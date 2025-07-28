https://ria.ru/20250728/roskosmos-2031836862.html
"Роскосмос" планирует продавать старые изделия после полетов в космос
"Роскосмос" планирует продавать старые изделия после полетов в космос - РИА Новости, 28.07.2025
"Роскосмос" планирует продавать старые изделия после полетов в космос
"Роскосмос" планирует продавать на аукционах старые изделия, оставшиеся после полетов в космос, на которые есть спрос у коллекционеров, и тратить вырученные... РИА Новости, 28.07.2025
2025-07-28T08:57:00+03:00
2025-07-28T08:57:00+03:00
2025-07-28T08:57:00+03:00
дмитрий баканов
роскосмос
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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. "Роскосмос" планирует продавать на аукционах старые изделия, оставшиеся после полетов в космос, на которые есть спрос у коллекционеров, и тратить вырученные средства на благотворительность, заявил гендиректор госкорпорации Дмитрий Баканов. "Как оказалось, среди населения и ряда игроков рынка есть серьёзный спрос на исторические изделия, которые или были использованы, или утилизированы предприятиями "Роскосмоса". Зачастую они хранятся в подвалах, и мы хотим в целях благотворительности начать их реализовывать", - сказал Баканов в эфире телеканала РБК. Он уточнил, что на вырученные деньги с аукционов планируется финансировать поездки школьников на олимпиады, выдавать гранты перспективным студентам. "К нам обращаются: а можно перчатку того-то космонавта, который был на орбите, можно ли его скафандр с автографом. Оказалось, на это спрос есть существенный. Но важно, чтобы это было предельно прозрачно, в открытом режиме", - добавил глава "Роскосмоса".
https://ria.ru/20250728/sputniki-2031835675.html
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дмитрий баканов, роскосмос, рбк (медиагруппа)
Дмитрий Баканов, Роскосмос, РБК (медиагруппа)
"Роскосмос" планирует продавать старые изделия после полетов в космос
Баканов: "Роскосмос" планирует продавать на аукционах изделия после полетов