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Роскомнадзор прокомментировал сообщения о блокировке WhatsApp и VPN - РИА Новости, 28.07.2025
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13:48 28.07.2025 (обновлено: 17:35 28.07.2025)
https://ria.ru/20250728/roskomnadzor-2031926719.html
Роскомнадзор прокомментировал сообщения о блокировке WhatsApp и VPN
Роскомнадзор прокомментировал сообщения о блокировке WhatsApp и VPN - РИА Новости, 28.07.2025
Роскомнадзор прокомментировал сообщения о блокировке WhatsApp и VPN
Роскомнадзор на фоне сообщений о блокировке WhatsApp и иностранных VPN с 1 августа заявил РИА Новости, что доверять нужно только официальной информации. РИА Новости, 28.07.2025
2025-07-28T13:48:00+03:00
2025-07-28T17:35:00+03:00
технологии
россия
сергей боярский
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
госдума рф
whatsapp inc.
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МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Роскомнадзор на фоне сообщений о блокировке WhatsApp и иностранных VPN с 1 августа заявил РИА Новости, что доверять нужно только официальной информации. "Роскомнадзор призывает доверять только официальной информации", — сообщили в ведомстве.Там напомнили, что решения об ограничении доступа к информационным ресурсам принимаются в установленном законодательством порядке и оперативно доводятся до сведения общественности через официальные каналы коммуникации.Как отметил Боярский в середине июля, называть даты блокировки WhatsApp и поводы для нее преждевременно. Парламентарий добавил, что ко всем иностранным платформам есть претензии в части невыполнения российского законодательства, локализации данных и противодействия мошенничеству.
https://ria.ru/20250718/whatsapp--2029915568.html
https://ria.ru/20250724/gosduma-2031159123.html
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технологии, россия, сергей боярский, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), госдума рф, whatsapp inc.
Технологии, Россия, Сергей Боярский, Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), Госдума РФ, WhatsApp Inc.
Роскомнадзор прокомментировал сообщения о блокировке WhatsApp и VPN

РКН призвал доверять официальным данным из-за сообщений о блокировке WhatsApp

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкЛоготип мессенджера WhatsApp
Логотип мессенджера WhatsApp - РИА Новости, 1920, 28.07.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Логотип мессенджера WhatsApp. Архивное фото
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МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Роскомнадзор на фоне сообщений о блокировке WhatsApp и иностранных VPN с 1 августа заявил РИА Новости, что доверять нужно только официальной информации.

Накануне в СМИ появилась информация о том, что с 1 августа в России заблокируют мессенджер WhatsApp и VPN из-за мошенников, вербовщиков и ВСУ. Позже глава комитета Госдумы по информационной политике Сергей Боярский назвал слухи вбросом несостоятельных источников.

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"Роскомнадзор призывает доверять только официальной информации", — сообщили в ведомстве.
Там напомнили, что решения об ограничении доступа к информационным ресурсам принимаются в установленном законодательством порядке и оперативно доводятся до сведения общественности через официальные каналы коммуникации.
Как отметил Боярский в середине июля, называть даты блокировки WhatsApp и поводы для нее преждевременно. Парламентарий добавил, что ко всем иностранным платформам есть претензии в части невыполнения российского законодательства, локализации данных и противодействия мошенничеству.
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ТехнологииРоссияСергей БоярскийФедеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)Госдума РФWhatsApp Inc.
 
 
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