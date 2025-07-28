https://ria.ru/20250728/roskosmos-2031821032.html

"Роскосмос" испытает новую ракетную технологию

"Роскосмос" испытает новую ракетную технологию - РИА Новости, 28.07.2025

"Роскосмос" испытает новую ракетную технологию

На отработку испытания технологии метановой ракеты с возвращаемой ступенью "Амур-СПГ" уйдет от полутора до двух лет, заявил глава государственной корпорации... РИА Новости, 28.07.2025

2025-07-28T04:05:00+03:00

2025-07-28T04:05:00+03:00

2025-07-28T11:28:00+03:00

россия

земля

дмитрий баканов

владимир путин

роскосмос

рбк (медиагруппа)

министерство финансов рф (минфин россии)

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МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. На отработку испытания технологии метановой ракеты с возвращаемой ступенью "Амур-СПГ" уйдет от полутора до двух лет, заявил глава государственной корпорации "Роскосмос" Дмитрий Баканов в интервью РБК."Можно и завтра ее (технологию. — Прим. ред.) попробовать, но только результат будет соответствующий. А для того, чтобы мы все нюансы промоделировали и отработали, полтора-два года", — сказал он.По словам Баканова, на повестке дня стоит задача создать возвращающуюся на землю первую ступень ракеты, что значительно удешевит космические запуски."С ракетой сейчас Маск доказывает, что раньше первая ступень отработала, отстрелилась, упала и на металлолом. Сейчас по несколько раз первую ступень используют, и за счет этого происходит колоссальное удешевление, колоссальная экономия", — пояснил глава "Роскосмоса".Он подчеркнул, что техническое задание на отработку технологии, которая в народе называется "кузнечик", подписано только в июне текущего года, но уже представляет высокий приоритет для корпорации."Это заложено в национальный проект. И нам нужно, чтобы это прошло максимально качественно", — подытожил собеседник РБК.Семнадцатого июня Баканов сообщил об утверждении Национального проекта по космосу Советом при президенте России по стратегическому развитию и нацпроектам. В Нацпроект войдут группировки спутников дистанционного зондирования Земли, связи, в том числе широкополосного доступа в интернет, управления дронами, разработка метановой ракеты с возвращаемой ступенью "Амур-СПГ", работа по увеличению точности ГЛОНАСС.Каждый действующий федеральный проект, связанный с космонавтикой, теперь согласован с Нацпроектом. Минфин одобрил финансирование нацпроекта в размере около 4,4 триллиона рублей до 2036 года.​Владимир Путин ранее заявил, что Россия гордится уникальными достижениями в космосе и будет формировать долгосрочные планы в этой сфере.

https://ria.ru/20250725/kosmos-2031458093.html

https://ria.ru/20250709/sputniki-2028051978.html

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россия, земля, дмитрий баканов, владимир путин, роскосмос, рбк (медиагруппа), министерство финансов рф (минфин россии)