Уровень заболеваемости гепатитом А в России достиг исторического минимума
Роспотребнадзор: случаи заболевания гепатитом А достигли исторического минимума
Медицинский работник держит шприц. Архивное фото
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МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. В России зафиксировали минимальный за всю историю уровень заболеваемости гепатитом, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.
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"В Российской Федерации уровень заболеваемости гепатитом А достиг исторического минимума, в том числе благодаря иммунизации", — говорится в релизе.
В ведомстве отметили, что после начала массовой вакцинации в 2006 году число случаев острого гепатита В снизилось в 16,5 раза, а хронического гепатита В — на 30 процентов. Среди детей до 17 лет острый гепатит В практически ликвидировали.
При этом хроническим гепатитом С в мире страдают примерно 58 миллионов человек, добавили в Роспотребнадзоре. Вакцину против него пока не разработали из-за высокой изменчивости вируса. Но противовирусные препараты позволяют полностью излечивать гепатит С в более чем 95 процентов случаев.
Гепатит А — инфекционное заболевание, которое поражает печень. Характерные симптомы — интоксикация и желтушность. Инкубационный период чаще всего составляет около 30 дней. Наибольшую опасность представляют больные с бессимптомными формами, которые встречаются значительно чаще, чем желтушные. После перенесенного заболевания формируется стойкий пожизненный иммунитет.
Главный фактор риска для вирусного гепатита С — то, что инфицированный довольно долго может не подозревать о заболевании: болезнь может протекать бессимптомно до полугода и больше, а анализы не всегда показывают наличие вируса.