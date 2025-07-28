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Глава Ставрополья доложил Путину о мерах борьбы с нехваткой медперсонала - РИА Новости, 28.07.2025
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15:23 28.07.2025
https://ria.ru/20250728/rossiya-2031960673.html
Глава Ставрополья доложил Путину о мерах борьбы с нехваткой медперсонала
Глава Ставрополья доложил Путину о мерах борьбы с нехваткой медперсонала - РИА Новости, 28.07.2025
Глава Ставрополья доложил Путину о мерах борьбы с нехваткой медперсонала
Власти Ставропольского края для преодоления дефицита кадров в сфере медицины, а также участковых полиции и сотрудников ряда других ведомств ввели специальные... РИА Новости, 28.07.2025
2025-07-28T15:23:00+03:00
2025-07-28T15:23:00+03:00
общество
ставропольский край
россия
владимир владимиров
владимир путин
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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Власти Ставропольского края для преодоления дефицита кадров в сфере медицины, а также участковых полиции и сотрудников ряда других ведомств ввели специальные надбавки, некоторые виды доплат повышают, сообщил президенту РФ Владимиру Путину губернатор Владимир Владимиров. Президент России в понедельник провел встречу с главой Ставропольского края. Губернатор рассказал, что общая проблема в сфере медицины – сильнейшая нехватка кадров: обеспеченность врачами 83%, средним медперсоналом – 78 %, в скорой помощи укомплектованность составляет 57 %. "Но вы давали поручение – мы доплату ввели и сейчас увеличиваем количество. Это в основном водители. Правда, сложнее ситуация. Сейчас опять будем принимать решение увеличивать (доплату – ред.) водителям. Пошли на то, чтобы сегодня начинать, опять-таки по вашему поручению, участковым, уполномоченным полиции (выплачивать – ред.) доплаты", - сказал Владимиров. Он отметил, что в Федеральной службе исполнения наказаний "укомплектованность тяжёлая", поэтому там также введены доплаты в размере 10 тысяч рублей. "С Росгвардией по поводу вневедомственной охраны доплаты из регионального бюджета. Мы два года держали по пять тысяч, но сейчас надо увеличивать, потому что у них тоже большой некомплект. Поэтому со скорой помощью… мы уже на 70 миллионов (рублей – ред.) приняли решение, и дальше будем увеличивать, потому что без этого мы просто не сможем", - уточнил Владимиров.
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общество, ставропольский край, россия, владимир владимиров, владимир путин, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
Общество, Ставропольский край, Россия, Владимир Владимиров, Владимир Путин, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
Глава Ставрополья доложил Путину о мерах борьбы с нехваткой медперсонала

Губернатор Владимиров: для медперсонала Ставрополья ввели специальные надбавки

© POOL | Перейти в медиабанкГубернатор Ставропольского края Владимир Владимиров во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 28.07.2025
© POOL
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Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Власти Ставропольского края для преодоления дефицита кадров в сфере медицины, а также участковых полиции и сотрудников ряда других ведомств ввели специальные надбавки, некоторые виды доплат повышают, сообщил президенту РФ Владимиру Путину губернатор Владимир Владимиров.
Президент России в понедельник провел встречу с главой Ставропольского края. Губернатор рассказал, что общая проблема в сфере медицины – сильнейшая нехватка кадров: обеспеченность врачами 83%, средним медперсоналом – 78 %, в скорой помощи укомплектованность составляет 57 %.
"Но вы давали поручение – мы доплату ввели и сейчас увеличиваем количество. Это в основном водители. Правда, сложнее ситуация. Сейчас опять будем принимать решение увеличивать (доплату – ред.) водителям. Пошли на то, чтобы сегодня начинать, опять-таки по вашему поручению, участковым, уполномоченным полиции (выплачивать – ред.) доплаты", - сказал Владимиров.
Он отметил, что в Федеральной службе исполнения наказаний "укомплектованность тяжёлая", поэтому там также введены доплаты в размере 10 тысяч рублей.
Росгвардией по поводу вневедомственной охраны доплаты из регионального бюджета. Мы два года держали по пять тысяч, но сейчас надо увеличивать, потому что у них тоже большой некомплект. Поэтому со скорой помощью… мы уже на 70 миллионов (рублей – ред.) приняли решение, и дальше будем увеличивать, потому что без этого мы просто не сможем", - уточнил Владимиров.
Губернатор Калужской области Владислав Шапша - РИА Новости, 1920, 18.07.2025
Калужский губернатор рассказал о решении проблемы дефицита медиков
18 июля, 18:38
 
ОбществоСтавропольский крайРоссияВладимир ВладимировВладимир ПутинФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
 
 
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