Украинские переселенцы отметили День крещения Руси в Ростовской области
Десятки украинских переселенцев в Ростовской области отметили День крещения Руси
Города России. Ростов-на-Дону. Архивное фото
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 28 июл - РИА Новости. Десятки украинских переселенцев, которые переехали в Россию после начала спецоперации, отметили День крещения Руси в станице Старочеркасская Ростовской области, посетив старейший храм на юге России - Войсковой собор, а также церкви Петра и Павла, где крестили основателя Новочеркасска, героя войны 1812 года атамана Платова, передает корреспондент РИА Новости.
Поездка в станицу Старочеркасская была организована Центром поддержки украинцев (ЦПУ) в Ростове-на-Дону. По словам руководителя центра Валерия Бондаря, украинские переселенцы помнят об общей истории и крещении Руси, как одном из символов единства.
"Мы организовали эту поездку, чтобы украинские переселенцы почувствовали себя частью большой духовной семьи. Потому что крещение Руси – это исторический момент, объединяющий наши народы духовными узами, общей историей и культурой", - рассказал Бондарь.
По его словам, этот праздник напоминает о важности взаимопонимания и поддержки, особенно сейчас, когда ЦПУ прилагает все усилия, чтобы облегчить адаптацию украинцев в России, предоставляя им необходимую помощь и поддержку в это непростое время.
"Очень счастлива, что отмечаю Крещение Руси в этом особенном месте. Сегодня православные на Украине подвергаются гонениям, и я помолилась за всех верующих, кому там сегодня по-настоящему тяжело. И я верю, и надеюсь, что день освобождения наступит для них очень скоро", - сказала собеседница агентства.
Центр поддержки украинцев в Ростове-на-Дону был создан в 2023 году в рамках международного общественного движения "За развитие гражданского общества "Другая Украина". Центр на безвозмездной основе оказывает переселенцам из Украины и новых регионов консультативную, юридическую помощь, а также помощь в социальной адаптации и трудоустройстве. За это время помощь центра получили около 3 тысяч человек.