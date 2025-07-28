https://ria.ru/20250728/rossii-2032027877.html

Хуситы опубликовали кадры с российским моряком, спасенным с сухогруза

Хуситы опубликовали кадры с российским моряком, спасенным с сухогруза - РИА Новости, 28.07.2025

Хуситы опубликовали кадры с российским моряком, спасенным с сухогруза

Правящее на севере Йемена шиитское движение "Ансар Аллах" (хуситы) опубликовало видео, на котором, предположительно, российский моряк Алексей Галактионов,... РИА Новости, 28.07.2025

2025-07-28T20:55:00+03:00

2025-07-28T20:55:00+03:00

2025-07-28T21:18:00+03:00

в мире

йемен

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КАИР, 28 июл – РИА Новости. Правящее на севере Йемена шиитское движение "Ансар Аллах" (хуситы) опубликовало видео, на котором, предположительно, российский моряк Алексей Галактионов, спасенный движением с потопленного ими греческого сухогруза Eternity C. "Капитан (судна – ред.) не отреагировал на сигнал йеменских властей – наверное, поэтому нас подбили… Если какая-либо компания планирует отправиться в Эйлат, не выключайте устройства связи. Лучше вообще туда не направляться, потому что эта война (в секторе Газа – ред.) должна завершиться. Нельзя отправлять корабль в зону повышенного риска. Более того, у членов экипажа следует спрашивать, хотят ли они отправляться в такой опасный регион", - сказал на видео лежащий на больничной койке мужчина, которого, согласно заявлению хуситов, зовут Алексей Галактионов. Ранее высокопоставленный источник в министерстве иностранных дел правительства хуситов сообщил РИА Новости, что российский моряк с подбитого хуситами сухогруза Eternity C Алексей Галактионов был спасен военно-морскими силами движения, он проходит лечение в стране в связи с ранением и идёт на поправку.

https://ria.ru/20250719/korabl-2030199889.html

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Предположительно, россиянин с потопленного судна Eternity C Хуситы опубликовали видео, на котором, предположительно, россиянин с потопленного ими судна Eternity C. Если какая-либо компания планирует отправиться в Эйлат, не выключайте устройства связи. Лучше вообще туда не направляться, потому что эта война должна завершиться. Нельзя отправлять корабль в зону повышенного риска. Более того, у членов экипажа следует спрашивать, хотят ли они отправляться в такой опасный регион. Согласно заявлению хуситов, мужчину зовут Алексей Галактионов. 🔹 Подписаться на РИА Новости / Все наши каналы 2025-07-28T20:55 true PT0M15S

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