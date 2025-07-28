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В Астрахани ввели муниципальный режим ЧС ввели после обрушения части дома
В Астрахани ввели муниципальный режим ЧС ввели после обрушения части дома - РИА Новости, 28.07.2025
В Астрахани ввели муниципальный режим ЧС ввели после обрушения части дома
Муниципальный режим ЧС ввели после обрушения части дома в Астрахани, сообщил РИА Новости пресс-секретарь губернатора Роман Ядыкин. РИА Новости, 28.07.2025
2025-07-28T18:54:00+03:00
2025-07-28T18:54:00+03:00
2025-07-28T18:58:00+03:00
астрахань
происшествия
обрушение подъезда в жилом доме в астрахани
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 28 июл - РИА Новости. Муниципальный режим ЧС ввели после обрушения части дома в Астрахани, сообщил РИА Новости пресс-секретарь губернатора Роман Ядыкин.Часть подъезда многоквартирного жилого дома на улица Ляхова обрушилась в Астрахани. Спасатели разбирают конструкции, эвакуировано 15 человек. Пострадавших при происшествии нет."Решением врио главы города введен муниципальный режим ЧС", - сказал Ядыкин.
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астрахань, происшествия, обрушение подъезда в жилом доме в астрахани
Астрахань, Происшествия, Обрушение подъезда в жилом доме в Астрахани
В Астрахани ввели муниципальный режим ЧС ввели после обрушения части дома
Ядыкин: в Астрахани ввели муниципальный режим ЧС после обрушения подъезда дома