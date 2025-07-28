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Россияне не пострадали в ходе конфликта Таиланда и Камбоджи, заявил посол - РИА Новости, 28.07.2025
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11:10 28.07.2025
https://ria.ru/20250728/rossiyane-2031861212.html
Россияне не пострадали в ходе конфликта Таиланда и Камбоджи, заявил посол
Россияне не пострадали в ходе конфликта Таиланда и Камбоджи, заявил посол - РИА Новости, 28.07.2025
Россияне не пострадали в ходе конфликта Таиланда и Камбоджи, заявил посол
Данные о гражданах России, пострадавших в ходе конфликта Таиланда и Камбоджи, пока не поступали, заявил в понедельник посол РФ в Таиланде Евгений Томихин. РИА Новости, 28.07.2025
2025-07-28T11:10:00+03:00
2025-07-28T11:10:00+03:00
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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Данные о гражданах России, пострадавших в ходе конфликта Таиланда и Камбоджи, пока не поступали, заявил в понедельник посол РФ в Таиланде Евгений Томихин. "К счастью, пока мы не получали ни одного обращения от российских граждан, постоянно проживающих в Таиланде либо временно находящихся здесь, из зоны конфликта, из чего мы делаем заключение, что наши граждане пока не пострадали", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24". При этом посол отметил, что в Таиланде много российских туристов, однако основные курорты находятся на большом расстоянии от зоны эскалации. В то же время он вновь призвал россиян воздержаться от поездок на затронутые конфликтом территории. Эскалация пограничного конфликта между Таиландом и Камбоджей перешла в вооруженную фазу утром 24 июля. Стороны обменялись ударами артиллерии, Камбоджа применила системы залпового огня "Град", в том числе по гражданским объектам на территории Таиланда, таиландская сторона нанесла авиаудар по расположениям камбоджийских вооруженных сил. С обеих сторон есть убитые и раненые, в том числе гражданские. Территориальные проблемы достались Таиланду и Камбодже от колониального Французского Индокитая, демаркацию границ с которым королевство Сиам (ныне Таиланд) завершило в 1907 году. Ряд участков границы остался вне внимания демаркационной комиссии с французской стороны в силу труднодоступности. С обретением Камбоджей независимости от Франции в 1953 году эти участки стали предметом территориального спора.
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камбоджа, россия, таиланд, в мире
Камбоджа, Россия, Таиланд, В мире
Россияне не пострадали в ходе конфликта Таиланда и Камбоджи, заявил посол

Томихин: данных о пострадавших россиянах в конфликте Таиланда и Камбоджи нет

© Getty Images / Anadolu/Valeria MongelliЗона эскалации тайско-камбоджийского конфликта
Зона эскалации тайско-камбоджийского конфликта - РИА Новости, 1920, 28.07.2025
© Getty Images / Anadolu/Valeria Mongelli
Зона эскалации тайско-камбоджийского конфликта. Архивное фото
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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Данные о гражданах России, пострадавших в ходе конфликта Таиланда и Камбоджи, пока не поступали, заявил в понедельник посол РФ в Таиланде Евгений Томихин.
"К счастью, пока мы не получали ни одного обращения от российских граждан, постоянно проживающих в Таиланде либо временно находящихся здесь, из зоны конфликта, из чего мы делаем заключение, что наши граждане пока не пострадали", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24".
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При этом посол отметил, что в Таиланде много российских туристов, однако основные курорты находятся на большом расстоянии от зоны эскалации. В то же время он вновь призвал россиян воздержаться от поездок на затронутые конфликтом территории.
Эскалация пограничного конфликта между Таиландом и Камбоджей перешла в вооруженную фазу утром 24 июля. Стороны обменялись ударами артиллерии, Камбоджа применила системы залпового огня "Град", в том числе по гражданским объектам на территории Таиланда, таиландская сторона нанесла авиаудар по расположениям камбоджийских вооруженных сил. С обеих сторон есть убитые и раненые, в том числе гражданские.
Территориальные проблемы достались Таиланду и Камбодже от колониального Французского Индокитая, демаркацию границ с которым королевство Сиам (ныне Таиланд) завершило в 1907 году. Ряд участков границы остался вне внимания демаркационной комиссии с французской стороны в силу труднодоступности. С обретением Камбоджей независимости от Франции в 1953 году эти участки стали предметом территориального спора.
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