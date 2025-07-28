https://ria.ru/20250728/sanktsii-2031990908.html

Проект об антироссийских санкциях застрял в сенате США, пишет Semafor

Проект об антироссийских санкциях застрял в сенате США, пишет Semafor - РИА Новости, 28.07.2025

Проект об антироссийских санкциях застрял в сенате США, пишет Semafor

Некоторые американские сенаторы воздерживаются от выражения отношения к законопроекту о новых санкциях против России, ожидая, когда его одобрит президент США... РИА Новости, 28.07.2025

2025-07-28T17:20:00+03:00

2025-07-28T17:20:00+03:00

2025-07-28T17:21:00+03:00

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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Некоторые американские сенаторы воздерживаются от выражения отношения к законопроекту о новых санкциях против России, ожидая, когда его одобрит президент США Дональд Трамп, сообщает портал Semafor. "Пятнадцать сенаторов от обеих партий воздерживаются от поддержки законопроекта о санкциях против России, застрявшего в сенате, и у полудюжины республиканцев в этом лагере есть убедительное объяснение: они ждут, когда президент Дональд Трамп даст на него зеленый свет", - говорится в сообщении. Согласно Semafor, поддержку законопроекту не выразили 11 сенаторов-республиканцев и четыре представителя Демократической партии, при этом первые ориентируются преимущественно на позицию Трампа. Как отмечает портал, подобная ситуация демонстрирует контроль Трампа над сенаторами-республиканцами, что сводит "практически к нулю" шансы на одобрение законопроекта сенаторами до принятия решения американским лидером. Портал подчеркивает, что без единогласной поддержки сенат не сможет оперативно продвинуть этот законопроект. Лидер Республиканской партии в верхней палате американского конгресса Джон Тьюн 17 июля сообщал, что сенат США готов принять законопроект о новых санкциях против России, когда получит на это "зеленый свет" от американского президента Дональда Трампа. 20 июля он заявил, что законопроект о новых санкциях против России остается в повестке сената США, работа с Белым домом по этому вопросу продолжается. Ранее американский сенатор Линдси Грэм (внесен в РФ в список террористов и экстремистов), известный своей антироссийской риторикой, внес законопроект по санкциям, предусматривающий введение США импортных пошлин в размере 500% на товары, импортируемые из тех стран, которые закупают у России нефть, нефтепродукты, природный газ и уран. Позднее агентство Блумберг передавало, что сенаторы не готовы принять законопроект без одобрения со стороны президента США, а глава Еврокомиссии заявила Грэму о необходимости скоординированного введения санкций против РФ. Сам президент Трамп заявлял, что перспектива принятия конгрессом сенатского законопроекта о новых санкциях против России будет полностью зависеть от его собственного решения.

https://ria.ru/20250607/sanktsii-2021454548.html

https://ria.ru/20250728/senator-2031986107.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, россия, сша, дональд трамп, джон тьюн, еврокомиссия