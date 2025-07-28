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Патриарх Кирилл призвал сочетать науку с верой - РИА Новости, 28.07.2025
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Религия
 
13:54 28.07.2025
https://ria.ru/20250728/rossija-2031928156.html
Патриарх Кирилл призвал сочетать науку с верой
Патриарх Кирилл призвал сочетать науку с верой - РИА Новости, 28.07.2025
Патриарх Кирилл призвал сочетать науку с верой
Россия вернет христианство в жизнь современных людей, если будет сочетать науку и технологии с верой, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл. РИА Новости, 28.07.2025
2025-07-28T13:54:00+03:00
2025-07-28T13:54:00+03:00
религия
россия
патриарх кирилл (владимир гундяев)
русская православная церковь
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МОСКВА, 25 июл – РИА Новости. Россия вернет христианство в жизнь современных людей, если будет сочетать науку и технологии с верой, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Патриарх Кирилл произнес проповедь после литургии в Успенском соборе Московского кремля в День крещения Руси. "Россия – это великая страна, оказывающая очень большое влияние на мировую цивилизацию, на то, что в мире происходит. И если мы сочетаем современные науку, технологии, знания с верой, то для одних, особенно живущих западнее нас, это вызов – ибо давно отказались от всякой веры. А для других – повод задуматься. И если будет так, то Россия еще одну важную свою миссию принесет миру всему: возвращение веры христианской в жизни современных людей", – сказал патриарх в проповеди после литургии в Успенском соборе Московского кремля, которая транслировалась сайтом Русской православной церкви. День крещения Руси отмечается 28 июля, в день памяти великого равноапостольного князя Владимира, крестителя Руси. В июне 2008 года Архиерейский собор Русской православной церкви постановил в день святого равноапостольного князя Владимира совершать богослужение по уставу великого праздника. В 2010 году День крещения Руси был установлен как государственная памятная дата. В столице в этот день стал традиционным крестный ход и молебен у памятника крестителю Руси князю Владимиру на Боровицкой площади.
https://ria.ru/20250728/moskva-2031917186.html
https://ria.ru/20240913/patriarkh-1972477477.html
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россия, патриарх кирилл (владимир гундяев), русская православная церковь
Религия, Россия, Патриарх Кирилл (Владимир Гундяев), Русская православная церковь
Патриарх Кирилл призвал сочетать науку с верой

Патриарх Кирилл: РФ вернет христианство в жизнь людей, сочетая науку с верой

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПатриарх Московский и всея Руси Кирилл
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл - РИА Новости, 1920, 28.07.2025
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Архивное фото
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МОСКВА, 25 июл – РИА Новости. Россия вернет христианство в жизнь современных людей, если будет сочетать науку и технологии с верой, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
Патриарх Кирилл произнес проповедь после литургии в Успенском соборе Московского кремля в День крещения Руси.
Крестный ход с мощами святого князя Владимира в Москве - РИА Новости, 1920, 28.07.2025
В Москве прошел крестный ход к памятнику князю Владимиру
Вчера, 13:22
"Россия – это великая страна, оказывающая очень большое влияние на мировую цивилизацию, на то, что в мире происходит. И если мы сочетаем современные науку, технологии, знания с верой, то для одних, особенно живущих западнее нас, это вызов – ибо давно отказались от всякой веры. А для других – повод задуматься. И если будет так, то Россия еще одну важную свою миссию принесет миру всему: возвращение веры христианской в жизни современных людей", – сказал патриарх в проповеди после литургии в Успенском соборе Московского кремля, которая транслировалась сайтом Русской православной церкви.
День крещения Руси отмечается 28 июля, в день памяти великого равноапостольного князя Владимира, крестителя Руси. В июне 2008 года Архиерейский собор Русской православной церкви постановил в день святого равноапостольного князя Владимира совершать богослужение по уставу великого праздника. В 2010 году День крещения Руси был установлен как государственная памятная дата.
В столице в этот день стал традиционным крестный ход и молебен у памятника крестителю Руси князю Владимиру на Боровицкой площади.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в Троицком соборе Свято-Троицкой Сергиевой Лавры - РИА Новости, 1920, 13.09.2024
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