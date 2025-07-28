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В Астрахани ввели муниципальный режим ЧС ввели после обрушения части дома - РИА Новости, 28.07.2025
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18:54 28.07.2025 (обновлено: 18:58 28.07.2025)
https://ria.ru/20250728/rezhim-2032012919.html
В Астрахани ввели муниципальный режим ЧС ввели после обрушения части дома
В Астрахани ввели муниципальный режим ЧС ввели после обрушения части дома - РИА Новости, 28.07.2025
В Астрахани ввели муниципальный режим ЧС ввели после обрушения части дома
Муниципальный режим ЧС ввели после обрушения части дома в Астрахани, сообщил РИА Новости пресс-секретарь губернатора Роман Ядыкин. РИА Новости, 28.07.2025
2025-07-28T18:54:00+03:00
2025-07-28T18:58:00+03:00
астрахань
происшествия
обрушение подъезда в жилом доме в астрахани
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 28 июл - РИА Новости. Муниципальный режим ЧС ввели после обрушения части дома в Астрахани, сообщил РИА Новости пресс-секретарь губернатора Роман Ядыкин.Часть подъезда многоквартирного жилого дома на улица Ляхова обрушилась в Астрахани. Спасатели разбирают конструкции, эвакуировано 15 человек. Пострадавших при происшествии нет."Решением врио главы города введен муниципальный режим ЧС", - сказал Ядыкин.
https://ria.ru/20250728/saratov-2031857377.html
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астрахань, происшествия, обрушение подъезда в жилом доме в астрахани
Астрахань, Происшествия, Обрушение подъезда в жилом доме в Астрахани
В Астрахани ввели муниципальный режим ЧС ввели после обрушения части дома

Ядыкин: в Астрахани ввели муниципальный режим ЧС после обрушения подъезда дома

© РИА Новости / Павел Симаков | Перейти в медиабанкСотрудники МЧС РФ и коммунальной службы на месте обрушения части подъезда пятиэтажного дома на улице Ляхова в Астрахани
Сотрудники МЧС РФ и коммунальной службы на месте обрушения части подъезда пятиэтажного дома на улице Ляхова в Астрахани - РИА Новости, 1920, 28.07.2025
© РИА Новости / Павел Симаков
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Сотрудники МЧС РФ и коммунальной службы на месте обрушения части подъезда пятиэтажного дома на улице Ляхова в Астрахани
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 28 июл - РИА Новости. Муниципальный режим ЧС ввели после обрушения части дома в Астрахани, сообщил РИА Новости пресс-секретарь губернатора Роман Ядыкин.
Часть подъезда многоквартирного жилого дома на улица Ляхова обрушилась в Астрахани. Спасатели разбирают конструкции, эвакуировано 15 человек. Пострадавших при происшествии нет.
"Решением врио главы города введен муниципальный режим ЧС", - сказал Ядыкин.
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АстраханьПроисшествияОбрушение подъезда в жилом доме в Астрахани
 
 
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