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Журналиста Колезева* объявили в розыск - РИА Новости, 28.07.2025
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18:27 28.07.2025 (обновлено: 18:32 28.07.2025)
https://ria.ru/20250728/rozysk-2032006601.html
Журналиста Колезева* объявили в розыск
Журналиста Колезева* объявили в розыск - РИА Новости, 28.07.2025
Журналиста Колезева* объявили в розыск
Журналист Дмитрий Колезев*, осужденный в России за фейки о ВС РФ, переобъявлен в розыск, свидетельствует информация из базы ведомства, с которой ознакомилось... РИА Новости, 28.07.2025
2025-07-28T18:27:00+03:00
2025-07-28T18:32:00+03:00
россия
дмитрий колезев
происшествия
украина
московский городской суд
федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Журналист Дмитрий Колезев*, осужденный в России за фейки о ВС РФ, переобъявлен в розыск, свидетельствует информация из базы ведомства, с которой ознакомилось РИА Новости.Колезев* был объявлен в розыск в ноябре 2022 года."Колезев* Дмитрий Евгеньевич... Основание для розыска: разыскивается по статье УК... Переобъявлен, ранее разыскивался", - говорится в базе ведомства.Басманный суд столицы в начале августа заочно приговорил Колезева* к 7,5 года колонии. Журналисту вменили публичное распространение заведомо ложной информации об использовании ВС РФ по мотивам политической, идеологической или иной ненависти. По данной статье ему грозило до десяти лет лишения свободы. В ноябре Мосгорсуд утвердил приговор.Колезев* в 2021 году стал главным редактором московского издания Republic**, ныне внесенного в список СМИ-иноагентов. Ранее он был ведущим журналистом и руководителем уральских интернет-изданий "Ура.ру" и Znak.com.После начала спецоперации на Украине Колезев* объявил, что уехал за границу.В конце июля Колезева* внесли в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга.* Признан в РФ иноагентом, внесен в реестр террористов и экстремистов.** Внесено в список СМИ-иноагентов.
https://ria.ru/20250722/dud-2030709821.html
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россия, дмитрий колезев, происшествия, украина, московский городской суд, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
Россия, Дмитрий Колезев, Происшествия, Украина, Московский городской суд, Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)
Журналиста Колезева* объявили в розыск

Осужденного за фейки о ВС РФ журналиста Колезева объявили в розыск

CC BY-SA 4.0 / Dmitry Kolezev / Журналист Дмитрий Колезев*
Журналист Дмитрий Колезев* - РИА Новости, 1920, 28.07.2025
CC BY-SA 4.0 / Dmitry Kolezev /
Журналист Дмитрий Колезев*. Архивное фото
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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Журналист Дмитрий Колезев*, осужденный в России за фейки о ВС РФ, переобъявлен в розыск, свидетельствует информация из базы ведомства, с которой ознакомилось РИА Новости.
Колезев* был объявлен в розыск в ноябре 2022 года.
Юрий Дудь* - РИА Новости, 1920, 22.07.2025
Дудя* объявили в международный розыск
22 июля, 19:27
"Колезев* Дмитрий Евгеньевич... Основание для розыска: разыскивается по статье УК... Переобъявлен, ранее разыскивался", - говорится в базе ведомства.
Басманный суд столицы в начале августа заочно приговорил Колезева* к 7,5 года колонии. Журналисту вменили публичное распространение заведомо ложной информации об использовании ВС РФ по мотивам политической, идеологической или иной ненависти. По данной статье ему грозило до десяти лет лишения свободы. В ноябре Мосгорсуд утвердил приговор.
Колезев* в 2021 году стал главным редактором московского издания Republic**, ныне внесенного в список СМИ-иноагентов. Ранее он был ведущим журналистом и руководителем уральских интернет-изданий "Ура.ру" и Znak.com.
После начала спецоперации на Украине Колезев* объявил, что уехал за границу.
В конце июля Колезева* внесли в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга.
* Признан в РФ иноагентом, внесен в реестр террористов и экстремистов.
** Внесено в список СМИ-иноагентов.
Рэпер Face* - РИА Новости, 1920, 23.07.2025
Карточка рэпера Face* исчезла из базы розыска МВД
23 июля, 13:28
 
РоссияДмитрий КолезевПроисшествияУкраинаМосковский городской судФедеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)
 
 
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