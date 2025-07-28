https://ria.ru/20250728/rossiya-2031960673.html

Глава Ставрополья доложил Путину о мерах борьбы с нехваткой медперсонала

Глава Ставрополья доложил Путину о мерах борьбы с нехваткой медперсонала - РИА Новости, 28.07.2025

Глава Ставрополья доложил Путину о мерах борьбы с нехваткой медперсонала

Власти Ставропольского края для преодоления дефицита кадров в сфере медицины, а также участковых полиции и сотрудников ряда других ведомств ввели специальные... РИА Новости, 28.07.2025

2025-07-28T15:23:00+03:00

2025-07-28T15:23:00+03:00

2025-07-28T15:23:00+03:00

общество

ставропольский край

россия

владимир владимиров

владимир путин

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Власти Ставропольского края для преодоления дефицита кадров в сфере медицины, а также участковых полиции и сотрудников ряда других ведомств ввели специальные надбавки, некоторые виды доплат повышают, сообщил президенту РФ Владимиру Путину губернатор Владимир Владимиров. Президент России в понедельник провел встречу с главой Ставропольского края. Губернатор рассказал, что общая проблема в сфере медицины – сильнейшая нехватка кадров: обеспеченность врачами 83%, средним медперсоналом – 78 %, в скорой помощи укомплектованность составляет 57 %. "Но вы давали поручение – мы доплату ввели и сейчас увеличиваем количество. Это в основном водители. Правда, сложнее ситуация. Сейчас опять будем принимать решение увеличивать (доплату – ред.) водителям. Пошли на то, чтобы сегодня начинать, опять-таки по вашему поручению, участковым, уполномоченным полиции (выплачивать – ред.) доплаты", - сказал Владимиров. Он отметил, что в Федеральной службе исполнения наказаний "укомплектованность тяжёлая", поэтому там также введены доплаты в размере 10 тысяч рублей. "С Росгвардией по поводу вневедомственной охраны доплаты из регионального бюджета. Мы два года держали по пять тысяч, но сейчас надо увеличивать, потому что у них тоже большой некомплект. Поэтому со скорой помощью… мы уже на 70 миллионов (рублей – ред.) приняли решение, и дальше будем увеличивать, потому что без этого мы просто не сможем", - уточнил Владимиров.

https://ria.ru/20250718/mediki-2030044040.html

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общество, ставропольский край, россия, владимир владимиров, владимир путин, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)