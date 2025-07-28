https://ria.ru/20250728/sahalin-2031831588.html

На юге Сахалина нашли объекты культурного наследия

На юге Сахалина нашли объекты культурного наследия - РИА Новости, 28.07.2025

На юге Сахалина нашли объекты культурного наследия

Объекты культурного наследия обнаружены при проектировании реконструкции ЛЭП на юге Сахалина, сообщает пресс-служба ПАО "Сахалинэнерго". РИА Новости, 28.07.2025

2025-07-28T08:11:00+03:00

2025-07-28T08:11:00+03:00

2025-07-28T09:34:00+03:00

наука

сахалин

валерий лимаренко

сахалинская грэс-2

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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 28 июл - РИА Новости. Объекты культурного наследия обнаружены при проектировании реконструкции ЛЭП на юге Сахалина, сообщает пресс-служба ПАО "Сахалинэнерго". По информации компании, энергетики нашли остатки блиндажа периода Русско-японской войны 1904-1905 годов, жилищную впадину с обваловкой и древние артефакты, в том числе каменные топоры, фрагменты керамики и заготовки орудий. "Сахалинэнерго проведет археологические раскопки на ЛЭП "Сахалинская ГРЭС-2 – Углезаводская". Работы пройдут на двух территориях общей площадью 500 квадратных метров без применения техники и завершатся к концу сентября этого года", - говорится в сообщении. Пресс-служба энергохолдинга отмечает, что проектируемая линия критически важна для энергосистемы острова. Она связывает Сахалинскую ГРЭС-2 и Южно-Сахалинскую ТЭЦ и обеспечивает электроснабжение Долинского района. Реализация Программы обеспечения устойчивой работы электросетевого комплекса находится на контроле губернатора Валерия Лимаренко.

https://ria.ru/20240826/artefakty-1968412813.html

сахалин

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

сахалин, валерий лимаренко, сахалинская грэс-2