https://ria.ru/20250728/sanktsii-2032034264.html

Сербия заявила, что не будет вводить санкции против России

Сербия заявила, что не будет вводить санкции против России - РИА Новости, 28.07.2025

Сербия заявила, что не будет вводить санкции против России

Министр по европейской интеграции Сербии Неманья Старович заявил РИА Новости, что страна не будет вводить санкции против России, несмотря на интерпретацию его... РИА Новости, 28.07.2025

2025-07-28T21:48:00+03:00

2025-07-28T21:48:00+03:00

2025-07-28T21:48:00+03:00

в мире

сербия

россия

белград (город)

александр вучич

евросоюз

оон

санкции

https://cdnn21.img.ria.ru/images/102137/59/1021375957_0:89:2000:1214_1920x0_80_0_0_b51af1143068836cac01e83a67285ea7.jpg

БЕЛГРАД, 28 июл - РИА Новости. Министр по европейской интеграции Сербии Неманья Старович заявил РИА Новости, что страна не будет вводить санкции против России, несмотря на интерпретацию его заявлений в СМИ. Австрийское информагентство APA ранее опубликовало интервью Старовича с фразой о том, что Белград готов поддержать антироссийские санкции Евросоюза в обмен на реальную перспективу членства в ЕС. Сербский президент Александр Вучич затем заявил, что официальный Белград не будет вводить санкции против России, а министр по евроинтеграции выразился неосторожно и СМИ его неточно интерпретировали. "Прежде всего, я хочу четко и недвусмысленно cказать: моя личная позиция полностью соответствует политике правительства Сербии, о которой неоднократно заявлял глава правительства профессор Джуро Мацут, что, пока он возглавляет правительство, никаких санкций против России не будет. То же самое неоднократно повторял президент республики Александр Вучич. В интервью, которое я дал австрийскому агентству, я подробно объяснил, почему Сербия не будет вводить экономические санкции против РФ", - сказал Старович. Он перечислил три ключевые причины, по которым Сербия не поддержит ограничительные меры Запада. "Ценностные - потому что мы не считаем, что санкции являются правильным методом в международной политике. Экономические - потому что введение санкций нанесет серьезный ущерб экономике Сербии. Политические - потому что это поставило бы под угрозу отношения с Россией, которые традиционно важны и ценны для нас", - перечислил сербский министр. Старович напомнил, что Совет национальной безопасности Сербии еще 25 февраля 2022 года "после начала трагической войны на Украине" принял ряд выводов. "Если свести их к простейшей форме, то эти выводы означают следующее: уважение территориальной целостности всех международно признанных государств-членов ООН. Отказ Сербии ввести санкции против Российской Федерации. Активная пропаганда мира и оказание гуманитарной помощи уязвимым группам населения", - сказал член правительства Сербии. По его словам положение Сербии между Востоком и Западом часто является сложным, но оно также принесло много конкретных преимуществ, среди них доступные источники энергии - "электричество или газ, который мы получаем от РФ по гораздо более низким ценам, чем в большей части Европы". Пять стран Западных Балкан - Албания, Босния и Герцеговина, Северная Македония, Черногория и Сербия - имеют статус официальных кандидатов на вступление в ЕС. Заявку на присоединение также подало самопровозглашенное Косово. Получение статуса кандидата является лишь началом достаточно длительного пути к вступлению в ЕС. Турция находится в статусе кандидата с 1999 года, Северная Македония - с 2005-го, Черногория - с 2010-го, а Сербия - с 2012-го. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия - это произошло в 2013 году, причем процесс занял десять лет.

https://ria.ru/20250728/sanktsii-2032033544.html

https://ria.ru/20250728/politolog-2032013297.html

https://ria.ru/20250728/senator-2031986107.html

сербия

россия

белград (город)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, сербия, россия, белград (город), александр вучич, евросоюз, оон, санкции, санкции в отношении россии