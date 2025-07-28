https://ria.ru/20250728/rossiya-2032043308.html

Украинские переселенцы отметили День крещения Руси в Ростовской области

Украинские переселенцы отметили День крещения Руси в Ростовской области - РИА Новости, 28.07.2025

Украинские переселенцы отметили День крещения Руси в Ростовской области

Десятки украинских переселенцев, которые переехали в Россию после начала спецоперации, отметили День крещения Руси в станице Старочеркасская Ростовской области, РИА Новости, 28.07.2025

2025-07-28T23:40:00+03:00

2025-07-28T23:40:00+03:00

2025-07-28T23:40:00+03:00

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 28 июл - РИА Новости. Десятки украинских переселенцев, которые переехали в Россию после начала спецоперации, отметили День крещения Руси в станице Старочеркасская Ростовской области, посетив старейший храм на юге России - Войсковой собор, а также церкви Петра и Павла, где крестили основателя Новочеркасска, героя войны 1812 года атамана Платова, передает корреспондент РИА Новости. Поездка в станицу Старочеркасская была организована Центром поддержки украинцев (ЦПУ) в Ростове-на-Дону. По словам руководителя центра Валерия Бондаря, украинские переселенцы помнят об общей истории и крещении Руси, как одном из символов единства. "Мы организовали эту поездку, чтобы украинские переселенцы почувствовали себя частью большой духовной семьи. Потому что крещение Руси – это исторический момент, объединяющий наши народы духовными узами, общей историей и культурой", - рассказал Бондарь. По его словам, этот праздник напоминает о важности взаимопонимания и поддержки, особенно сейчас, когда ЦПУ прилагает все усилия, чтобы облегчить адаптацию украинцев в России, предоставляя им необходимую помощь и поддержку в это непростое время. Как сообщила РИА Новости жительница Донбасса Ксения, она переехала из Донецка в Ростов-на-Дону в конце лета 2022 года, и сегодняшний день для нее наполнен особым смыслом. "Очень счастлива, что отмечаю Крещение Руси в этом особенном месте. Сегодня православные на Украине подвергаются гонениям, и я помолилась за всех верующих, кому там сегодня по-настоящему тяжело. И я верю, и надеюсь, что день освобождения наступит для них очень скоро", - сказала собеседница агентства. Центр поддержки украинцев в Ростове-на-Дону был создан в 2023 году в рамках международного общественного движения "За развитие гражданского общества "Другая Украина". Центр на безвозмездной основе оказывает переселенцам из Украины и новых регионов консультативную, юридическую помощь, а также помощь в социальной адаптации и трудоустройстве. За это время помощь центра получили около 3 тысяч человек.

https://ria.ru/20250728/odessa-2032042634.html

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ростов-на-дону, украина, крещение руси, ростовская область, общество