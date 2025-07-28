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На юге Сахалина нашли объекты культурного наследия - РИА Новости, 28.07.2025
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Наука
 
08:11 28.07.2025 (обновлено: 09:34 28.07.2025)
https://ria.ru/20250728/sahalin-2031831588.html
На юге Сахалина нашли объекты культурного наследия
На юге Сахалина нашли объекты культурного наследия - РИА Новости, 28.07.2025
На юге Сахалина нашли объекты культурного наследия
Объекты культурного наследия обнаружены при проектировании реконструкции ЛЭП на юге Сахалина, сообщает пресс-служба ПАО "Сахалинэнерго". РИА Новости, 28.07.2025
2025-07-28T08:11:00+03:00
2025-07-28T09:34:00+03:00
наука
сахалин
валерий лимаренко
сахалинская грэс-2
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 28 июл - РИА Новости. Объекты культурного наследия обнаружены при проектировании реконструкции ЛЭП на юге Сахалина, сообщает пресс-служба ПАО "Сахалинэнерго". По информации компании, энергетики нашли остатки блиндажа периода Русско-японской войны 1904-1905 годов, жилищную впадину с обваловкой и древние артефакты, в том числе каменные топоры, фрагменты керамики и заготовки орудий. "Сахалинэнерго проведет археологические раскопки на ЛЭП "Сахалинская ГРЭС-2 – Углезаводская". Работы пройдут на двух территориях общей площадью 500 квадратных метров без применения техники и завершатся к концу сентября этого года", - говорится в сообщении. Пресс-служба энергохолдинга отмечает, что проектируемая линия критически важна для энергосистемы острова. Она связывает Сахалинскую ГРЭС-2 и Южно-Сахалинскую ТЭЦ и обеспечивает электроснабжение Долинского района. Реализация Программы обеспечения устойчивой работы электросетевого комплекса находится на контроле губернатора Валерия Лимаренко.
https://ria.ru/20240826/artefakty-1968412813.html
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сахалин, валерий лимаренко, сахалинская грэс-2
Наука, Сахалин, Валерий Лимаренко, Сахалинская ГРЭС-2
На юге Сахалина нашли объекты культурного наследия

При реконструкции ЛЭП на юге Сахалина нашли объекты культурного наследия

© Фото : ПАО "Сахалинэнерго"ЛЭП "Сахалинская ГРЭС-2 — Углезаводская"
ЛЭП Сахалинская ГРЭС-2 — Углезаводская - РИА Новости, 1920, 28.07.2025
© Фото : ПАО "Сахалинэнерго"
ЛЭП "Сахалинская ГРЭС-2 — Углезаводская". Архивное фото
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 28 июл - РИА Новости. Объекты культурного наследия обнаружены при проектировании реконструкции ЛЭП на юге Сахалина, сообщает пресс-служба ПАО "Сахалинэнерго".
По информации компании, энергетики нашли остатки блиндажа периода Русско-японской войны 1904-1905 годов, жилищную впадину с обваловкой и древние артефакты, в том числе каменные топоры, фрагменты керамики и заготовки орудий.
«
"Сахалинэнерго проведет археологические раскопки на ЛЭП "Сахалинская ГРЭС-2 – Углезаводская". Работы пройдут на двух территориях общей площадью 500 квадратных метров без применения техники и завершатся к концу сентября этого года", - говорится в сообщении.
Пресс-служба энергохолдинга отмечает, что проектируемая линия критически важна для энергосистемы острова. Она связывает Сахалинскую ГРЭС-2 и Южно-Сахалинскую ТЭЦ и обеспечивает электроснабжение Долинского района. Реализация Программы обеспечения устойчивой работы электросетевого комплекса находится на контроле губернатора Валерия Лимаренко.
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НаукаСахалинВалерий ЛимаренкоСахалинская ГРЭС-2
 
 
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