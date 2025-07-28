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Российский рынок акций перешел к снижению из-за заявлений Трампа по Украине

Российский рынок акций перешел к снижению из-за заявлений Трампа по Украине - РИА Новости, 28.07.2025

Российский рынок акций перешел к снижению из-за заявлений Трампа по Украине

Российский рынок акций ушел в минус на фоне заявления президента США Дональда Трампа о сокращении срока, который он отвел на достижение перемирия на Украине. РИА Новости, 28.07.2025

2025-07-28T16:18:00+03:00

2025-07-28T16:18:00+03:00

2025-07-28T17:32:00+03:00

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МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Российский рынок акций ушел в минус на фоне заявления президента США Дональда Трампа о сокращении срока, который он отвел на достижение перемирия на Украине. Как следует из данных торгов, к 15:11 мск основной индекс Московской биржи терял 0,94 процента, снижаясь до 2746,24 пункта. Перед выступлением американского президента он рос примерно на 0,2 процента. К 16:20 падение ускорилось до 1,56 процента — до 2729,19 пункта. Октябрьский фьючерс нефти марки Brent в то же время дорожал на 2,38 процента — до 69,27 доллара за баррель."В середине торгов российский рынок испытал резкую просадку, еще раз обновив недельный минимум и несет ощутимые потери. Очередная волна распродаж наших акций была спровоцирована заявлением президента США о том, что он принял решение сократить срок в 50 дней, который ранее предоставил для достижения мирного соглашения между Россией и Украиной", — рассказал Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций".Подобная риторика увеличивает геополитические риски, в том числе повышая угрозу новых антироссийских санкций, добавил он.Лидеры роста и снижения котировокВ аутсайдерах после недавнего скачка вверх оказались "Абрау-Дюрсо" (минус 3,33 процента), ВТБ (минус 5,34 процента), "СПБ Биржа" (минус 5,28 процента), "Мечел" (минус 3,57 процента), "Газпром" (минус 3,35 процента), АФК "Система" (минус 3,12 процента).Кроме того, акции "Аэрофлота" дешевели на 4,3 процента на новостях о кибератаке.При этом росли бумаги "Полюса" (1,35 процента), "Норникеля" (1,17 процента), "Соллерса" (0,74 процента), ДВМП (0,49 процента), "Русала" (0,46 процента) и ЛСР (0,4 процента).По мнению Бабина, двухнедельный минимум индекса Мосбиржи — 2715 пунктов — может быть проверен на прочность уже сегодня, если новостной фон не улучшится.Наталья Мильчакова из Freedom Finance Global ожидает, что на закрытии индекс будет находиться в диапазоне 2700-2750 пунктов.Ультиматум ТрампаТрамп по итогам переговоров с британским премьер-министром Киром Стармером заявил, что устанавливает новый срок для прекращения конфликта на Украине — 10-12 дней начиная с сегодня. По его словам, в урегулировании не видно никакого прогресса.Глава Белого дома 14 июля поставил России ультиматум с требованием заключить мирное соглашение с Украиной. В случае невыполнения условий он пригрозил ввести 100-процентные тарифы на импорт российских товаров вместе со вторичными пошлинами в отношении стран, которые покупают нефть, газ и другие энергоносители. Трамп также говорил, что Штаты и ЕС договорились об отправке американского оружия Киеву, а расходы при этом лягут на Европу.

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в мире, сша, украина, дональд трамп, московская биржа