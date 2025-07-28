https://ria.ru/20250728/rossiya-2031956379.html
Губернатор Ставрополья доложил Путину о ремонте детских садов в регионе
Губернатор Ставрополья доложил Путину о ремонте детских садов в регионе - РИА Новости, 28.07.2025
Губернатор Ставрополья доложил Путину о ремонте детских садов в регионе
Четыре детских сада отремонтированы в 2025 году на Ставрополье, разработаны 52 проекта по ремонту, сообщил президенту РФ Владимиру Путину губернатор Владимир... РИА Новости, 28.07.2025
2025-07-28T15:12:00+03:00
2025-07-28T15:12:00+03:00
2025-07-28T15:19:00+03:00
общество
россия
ставропольский край
владимир владимиров
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1c/2031949792_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_dbb7c483d1c080f5aa8314232dc0ee66.jpg
МОСКВА, 28 июл – РИА Новости. Четыре детских сада отремонтированы в 2025 году на Ставрополье, разработаны 52 проекта по ремонту, сообщил президенту РФ Владимиру Путину губернатор Владимир Владимиров. Президент России в понедельник провел встречу с главой Ставропольского края. "Детские садики, Ваше поручение. В этом году у нас отремонтировано четыре детских садика. Я понимаю, это первый год, мы разгоняемся, но готовых 52 проекта есть. Во всех программах, - спасибо Сергею Сергеевичу Кравцову (министр просвещения РФ - ред.), поддерживает, – во всех программах участвуем и дальше будем", – сказал Владимиров.
https://ria.ru/20250605/stavropole-2021054345.html
россия
ставропольский край
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1c/2031949792_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_df370a34409f700584307f6856829c89.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, ставропольский край, владимир владимиров, владимир путин
Общество, Россия, Ставропольский край, Владимир Владимиров, Владимир Путин
Губернатор Ставрополья доложил Путину о ремонте детских садов в регионе
Губернатор Владимиров: на Ставрополье отремонтировали 4 детских сада в 2025 году