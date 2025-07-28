https://ria.ru/20250728/rozysk-2032006601.html

Журналиста Колезева* объявили в розыск

Журналиста Колезева* объявили в розыск - РИА Новости, 28.07.2025

Журналиста Колезева* объявили в розыск

Журналист Дмитрий Колезев*, осужденный в России за фейки о ВС РФ, переобъявлен в розыск, свидетельствует информация из базы ведомства, с которой ознакомилось... РИА Новости, 28.07.2025

2025-07-28T18:27:00+03:00

2025-07-28T18:27:00+03:00

2025-07-28T18:32:00+03:00

россия

дмитрий колезев

происшествия

украина

московский городской суд

федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)

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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Журналист Дмитрий Колезев*, осужденный в России за фейки о ВС РФ, переобъявлен в розыск, свидетельствует информация из базы ведомства, с которой ознакомилось РИА Новости.Колезев* был объявлен в розыск в ноябре 2022 года."Колезев* Дмитрий Евгеньевич... Основание для розыска: разыскивается по статье УК... Переобъявлен, ранее разыскивался", - говорится в базе ведомства.Басманный суд столицы в начале августа заочно приговорил Колезева* к 7,5 года колонии. Журналисту вменили публичное распространение заведомо ложной информации об использовании ВС РФ по мотивам политической, идеологической или иной ненависти. По данной статье ему грозило до десяти лет лишения свободы. В ноябре Мосгорсуд утвердил приговор.Колезев* в 2021 году стал главным редактором московского издания Republic**, ныне внесенного в список СМИ-иноагентов. Ранее он был ведущим журналистом и руководителем уральских интернет-изданий "Ура.ру" и Znak.com.После начала спецоперации на Украине Колезев* объявил, что уехал за границу.В конце июля Колезева* внесли в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга.* Признан в РФ иноагентом, внесен в реестр террористов и экстремистов.** Внесено в список СМИ-иноагентов.

https://ria.ru/20250722/dud-2030709821.html

https://ria.ru/20250723/kartochka-2030830272.html

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россия, дмитрий колезев, происшествия, украина, московский городской суд, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)