Уровень заболеваемости гепатитом А в России достиг исторического минимума

Гепатит А — инфекционное заболевание, которое поражает печень. Характерные симптомы — интоксикация и желтушность. Инкубационный период чаще всего составляет около 30 дней. Наибольшую опасность представляют больные с бессимптомными формами, которые встречаются значительно чаще, чем желтушные. После перенесенного заболевания формируется стойкий пожизненный иммунитет.

Главный фактор риска для вирусного гепатита С — то, что инфицированный довольно долго может не подозревать о заболевании: болезнь может протекать бессимптомно до полугода и больше, а анализы не всегда показывают наличие вируса.