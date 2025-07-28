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Российский посол выразил надежду на решение конфликта Таиланда и Камбоджи - РИА Новости, 28.07.2025
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11:15 28.07.2025
https://ria.ru/20250728/rossija-2031862658.html
Российский посол выразил надежду на решение конфликта Таиланда и Камбоджи
Российский посол выразил надежду на решение конфликта Таиланда и Камбоджи - РИА Новости, 28.07.2025
Российский посол выразил надежду на решение конфликта Таиланда и Камбоджи
Москва надеется, что Таиланд и Камбоджа найдут мирный путь урегулирования пограничного конфликта, а грядущая встреча премьеров двух стран в Малайзии окажется... РИА Новости, 28.07.2025
2025-07-28T11:15:00+03:00
2025-07-28T11:15:00+03:00
в мире
таиланд
камбоджа
малайзия
пхетхонгтхан чинават
хун сен
оон
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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Москва надеется, что Таиланд и Камбоджа найдут мирный путь урегулирования пограничного конфликта, а грядущая встреча премьеров двух стран в Малайзии окажется продуктивной, заявил посол России в Таиланде Евгений Томихин. "Мы надеемся, что в приоритете будет дипломатический путь. Вы упомянули о том, что сегодня в Малайзии пройдёт встреча премьеров, с таиландской стороны исполняющий обязанности премьера, при посредничестве и при содействии председателя АСЕАН в Малайзии, надеемся, что эта встреча принесёт результат. Мы рассчитываем, что стороны договорятся и найдут путь урегулирования этой ситуации", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24". Эскалация пограничного конфликта между Таиландом и Камбоджей перешла в вооруженную фазу утром 24 июля. После перестрелок в районе границы стороны обменялись ударами артиллерии, Камбоджа применила системы залпового огня "Град", в том числе по гражданским объектам на территории Таиланда, Таиланд нанес авиаудар по расположениям камбоджийских вооруженных сил. С обеих сторон есть убитые и раненые, в том числе гражданские. Из четырех пограничных провинций Таиланда после камбоджийских ударов, в результате которых погибли не менее 14 гражданских лиц, эвакуированы более 100 тысяч жителей. Отношения между Таиландом и Камбоджей резко ухудшились после боестолкновения 28 мая военнослужащих двух стран на спорном участке границы, в котором погиб камбоджийский военный. В ходе последовавшего дипломатического конфликта и эскалации напряженности на границе произошел также личный конфликт между премьер-министром Таиланда Пхетхонгтхан Чинават и экс-премьером, ныне президентом сената и лидером правящей Народной партии Камбоджи Хун Сеном, усугубивший ухудшение отношений между двумя соседними странами. Территориальные проблемы достались Таиланду и Камбодже от колониального Французского Индокитая, демаркацию границ с которым королевство Сиам (ныне Таиланд) завершило в 1907 году после 10-летних переговоров при посредничестве Российской Империи. Ряд участков границы остался вне внимания демаркационной комиссии с французской стороны в силу труднодоступности. С обретением Камбоджей независимости от Франции в 1953 году эти участки стали предметом территориального спора. Таиланд предпочитает разрешать все противоречия, связанные с границами, в рамках двустороннего формата отношений с соседями, в то время как Камбоджа уже в третий раз за последние 60 лет обращается за решением в Международный суд ООН, юрисдикцию которого по территориальным спорам Таиланд не признает.
https://ria.ru/20250728/rossiyane-2031861212.html
https://ria.ru/20250727/tailand-2031813130.html
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в мире, таиланд, камбоджа, малайзия, пхетхонгтхан чинават, хун сен, оон
В мире, Таиланд, Камбоджа, Малайзия, Пхетхонгтхан Чинават, Хун Сен, ООН
Российский посол выразил надежду на решение конфликта Таиланда и Камбоджи

Посол РФ Томихин выразил надежду на решение конфликта Таиланда и Камбоджи

© AP Photo / Sakchai LalitПоследствия обстрела магазина у АЗС в Таиланде со стороны Камбоджи
Последствия обстрела магазина у АЗС в Таиланде со стороны Камбоджи - РИА Новости, 1920, 28.07.2025
© AP Photo / Sakchai Lalit
Последствия обстрела магазина у АЗС в Таиланде со стороны Камбоджи
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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Москва надеется, что Таиланд и Камбоджа найдут мирный путь урегулирования пограничного конфликта, а грядущая встреча премьеров двух стран в Малайзии окажется продуктивной, заявил посол России в Таиланде Евгений Томихин.
"Мы надеемся, что в приоритете будет дипломатический путь. Вы упомянули о том, что сегодня в Малайзии пройдёт встреча премьеров, с таиландской стороны исполняющий обязанности премьера, при посредничестве и при содействии председателя АСЕАН в Малайзии, надеемся, что эта встреча принесёт результат. Мы рассчитываем, что стороны договорятся и найдут путь урегулирования этой ситуации", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24".
Зона эскалации тайско-камбоджийского конфликта - РИА Новости, 1920, 28.07.2025
Россияне не пострадали в ходе конфликта Таиланда и Камбоджи, заявил посол
11:10
Эскалация пограничного конфликта между Таиландом и Камбоджей перешла в вооруженную фазу утром 24 июля. После перестрелок в районе границы стороны обменялись ударами артиллерии, Камбоджа применила системы залпового огня "Град", в том числе по гражданским объектам на территории Таиланда, Таиланд нанес авиаудар по расположениям камбоджийских вооруженных сил. С обеих сторон есть убитые и раненые, в том числе гражданские. Из четырех пограничных провинций Таиланда после камбоджийских ударов, в результате которых погибли не менее 14 гражданских лиц, эвакуированы более 100 тысяч жителей.
Отношения между Таиландом и Камбоджей резко ухудшились после боестолкновения 28 мая военнослужащих двух стран на спорном участке границы, в котором погиб камбоджийский военный. В ходе последовавшего дипломатического конфликта и эскалации напряженности на границе произошел также личный конфликт между премьер-министром Таиланда Пхетхонгтхан Чинават и экс-премьером, ныне президентом сената и лидером правящей Народной партии Камбоджи Хун Сеном, усугубивший ухудшение отношений между двумя соседними странами.
Территориальные проблемы достались Таиланду и Камбодже от колониального Французского Индокитая, демаркацию границ с которым королевство Сиам (ныне Таиланд) завершило в 1907 году после 10-летних переговоров при посредничестве Российской Империи. Ряд участков границы остался вне внимания демаркационной комиссии с французской стороны в силу труднодоступности. С обретением Камбоджей независимости от Франции в 1953 году эти участки стали предметом территориального спора.
Таиланд предпочитает разрешать все противоречия, связанные с границами, в рамках двустороннего формата отношений с соседями, в то время как Камбоджа уже в третий раз за последние 60 лет обращается за решением в Международный суд ООН, юрисдикцию которого по территориальным спорам Таиланд не признает.
Король Таиланда Маха Ватчиралонгкон (Рама Х) и королева Сутхида - РИА Новости, 1920, 27.07.2025
Король Таиланда отменил празднование дня рождения
Вчера, 23:59
 
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