https://ria.ru/20250728/roskomnadzor-2031926719.html
Роскомнадзор прокомментировал сообщения о блокировке WhatsApp и VPN
Роскомнадзор прокомментировал сообщения о блокировке WhatsApp и VPN - РИА Новости, 28.07.2025
Роскомнадзор прокомментировал сообщения о блокировке WhatsApp и VPN
Роскомнадзор на фоне сообщений о блокировке WhatsApp и иностранных VPN с 1 августа заявил РИА Новости, что доверять нужно только официальной информации. РИА Новости, 28.07.2025
2025-07-28T13:48:00+03:00
2025-07-28T13:48:00+03:00
2025-07-28T17:35:00+03:00
технологии
россия
сергей боярский
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
госдума рф
whatsapp inc.
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МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Роскомнадзор на фоне сообщений о блокировке WhatsApp и иностранных VPN с 1 августа заявил РИА Новости, что доверять нужно только официальной информации. "Роскомнадзор призывает доверять только официальной информации", — сообщили в ведомстве.Там напомнили, что решения об ограничении доступа к информационным ресурсам принимаются в установленном законодательством порядке и оперативно доводятся до сведения общественности через официальные каналы коммуникации.Как отметил Боярский в середине июля, называть даты блокировки WhatsApp и поводы для нее преждевременно. Парламентарий добавил, что ко всем иностранным платформам есть претензии в части невыполнения российского законодательства, локализации данных и противодействия мошенничеству.
https://ria.ru/20250718/whatsapp--2029915568.html
https://ria.ru/20250724/gosduma-2031159123.html
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технологии, россия, сергей боярский, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), госдума рф, whatsapp inc.
Технологии, Россия, Сергей Боярский, Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), Госдума РФ, WhatsApp Inc.
Роскомнадзор прокомментировал сообщения о блокировке WhatsApp и VPN
РКН призвал доверять официальным данным из-за сообщений о блокировке WhatsApp