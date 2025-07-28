https://ria.ru/20250728/rossiya-2031894365.html

Россия ждет реакции Украины на предложение создать рабочие группы

Россия ждет реакции Украины на предложение создать рабочие группы - РИА Новости, 28.07.2025

Россия ждет реакции Украины на предложение создать рабочие группы

РФ ждёт реакции Украины на предложение о создании рабочих групп, озвученное на последних переговорах в Стамбуле, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий... РИА Новости, 28.07.2025

2025-07-28T12:43:00+03:00

2025-07-28T12:43:00+03:00

2025-07-28T12:43:00+03:00

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россия

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дмитрий песков

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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. РФ ждёт реакции Украины на предложение о создании рабочих групп, озвученное на последних переговорах в Стамбуле, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Третий раунд переговоров между делегациями России и Украины прошел на прошлой неделе в среду во Дворце Чираган в Стамбуле и продлился около часа. Россия в ходе переговоров предложила Украине сформировать три рабочих группы, которые будут работать онлайн. При этом позиции России и Украины по проектам меморандумов по урегулированию очень далеки, а встреча лидеров России и Украины должна "поставить точку", отметил возглавлявший российскую делегацию помощник президента РФ Владимир Мединский. "Нет, пока понимания на этот счет нет, ждем", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о том, есть ли ответ Киева по поводу предложения РФ создать рабочие группы, которое прозвучало на третьем раунде переговоров РФ и Украины в Стамбуле. Россия и Украина ранее провели два раунда прямых переговоров, встречи прошли в мае и июне в Стамбуле. Их итогом стал обмен пленными, также Москва передала киевскому режиму тела погибших военнослужащих. Кроме того, стороны обменялись проектами меморандумов по урегулированию конфликта.

https://ria.ru/20250728/lavrov-2031890248.html

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в мире, россия, украина, стамбул, дмитрий песков, владимир мединский