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Уровень заболеваемости гепатитом А в России достиг исторического минимума - РИА Новости, 28.07.2025
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10:25 28.07.2025 (обновлено: 11:34 28.07.2025)
https://ria.ru/20250728/rossija-2031851750.html
Уровень заболеваемости гепатитом А в России достиг исторического минимума
Уровень заболеваемости гепатитом А в России достиг исторического минимума - РИА Новости, 28.07.2025
Уровень заболеваемости гепатитом А в России достиг исторического минимума
В России зафиксировали минимальный за всю историю уровень заболеваемости гепатитом, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора. РИА Новости, 28.07.2025
2025-07-28T10:25:00+03:00
2025-07-28T11:34:00+03:00
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общество
россия
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здоровье - общество
гепатит
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МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. В России зафиксировали минимальный за всю историю уровень заболеваемости гепатитом, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора. "В Российской Федерации уровень заболеваемости гепатитом А достиг исторического минимума, в том числе благодаря иммунизации", — говорится в релизе. В ведомстве отметили, что после начала массовой вакцинации в 2006 году число случаев острого гепатита В снизилось в 16,5 раза, а хронического гепатита В — на 30 процентов. Среди детей до 17 лет острый гепатит В практически ликвидировали. При этом хроническим гепатитом С в мире страдают примерно 58 миллионов человек, добавили в Роспотребнадзоре. Вакцину против него пока не разработали из-за высокой изменчивости вируса. Но противовирусные препараты позволяют полностью излечивать гепатит С в более чем 95 процентов случаев.
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общество, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, гепатит
Хорошие новости, Общество, Россия, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Здоровье - Общество, Гепатит
Уровень заболеваемости гепатитом А в России достиг исторического минимума

Роспотребнадзор: случаи заболевания гепатитом А достигли исторического минимума

© РИА Новости / Кирилл Брага | Перейти в медиабанкМедицинский работник держит шприц
Медицинский работник держит шприц - РИА Новости, 1920, 28.07.2025
© РИА Новости / Кирилл Брага
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Медицинский работник держит шприц. Архивное фото
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МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. В России зафиксировали минимальный за всю историю уровень заболеваемости гепатитом, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.
«
"В Российской Федерации уровень заболеваемости гепатитом А достиг исторического минимума, в том числе благодаря иммунизации", — говорится в релизе.
В ведомстве отметили, что после начала массовой вакцинации в 2006 году число случаев острого гепатита В снизилось в 16,5 раза, а хронического гепатита В — на 30 процентов. Среди детей до 17 лет острый гепатит В практически ликвидировали.
При этом хроническим гепатитом С в мире страдают примерно 58 миллионов человек, добавили в Роспотребнадзоре. Вакцину против него пока не разработали из-за высокой изменчивости вируса. Но противовирусные препараты позволяют полностью излечивать гепатит С в более чем 95 процентов случаев.

Гепатит А — инфекционное заболевание, которое поражает печень. Характерные симптомы — интоксикация и желтушность. Инкубационный период чаще всего составляет около 30 дней. Наибольшую опасность представляют больные с бессимптомными формами, которые встречаются значительно чаще, чем желтушные. После перенесенного заболевания формируется стойкий пожизненный иммунитет.

Главный фактор риска для вирусного гепатита С — то, что инфицированный довольно долго может не подозревать о заболевании: болезнь может протекать бессимптомно до полугода и больше, а анализы не всегда показывают наличие вируса.

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