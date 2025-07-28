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Переселенка из Харьковской области рассказала о жизни в России - РИА Новости, 28.07.2025
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23:37 28.07.2025 (обновлено: 23:38 28.07.2025)
https://ria.ru/20250728/rossiya-2032042797.html
Переселенка из Харьковской области рассказала о жизни в России
Переселенка из Харьковской области рассказала о жизни в России - РИА Новости, 28.07.2025
Переселенка из Харьковской области рассказала о жизни в России
Переселенка из Харьковской области Ольга Бурая, приехавшая в Белгород, рассказала РИА Новости, что в России она смогла свободно посещать храмы и участвовать в... РИА Новости, 28.07.2025
2025-07-28T23:37:00+03:00
2025-07-28T23:38:00+03:00
специальная военная операция на украине
белгород
харьковская область
россия
софия (королева испании)
русская православная церковь
общество
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ШОПИНО (Белгородская область), 28 июл - РИА Новости. Переселенка из Харьковской области Ольга Бурая, приехавшая в Белгород, рассказала РИА Новости, что в России она смогла свободно посещать храмы и участвовать в богослужениях. "Я приехала из Харьковской области, небольшое село, Веселое называется. Когда началось СВО, у нас сразу же на третий день зашли русские войска. Поэтому мы себя ощущали под защитой и могли свободно передвигаться в храм, служить Господу и не боялись, что нас будут как-то теснить или как-то будут притеснять нашу веру. Этого не было, потому что Россия была нашей защитой. В (20)22-м году я приехала сюда, в Белгород. Здесь я уже в полной мере могу свободно посещать храмы и стоять на службах", - сказала Ольга. По ее словам, на Украине она пела в церковном хоре, и знает все службы. В Белгороде по воскресеньям и праздникам посещает храм "Веры, Надежды, Любови и матери их Софии". В День крещения Руси она впервые окунулась в освященном источнике, подчеркнув, что обрела душевное спокойствие и планирует регулярно посещать святыни Белгорода. "Получила прям массу позитива, хотелось бы еще это повторять, делать, потому что очень легкость в теле появилась. Это, наверное, от того, что человек верит в то, что вода исцеляет, вода помогает", - отметила женщина. День крещения Руси отмечается 28 июля, в день памяти великого равноапостольного князя Владимира, крестителя Руси. В июне 2008 года Архиерейский собор Русской православной церкви постановил в день святого равноапостольного князя Владимира совершать богослужение по уставу великого праздника. В 2010 году День Крещения Руси был установлен как государственная памятная дата.
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белгород, харьковская область, россия, софия (королева испании), русская православная церковь, общество
Специальная военная операция на Украине, Белгород, Харьковская область, Россия, София (королева Испании), Русская православная церковь, Общество
Переселенка из Харьковской области рассказала о жизни в России

Переселенка из Украины рассказала, что в России смогла свободно посещать храмы

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкФлаг России
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ШОПИНО (Белгородская область), 28 июл - РИА Новости. Переселенка из Харьковской области Ольга Бурая, приехавшая в Белгород, рассказала РИА Новости, что в России она смогла свободно посещать храмы и участвовать в богослужениях.
"Я приехала из Харьковской области, небольшое село, Веселое называется. Когда началось СВО, у нас сразу же на третий день зашли русские войска. Поэтому мы себя ощущали под защитой и могли свободно передвигаться в храм, служить Господу и не боялись, что нас будут как-то теснить или как-то будут притеснять нашу веру. Этого не было, потому что Россия была нашей защитой. В (20)22-м году я приехала сюда, в Белгород. Здесь я уже в полной мере могу свободно посещать храмы и стоять на службах", - сказала Ольга.
По ее словам, на Украине она пела в церковном хоре, и знает все службы. В Белгороде по воскресеньям и праздникам посещает храм "Веры, Надежды, Любови и матери их Софии". В День крещения Руси она впервые окунулась в освященном источнике, подчеркнув, что обрела душевное спокойствие и планирует регулярно посещать святыни Белгорода.
"Получила прям массу позитива, хотелось бы еще это повторять, делать, потому что очень легкость в теле появилась. Это, наверное, от того, что человек верит в то, что вода исцеляет, вода помогает", - отметила женщина.
День крещения Руси отмечается 28 июля, в день памяти великого равноапостольного князя Владимира, крестителя Руси. В июне 2008 года Архиерейский собор Русской православной церкви постановил в день святого равноапостольного князя Владимира совершать богослужение по уставу великого праздника. В 2010 году День Крещения Руси был установлен как государственная памятная дата.
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