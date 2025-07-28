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Рубио анонсировал переговоры Таиланда и Камбоджи - РИА Новости, 28.07.2025
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03:04 28.07.2025 (обновлено: 03:18 28.07.2025)
https://ria.ru/20250728/rubio-2031819244.html
Рубио анонсировал переговоры Таиланда и Камбоджи
Рубио анонсировал переговоры Таиланда и Камбоджи - РИА Новости, 28.07.2025
Рубио анонсировал переговоры Таиланда и Камбоджи
Переговоры на высоком уровне по прекращению огня между Камбоджей и Таиландом скоро начнутся в Малайзии, заявил госсекретарь США Марко Рубио. РИА Новости, 28.07.2025
2025-07-28T03:04:00+03:00
2025-07-28T03:18:00+03:00
таиланд
камбоджа
в мире
малайзия
марко рубио
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ВАШИНГТОН, 27 июл - РИА Новости. Переговоры на высоком уровне по прекращению огня между Камбоджей и Таиландом скоро начнутся в Малайзии, заявил госсекретарь США Марко Рубио."Камбоджа и Таиланд вскоре начнут переговоры на высоком уровне в Малайзии в надежде достичь немедленного прекращения огня", - написал Рубио в соцсети X.Госсекретарь добавил, что сотрудники госдепартамента США уже находятся в Малайзии для содействия переговорам.Эскалация пограничного конфликта между Таиландом и Камбоджей перешла в вооруженную фазу утром 24 июля. Стороны обменялись ударами артиллерии: Камбоджа применила системы залпового огня "Град", в том числе по гражданским объектам на территории Таиланда, таиландская сторона нанесла авиаудар по расположениям камбоджийских вооруженных сил. С обеих сторон есть убитые и раненые, в том числе гражданские.Отношения между Таиландом и Камбоджей резко ухудшились после боестолкновения 28 мая военнослужащих двух стран на спорном участке границы, в котором погиб камбоджийский военный.Территориальные проблемы достались Таиланду и Камбодже от колониального Французского Индокитая, демаркацию границ с которым королевство Сиам (ныне Таиланд) завершило в 1907 году. Ряд участков границы остался вне внимания демаркационной комиссии с французской стороны в силу труднодоступности. С обретением Камбоджей независимости от Франции в 1953 году эти участки стали предметом территориального спора.
https://ria.ru/20250726/konflikt-2031655963.html
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таиланд, камбоджа, в мире, малайзия, марко рубио
Таиланд, Камбоджа, В мире, Малайзия, Марко Рубио
Рубио анонсировал переговоры Таиланда и Камбоджи

Рубио: переговоры между Таиландом и Камбоджей пройдут в Малайзии

© AP Photo / Alex BrandonМарко Рубио
Марко Рубио - РИА Новости, 1920, 28.07.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Марко Рубио. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 27 июл - РИА Новости. Переговоры на высоком уровне по прекращению огня между Камбоджей и Таиландом скоро начнутся в Малайзии, заявил госсекретарь США Марко Рубио.
"Камбоджа и Таиланд вскоре начнут переговоры на высоком уровне в Малайзии в надежде достичь немедленного прекращения огня", - написал Рубио в соцсети X.
Камбоджийские граждане из деревень вблизи обостряющейся линии фронта покидают свои дома - РИА Новости, 1920, 26.07.2025
Почти 30 тысяч человек покинули свои дома в Камбодже
26 июля, 20:19
Госсекретарь добавил, что сотрудники госдепартамента США уже находятся в Малайзии для содействия переговорам.
Эскалация пограничного конфликта между Таиландом и Камбоджей перешла в вооруженную фазу утром 24 июля. Стороны обменялись ударами артиллерии: Камбоджа применила системы залпового огня "Град", в том числе по гражданским объектам на территории Таиланда, таиландская сторона нанесла авиаудар по расположениям камбоджийских вооруженных сил. С обеих сторон есть убитые и раненые, в том числе гражданские.
Отношения между Таиландом и Камбоджей резко ухудшились после боестолкновения 28 мая военнослужащих двух стран на спорном участке границы, в котором погиб камбоджийский военный.
Территориальные проблемы достались Таиланду и Камбодже от колониального Французского Индокитая, демаркацию границ с которым королевство Сиам (ныне Таиланд) завершило в 1907 году. Ряд участков границы остался вне внимания демаркационной комиссии с французской стороны в силу труднодоступности. С обретением Камбоджей независимости от Франции в 1953 году эти участки стали предметом территориального спора.
Бангкок - РИА Новости, 1920, 26.07.2025
Таиланд подтвердил согласие на перемирие с Камбоджей
26 июля, 22:20
 
ТаиландКамбоджаВ миреМалайзияМарко Рубио
 
 
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