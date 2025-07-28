https://ria.ru/20250728/rossiya-2032042797.html

Переселенка из Харьковской области рассказала о жизни в России

Переселенка из Харьковской области рассказала о жизни в России - РИА Новости, 28.07.2025

Переселенка из Харьковской области рассказала о жизни в России

Переселенка из Харьковской области Ольга Бурая, приехавшая в Белгород, рассказала РИА Новости, что в России она смогла свободно посещать храмы и участвовать в... РИА Новости, 28.07.2025

2025-07-28T23:37:00+03:00

2025-07-28T23:37:00+03:00

2025-07-28T23:38:00+03:00

специальная военная операция на украине

белгород

харьковская область

россия

софия (королева испании)

русская православная церковь

общество

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ШОПИНО (Белгородская область), 28 июл - РИА Новости. Переселенка из Харьковской области Ольга Бурая, приехавшая в Белгород, рассказала РИА Новости, что в России она смогла свободно посещать храмы и участвовать в богослужениях. "Я приехала из Харьковской области, небольшое село, Веселое называется. Когда началось СВО, у нас сразу же на третий день зашли русские войска. Поэтому мы себя ощущали под защитой и могли свободно передвигаться в храм, служить Господу и не боялись, что нас будут как-то теснить или как-то будут притеснять нашу веру. Этого не было, потому что Россия была нашей защитой. В (20)22-м году я приехала сюда, в Белгород. Здесь я уже в полной мере могу свободно посещать храмы и стоять на службах", - сказала Ольга. По ее словам, на Украине она пела в церковном хоре, и знает все службы. В Белгороде по воскресеньям и праздникам посещает храм "Веры, Надежды, Любови и матери их Софии". В День крещения Руси она впервые окунулась в освященном источнике, подчеркнув, что обрела душевное спокойствие и планирует регулярно посещать святыни Белгорода. "Получила прям массу позитива, хотелось бы еще это повторять, делать, потому что очень легкость в теле появилась. Это, наверное, от того, что человек верит в то, что вода исцеляет, вода помогает", - отметила женщина. День крещения Руси отмечается 28 июля, в день памяти великого равноапостольного князя Владимира, крестителя Руси. В июне 2008 года Архиерейский собор Русской православной церкви постановил в день святого равноапостольного князя Владимира совершать богослужение по уставу великого праздника. В 2010 году День Крещения Руси был установлен как государственная памятная дата.

https://ria.ru/20250726/religiya-2031613114.html

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белгород, харьковская область, россия, софия (королева испании), русская православная церковь, общество