Глава Ставрополья доложил Путину о мерах борьбы с нехваткой медперсонала
Губернатор Владимиров: для медперсонала Ставрополья ввели специальные надбавки
© POOL | Перейти в медиабанкГубернатор Ставропольского края Владимир Владимиров во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
© POOL
Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Власти Ставропольского края для преодоления дефицита кадров в сфере медицины, а также участковых полиции и сотрудников ряда других ведомств ввели специальные надбавки, некоторые виды доплат повышают, сообщил президенту РФ Владимиру Путину губернатор Владимир Владимиров.
Президент России в понедельник провел встречу с главой Ставропольского края. Губернатор рассказал, что общая проблема в сфере медицины – сильнейшая нехватка кадров: обеспеченность врачами 83%, средним медперсоналом – 78 %, в скорой помощи укомплектованность составляет 57 %.
"Но вы давали поручение – мы доплату ввели и сейчас увеличиваем количество. Это в основном водители. Правда, сложнее ситуация. Сейчас опять будем принимать решение увеличивать (доплату – ред.) водителям. Пошли на то, чтобы сегодня начинать, опять-таки по вашему поручению, участковым, уполномоченным полиции (выплачивать – ред.) доплаты", - сказал Владимиров.
Он отметил, что в Федеральной службе исполнения наказаний "укомплектованность тяжёлая", поэтому там также введены доплаты в размере 10 тысяч рублей.
"С Росгвардией по поводу вневедомственной охраны доплаты из регионального бюджета. Мы два года держали по пять тысяч, но сейчас надо увеличивать, потому что у них тоже большой некомплект. Поэтому со скорой помощью… мы уже на 70 миллионов (рублей – ред.) приняли решение, и дальше будем увеличивать, потому что без этого мы просто не сможем", - уточнил Владимиров.