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Дети из Армении проводят лето в России по программе Россотрудничества - РИА Новости, 28.07.2025
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22:14 28.07.2025
https://ria.ru/20250728/rossiya-2032035982.html
Дети из Армении проводят лето в России по программе Россотрудничества
Дети из Армении проводят лето в России по программе Россотрудничества - РИА Новости, 28.07.2025
Дети из Армении проводят лето в России по программе Россотрудничества
Девять детей из Армении проводят лето в РФ в рамках программы Россотрудничества "Здравствуй, Россия!", сообщает пресс-служба организации в Ереване. РИА Новости, 28.07.2025
2025-07-28T22:14:00+03:00
2025-07-28T22:14:00+03:00
армения
россия
ереван
федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)
артек
в мире
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ЕРЕВАН, 28 июл – РИА Новости. Девять детей из Армении проводят лето в РФ в рамках программы Россотрудничества "Здравствуй, Россия!", сообщает пресс-служба организации в Ереване. "По программе Россотрудничества "Здравствуй, Россия!" девять ребят из Армении проводят лето в России — с пользой, интересом и вдохновением на будущее", - говорится в сообщении. Как уточняет пресс-служба, двое их них - Арамэ и Кристина находятся в Москве в Школе историков-архивистов. "Они работают с подлинниками, разбираются в делах давно минувших дней и открывают для себя, как устроена историческая память", - отметили в пресс-службе. Еще двое представителей Армении - Сурен и Сона учатся в физтех-лицее, погружаются в мир новых технологий, проводят опыты и обсуждают научные идеи. "Пятеро ребят из Еревана и регионов отправились в легендарный "Артек" — по проекту "Большая перемена. Каждое направление — это часть большого путешествия в мир знаний, открытий и возможностей", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250622/iran-2024591628.html
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армения, россия, ереван, федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество), артек, в мире
Армения, Россия, Ереван, Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество), Артек, В мире
Дети из Армении проводят лето в России по программе Россотрудничества

Россотрудничество: 9 детей из Армении проводят лето в России по госпрограмме

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкГосударственные флаги России и Армении
Государственные флаги России и Армении - РИА Новости, 1920, 28.07.2025
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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ЕРЕВАН, 28 июл – РИА Новости. Девять детей из Армении проводят лето в РФ в рамках программы Россотрудничества "Здравствуй, Россия!", сообщает пресс-служба организации в Ереване.
"По программе Россотрудничества "Здравствуй, Россия!" девять ребят из Армении проводят лето в России — с пользой, интересом и вдохновением на будущее", - говорится в сообщении.
Как уточняет пресс-служба, двое их них - Арамэ и Кристина находятся в Москве в Школе историков-архивистов.
"Они работают с подлинниками, разбираются в делах давно минувших дней и открывают для себя, как устроена историческая память", - отметили в пресс-службе.
Еще двое представителей Армении - Сурен и Сона учатся в физтех-лицее, погружаются в мир новых технологий, проводят опыты и обсуждают научные идеи.
"Пятеро ребят из Еревана и регионов отправились в легендарный "Артек" — по проекту "Большая перемена. Каждое направление — это часть большого путешествия в мир знаний, открытий и возможностей", - говорится в сообщении.
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АрменияРоссияЕреванФедеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество)АртекВ мире
 
 
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