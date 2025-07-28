Патриарх Кирилл призвал сочетать науку с верой
Патриарх Кирилл: РФ вернет христианство в жизнь людей, сочетая науку с верой
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 июл – РИА Новости. Россия вернет христианство в жизнь современных людей, если будет сочетать науку и технологии с верой, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
Патриарх Кирилл произнес проповедь после литургии в Успенском соборе Московского кремля в День крещения Руси.
"Россия – это великая страна, оказывающая очень большое влияние на мировую цивилизацию, на то, что в мире происходит. И если мы сочетаем современные науку, технологии, знания с верой, то для одних, особенно живущих западнее нас, это вызов – ибо давно отказались от всякой веры. А для других – повод задуматься. И если будет так, то Россия еще одну важную свою миссию принесет миру всему: возвращение веры христианской в жизни современных людей", – сказал патриарх в проповеди после литургии в Успенском соборе Московского кремля, которая транслировалась сайтом Русской православной церкви.
День крещения Руси отмечается 28 июля, в день памяти великого равноапостольного князя Владимира, крестителя Руси. В июне 2008 года Архиерейский собор Русской православной церкви постановил в день святого равноапостольного князя Владимира совершать богослужение по уставу великого праздника. В 2010 году День крещения Руси был установлен как государственная памятная дата.
В столице в этот день стал традиционным крестный ход и молебен у памятника крестителю Руси князю Владимиру на Боровицкой площади.
Патриарх Кирилл рассказал, в чем нуждается больше всего
13 сентября 2024, 12:19