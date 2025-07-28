https://ria.ru/20250728/rossija-2031928156.html

Патриарх Кирилл призвал сочетать науку с верой

Патриарх Кирилл призвал сочетать науку с верой - РИА Новости, 28.07.2025

Патриарх Кирилл призвал сочетать науку с верой

Россия вернет христианство в жизнь современных людей, если будет сочетать науку и технологии с верой, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл. РИА Новости, 28.07.2025

2025-07-28T13:54:00+03:00

2025-07-28T13:54:00+03:00

2025-07-28T13:54:00+03:00

религия

россия

патриарх кирилл (владимир гундяев)

русская православная церковь

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МОСКВА, 25 июл – РИА Новости. Россия вернет христианство в жизнь современных людей, если будет сочетать науку и технологии с верой, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Патриарх Кирилл произнес проповедь после литургии в Успенском соборе Московского кремля в День крещения Руси. "Россия – это великая страна, оказывающая очень большое влияние на мировую цивилизацию, на то, что в мире происходит. И если мы сочетаем современные науку, технологии, знания с верой, то для одних, особенно живущих западнее нас, это вызов – ибо давно отказались от всякой веры. А для других – повод задуматься. И если будет так, то Россия еще одну важную свою миссию принесет миру всему: возвращение веры христианской в жизни современных людей", – сказал патриарх в проповеди после литургии в Успенском соборе Московского кремля, которая транслировалась сайтом Русской православной церкви. День крещения Руси отмечается 28 июля, в день памяти великого равноапостольного князя Владимира, крестителя Руси. В июне 2008 года Архиерейский собор Русской православной церкви постановил в день святого равноапостольного князя Владимира совершать богослужение по уставу великого праздника. В 2010 году День крещения Руси был установлен как государственная памятная дата. В столице в этот день стал традиционным крестный ход и молебен у памятника крестителю Руси князю Владимиру на Боровицкой площади.

https://ria.ru/20250728/moskva-2031917186.html

https://ria.ru/20240913/patriarkh-1972477477.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, патриарх кирилл (владимир гундяев), русская православная церковь