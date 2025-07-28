Рубио анонсировал переговоры Таиланда и Камбоджи
Рубио: переговоры между Таиландом и Камбоджей пройдут в Малайзии
© AP Photo / Alex BrandonМарко Рубио
© AP Photo / Alex Brandon
Марко Рубио. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 27 июл - РИА Новости. Переговоры на высоком уровне по прекращению огня между Камбоджей и Таиландом скоро начнутся в Малайзии, заявил госсекретарь США Марко Рубио.
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Госсекретарь добавил, что сотрудники госдепартамента США уже находятся в Малайзии для содействия переговорам.
Эскалация пограничного конфликта между Таиландом и Камбоджей перешла в вооруженную фазу утром 24 июля. Стороны обменялись ударами артиллерии: Камбоджа применила системы залпового огня "Град", в том числе по гражданским объектам на территории Таиланда, таиландская сторона нанесла авиаудар по расположениям камбоджийских вооруженных сил. С обеих сторон есть убитые и раненые, в том числе гражданские.
Отношения между Таиландом и Камбоджей резко ухудшились после боестолкновения 28 мая военнослужащих двух стран на спорном участке границы, в котором погиб камбоджийский военный.
Территориальные проблемы достались Таиланду и Камбодже от колониального Французского Индокитая, демаркацию границ с которым королевство Сиам (ныне Таиланд) завершило в 1907 году. Ряд участков границы остался вне внимания демаркационной комиссии с французской стороны в силу труднодоступности. С обретением Камбоджей независимости от Франции в 1953 году эти участки стали предметом территориального спора.
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