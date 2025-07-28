https://ria.ru/20250728/rossiya-2031956379.html

Губернатор Ставрополья доложил Путину о ремонте детских садов в регионе

Губернатор Ставрополья доложил Путину о ремонте детских садов в регионе - РИА Новости, 28.07.2025

Губернатор Ставрополья доложил Путину о ремонте детских садов в регионе

Четыре детских сада отремонтированы в 2025 году на Ставрополье, разработаны 52 проекта по ремонту, сообщил президенту РФ Владимиру Путину губернатор Владимир... РИА Новости, 28.07.2025

2025-07-28T15:12:00+03:00

2025-07-28T15:12:00+03:00

2025-07-28T15:19:00+03:00

общество

россия

ставропольский край

владимир владимиров

владимир путин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1c/2031949792_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_dbb7c483d1c080f5aa8314232dc0ee66.jpg

МОСКВА, 28 июл – РИА Новости. Четыре детских сада отремонтированы в 2025 году на Ставрополье, разработаны 52 проекта по ремонту, сообщил президенту РФ Владимиру Путину губернатор Владимир Владимиров. Президент России в понедельник провел встречу с главой Ставропольского края. "Детские садики, Ваше поручение. В этом году у нас отремонтировано четыре детских садика. Я понимаю, это первый год, мы разгоняемся, но готовых 52 проекта есть. Во всех программах, - спасибо Сергею Сергеевичу Кравцову (министр просвещения РФ - ред.), поддерживает, – во всех программах участвуем и дальше будем", – сказал Владимиров.

https://ria.ru/20250605/stavropole-2021054345.html

россия

ставропольский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, россия, ставропольский край, владимир владимиров, владимир путин