сербия не будет вводить экономические санкции против РФ", - сказал Старович.
Он перечислил три ключевые причины, по которым Сербия не поддержит ограничительные меры Запада.
"Ценностные - потому что мы не считаем, что санкции являются правильным методом в международной политике. Экономические - потому что введение санкций нанесет серьезный ущерб экономике Сербии. Политические - потому что это поставило бы под угрозу отношения с Россией, которые традиционно важны и ценны для нас", - перечислил сербский министр.
Старович напомнил, что Совет национальной безопасности Сербии еще 25 февраля 2022 года "после начала трагической войны на Украине" принял ряд выводов.
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"Если свести их к простейшей форме, то эти выводы означают следующее: уважение территориальной целостности всех международно признанных государств-членов ООН. Отказ Сербии ввести санкции против Российской Федерации. Активная пропаганда мира и оказание гуманитарной помощи уязвимым группам населения", - сказал член правительства Сербии.
По его словам положение Сербии между Востоком и Западом часто является сложным, но оно также принесло много конкретных преимуществ, среди них доступные источники энергии - "электричество или газ, который мы получаем от РФ по гораздо более низким ценам, чем в большей части Европы".
Пять стран Западных Балкан - Албания, Босния и Герцеговина, Северная Македония, Черногория и Сербия - имеют статус официальных кандидатов на вступление в ЕС. Заявку на присоединение также подало самопровозглашенное Косово.
Получение статуса кандидата является лишь началом достаточно длительного пути к вступлению в ЕС. Турция находится в статусе кандидата с 1999 года, Северная Македония - с 2005-го, Черногория - с 2010-го, а Сербия - с 2012-го. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия - это произошло в 2013 году, причем процесс занял десять лет.