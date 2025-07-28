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Проект об антироссийских санкциях застрял в сенате США, пишет Semafor - РИА Новости, 28.07.2025
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17:20 28.07.2025 (обновлено: 17:21 28.07.2025)
https://ria.ru/20250728/sanktsii-2031990908.html
Проект об антироссийских санкциях застрял в сенате США, пишет Semafor
Проект об антироссийских санкциях застрял в сенате США, пишет Semafor - РИА Новости, 28.07.2025
Проект об антироссийских санкциях застрял в сенате США, пишет Semafor
Некоторые американские сенаторы воздерживаются от выражения отношения к законопроекту о новых санкциях против России, ожидая, когда его одобрит президент США... РИА Новости, 28.07.2025
2025-07-28T17:20:00+03:00
2025-07-28T17:21:00+03:00
в мире
россия
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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Некоторые американские сенаторы воздерживаются от выражения отношения к законопроекту о новых санкциях против России, ожидая, когда его одобрит президент США Дональд Трамп, сообщает портал Semafor. "Пятнадцать сенаторов от обеих партий воздерживаются от поддержки законопроекта о санкциях против России, застрявшего в сенате, и у полудюжины республиканцев в этом лагере есть убедительное объяснение: они ждут, когда президент Дональд Трамп даст на него зеленый свет", - говорится в сообщении. Согласно Semafor, поддержку законопроекту не выразили 11 сенаторов-республиканцев и четыре представителя Демократической партии, при этом первые ориентируются преимущественно на позицию Трампа. Как отмечает портал, подобная ситуация демонстрирует контроль Трампа над сенаторами-республиканцами, что сводит "практически к нулю" шансы на одобрение законопроекта сенаторами до принятия решения американским лидером. Портал подчеркивает, что без единогласной поддержки сенат не сможет оперативно продвинуть этот законопроект. Лидер Республиканской партии в верхней палате американского конгресса Джон Тьюн 17 июля сообщал, что сенат США готов принять законопроект о новых санкциях против России, когда получит на это "зеленый свет" от американского президента Дональда Трампа. 20 июля он заявил, что законопроект о новых санкциях против России остается в повестке сената США, работа с Белым домом по этому вопросу продолжается. Ранее американский сенатор Линдси Грэм (внесен в РФ в список террористов и экстремистов), известный своей антироссийской риторикой, внес законопроект по санкциям, предусматривающий введение США импортных пошлин в размере 500% на товары, импортируемые из тех стран, которые закупают у России нефть, нефтепродукты, природный газ и уран. Позднее агентство Блумберг передавало, что сенаторы не готовы принять законопроект без одобрения со стороны президента США, а глава Еврокомиссии заявила Грэму о необходимости скоординированного введения санкций против РФ. Сам президент Трамп заявлял, что перспектива принятия конгрессом сенатского законопроекта о новых санкциях против России будет полностью зависеть от его собственного решения.
https://ria.ru/20250607/sanktsii-2021454548.html
https://ria.ru/20250728/senator-2031986107.html
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в мире, россия, сша, дональд трамп, джон тьюн, еврокомиссия
В мире, Россия, США, Дональд Трамп, Джон Тьюн, Еврокомиссия
Проект об антироссийских санкциях застрял в сенате США, пишет Semafor

Semafor: не одобренный Трампом проект о санкциях против России застрял в сенате

© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 28.07.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Дональд Трамп . Архивное фото
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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Некоторые американские сенаторы воздерживаются от выражения отношения к законопроекту о новых санкциях против России, ожидая, когда его одобрит президент США Дональд Трамп, сообщает портал Semafor.
«
"Пятнадцать сенаторов от обеих партий воздерживаются от поддержки законопроекта о санкциях против России, застрявшего в сенате, и у полудюжины республиканцев в этом лагере есть убедительное объяснение: они ждут, когда президент Дональд Трамп даст на него зеленый свет", - говорится в сообщении.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 07.06.2025
Трамп будет лично принимать решение о санкциях против России
7 июня, 01:45
Согласно Semafor, поддержку законопроекту не выразили 11 сенаторов-республиканцев и четыре представителя Демократической партии, при этом первые ориентируются преимущественно на позицию Трампа. Как отмечает портал, подобная ситуация демонстрирует контроль Трампа над сенаторами-республиканцами, что сводит "практически к нулю" шансы на одобрение законопроекта сенаторами до принятия решения американским лидером.
Портал подчеркивает, что без единогласной поддержки сенат не сможет оперативно продвинуть этот законопроект.
Лидер Республиканской партии в верхней палате американского конгресса Джон Тьюн 17 июля сообщал, что сенат США готов принять законопроект о новых санкциях против России, когда получит на это "зеленый свет" от американского президента Дональда Трампа. 20 июля он заявил, что законопроект о новых санкциях против России остается в повестке сената США, работа с Белым домом по этому вопросу продолжается.
Ранее американский сенатор Линдси Грэм (внесен в РФ в список террористов и экстремистов), известный своей антироссийской риторикой, внес законопроект по санкциям, предусматривающий введение США импортных пошлин в размере 500% на товары, импортируемые из тех стран, которые закупают у России нефть, нефтепродукты, природный газ и уран. Позднее агентство Блумберг передавало, что сенаторы не готовы принять законопроект без одобрения со стороны президента США, а глава Еврокомиссии заявила Грэму о необходимости скоординированного введения санкций против РФ. Сам президент Трамп заявлял, что перспектива принятия конгрессом сенатского законопроекта о новых санкциях против России будет полностью зависеть от его собственного решения.
Сенатор-республиканец Рэнд Пол - РИА Новости, 1920, 28.07.2025
Американский сенатор отказался поддержать новые санкции против России
Вчера, 16:54
 
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