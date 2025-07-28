https://ria.ru/20250728/roskomnadzor-2031926719.html

Роскомнадзор прокомментировал сообщения о блокировке WhatsApp и VPN

Роскомнадзор прокомментировал сообщения о блокировке WhatsApp и VPN - РИА Новости, 28.07.2025

Роскомнадзор прокомментировал сообщения о блокировке WhatsApp и VPN

Роскомнадзор на фоне сообщений о блокировке WhatsApp и иностранных VPN с 1 августа заявил РИА Новости, что доверять нужно только официальной информации. РИА Новости, 28.07.2025

2025-07-28T13:48:00+03:00

2025-07-28T13:48:00+03:00

2025-07-28T17:35:00+03:00

технологии

россия

сергей боярский

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

госдума рф

whatsapp inc.

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МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Роскомнадзор на фоне сообщений о блокировке WhatsApp и иностранных VPN с 1 августа заявил РИА Новости, что доверять нужно только официальной информации. "Роскомнадзор призывает доверять только официальной информации", — сообщили в ведомстве.Там напомнили, что решения об ограничении доступа к информационным ресурсам принимаются в установленном законодательством порядке и оперативно доводятся до сведения общественности через официальные каналы коммуникации.Как отметил Боярский в середине июля, называть даты блокировки WhatsApp и поводы для нее преждевременно. Парламентарий добавил, что ко всем иностранным платформам есть претензии в части невыполнения российского законодательства, локализации данных и противодействия мошенничеству.

https://ria.ru/20250718/whatsapp--2029915568.html

https://ria.ru/20250724/gosduma-2031159123.html

россия

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технологии, россия, сергей боярский, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), госдума рф, whatsapp inc.