https://ria.ru/20250728/rossija-2031953978.html

Депутат рассказал о выполнении народной программы "Единой России"

Депутат рассказал о выполнении народной программы "Единой России" - РИА Новости, 28.07.2025

Депутат рассказал о выполнении народной программы "Единой России"

Народная программа "Единой России" выполнена на 85%, оставшиеся 15% должны быть выполнены до выборов в Госдуму, которые состоятся в 2026 году, сообщил... РИА Новости, 28.07.2025

2025-07-28T15:05:00+03:00

2025-07-28T15:05:00+03:00

2025-07-28T17:59:00+03:00

политика

евгений ревенко

единая россия

госдума рф

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СОЛНЕЧНОГОРСК, 28 июл - РИА Новости. Народная программа "Единой России" выполнена на 85%, оставшиеся 15% должны быть выполнены до выборов в Госдуму, которые состоятся в 2026 году, сообщил замруководителя думской фракции "Единой России" Евгений Ревенко."Мы уже выполнили народную программу на 85%. И вот эти оставшиеся еще 15%, безусловно, должны быть выполнены до выборов в следующем году", - сказал Ревенко журналистам.Он напомнил, что в 2026 году состоятся выборы в Госдуму. По его словам, "Единая Россия" перед началом выборов "выйдет к избирателям" с отчетом о проделанной работе."Впереди еще достаточно много работы, но я уверен, что она будет выполнена", - добавил Ревенко в беседе с РИА Новости.Политик уточнил, что важнейшим законопроектом, который будет традиционно рассматриваться в осеннюю сессию, станет проект бюджета на 2026 год и трехлетнюю перспективу."Для фракции "Единая Россия" принципиально важно, чтобы в этом бюджете были предусмотрены все средства на выполнение государством всех взятых на себя социальных обязательств… при достижении целей и задач, которые ставит президент России, а это стратегическое развитие нашей страны", - подчеркнул Ревенко.По его словам, для фракции "Единая Россия" важным остается и реализация народной программы, и все средства, которые необходимы для ее завершения, должны быть также заложены в бюджет.

https://ria.ru/20250717/medvedev-2029773747.html

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политика, евгений ревенко, единая россия, госдума рф