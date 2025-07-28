На юге Сахалина нашли объекты культурного наследия
При реконструкции ЛЭП на юге Сахалина нашли объекты культурного наследия
ЛЭП "Сахалинская ГРЭС-2 — Углезаводская". Архивное фото
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 28 июл - РИА Новости. Объекты культурного наследия обнаружены при проектировании реконструкции ЛЭП на юге Сахалина, сообщает пресс-служба ПАО "Сахалинэнерго".
По информации компании, энергетики нашли остатки блиндажа периода Русско-японской войны 1904-1905 годов, жилищную впадину с обваловкой и древние артефакты, в том числе каменные топоры, фрагменты керамики и заготовки орудий.
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"Сахалинэнерго проведет археологические раскопки на ЛЭП "Сахалинская ГРЭС-2 – Углезаводская". Работы пройдут на двух территориях общей площадью 500 квадратных метров без применения техники и завершатся к концу сентября этого года", - говорится в сообщении.
Пресс-служба энергохолдинга отмечает, что проектируемая линия критически важна для энергосистемы острова. Она связывает Сахалинскую ГРЭС-2 и Южно-Сахалинскую ТЭЦ и обеспечивает электроснабжение Долинского района. Реализация Программы обеспечения устойчивой работы электросетевого комплекса находится на контроле губернатора Валерия Лимаренко.
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