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Губернатор Ставрополья доложил Путину о ремонте детских садов в регионе - РИА Новости, 28.07.2025
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15:12 28.07.2025 (обновлено: 15:19 28.07.2025)
https://ria.ru/20250728/rossiya-2031956379.html
Губернатор Ставрополья доложил Путину о ремонте детских садов в регионе
Губернатор Ставрополья доложил Путину о ремонте детских садов в регионе - РИА Новости, 28.07.2025
Губернатор Ставрополья доложил Путину о ремонте детских садов в регионе
Четыре детских сада отремонтированы в 2025 году на Ставрополье, разработаны 52 проекта по ремонту, сообщил президенту РФ Владимиру Путину губернатор Владимир... РИА Новости, 28.07.2025
2025-07-28T15:12:00+03:00
2025-07-28T15:19:00+03:00
общество
россия
ставропольский край
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МОСКВА, 28 июл – РИА Новости. Четыре детских сада отремонтированы в 2025 году на Ставрополье, разработаны 52 проекта по ремонту, сообщил президенту РФ Владимиру Путину губернатор Владимир Владимиров. Президент России в понедельник провел встречу с главой Ставропольского края. "Детские садики, Ваше поручение. В этом году у нас отремонтировано четыре детских садика. Я понимаю, это первый год, мы разгоняемся, но готовых 52 проекта есть. Во всех программах, - спасибо Сергею Сергеевичу Кравцову (министр просвещения РФ - ред.), поддерживает, – во всех программах участвуем и дальше будем", – сказал Владимиров.
https://ria.ru/20250605/stavropole-2021054345.html
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общество, россия, ставропольский край, владимир владимиров, владимир путин
Общество, Россия, Ставропольский край, Владимир Владимиров, Владимир Путин
Губернатор Ставрополья доложил Путину о ремонте детских садов в регионе

Губернатор Владимиров: на Ставрополье отремонтировали 4 детских сада в 2025 году

© POOL | Перейти в медиабанкГубернатор Ставропольского края Владимир Владимиров во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 28.07.2025
© POOL
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Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
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МОСКВА, 28 июл – РИА Новости. Четыре детских сада отремонтированы в 2025 году на Ставрополье, разработаны 52 проекта по ремонту, сообщил президенту РФ Владимиру Путину губернатор Владимир Владимиров.
Президент России в понедельник провел встречу с главой Ставропольского края.
"Детские садики, Ваше поручение. В этом году у нас отремонтировано четыре детских садика. Я понимаю, это первый год, мы разгоняемся, но готовых 52 проекта есть. Во всех программах, - спасибо Сергею Сергеевичу Кравцову (министр просвещения РФ - ред.), поддерживает, – во всех программах участвуем и дальше будем", – сказал Владимиров.
Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров - РИА Новости, 1920, 05.06.2025
Губернатор Ставрополья анонсировал строительство 54 детских площадок
5 июня, 11:44
 
ОбществоРоссияСтавропольский крайВладимир ВладимировВладимир Путин
 
 
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