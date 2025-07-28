Проект об антироссийских санкциях застрял в сенате США, пишет Semafor
Semafor: не одобренный Трампом проект о санкциях против России застрял в сенате
© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Дональд Трамп . Архивное фото
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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Некоторые американские сенаторы воздерживаются от выражения отношения к законопроекту о новых санкциях против России, ожидая, когда его одобрит президент США Дональд Трамп, сообщает портал Semafor.
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"Пятнадцать сенаторов от обеих партий воздерживаются от поддержки законопроекта о санкциях против России, застрявшего в сенате, и у полудюжины республиканцев в этом лагере есть убедительное объяснение: они ждут, когда президент Дональд Трамп даст на него зеленый свет", - говорится в сообщении.
Согласно Semafor, поддержку законопроекту не выразили 11 сенаторов-республиканцев и четыре представителя Демократической партии, при этом первые ориентируются преимущественно на позицию Трампа. Как отмечает портал, подобная ситуация демонстрирует контроль Трампа над сенаторами-республиканцами, что сводит "практически к нулю" шансы на одобрение законопроекта сенаторами до принятия решения американским лидером.
Портал подчеркивает, что без единогласной поддержки сенат не сможет оперативно продвинуть этот законопроект.
Лидер Республиканской партии в верхней палате американского конгресса Джон Тьюн 17 июля сообщал, что сенат США готов принять законопроект о новых санкциях против России, когда получит на это "зеленый свет" от американского президента Дональда Трампа. 20 июля он заявил, что законопроект о новых санкциях против России остается в повестке сената США, работа с Белым домом по этому вопросу продолжается.
Ранее американский сенатор Линдси Грэм (внесен в РФ в список террористов и экстремистов), известный своей антироссийской риторикой, внес законопроект по санкциям, предусматривающий введение США импортных пошлин в размере 500% на товары, импортируемые из тех стран, которые закупают у России нефть, нефтепродукты, природный газ и уран. Позднее агентство Блумберг передавало, что сенаторы не готовы принять законопроект без одобрения со стороны президента США, а глава Еврокомиссии заявила Грэму о необходимости скоординированного введения санкций против РФ. Сам президент Трамп заявлял, что перспектива принятия конгрессом сенатского законопроекта о новых санкциях против России будет полностью зависеть от его собственного решения.